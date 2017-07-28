Çocuklarınızı süs havuzuna sokmayın!

Sıcaklığın artmasıyla birlikte havuza giren çocukların ailelerine seslenen

uzmanlar, “Bunlar birer mikrop yuvası, aynı zamanda da çok tehlikeli” dedi.

Havaların ısınmasıyla birlikte yüzme havuzu ve denizden mahrum kalan bazı çocukların, İzmir Basmane’deki süs havuzunda yüzdükleri ve oyun oynadıkları ihbar edilmiş, çocuklar olay yerine gelen polisler tarafından havuzdan çıkarılmıştı. Bu olay gazetemiz ve birçok yayın organında yer almıştı. Haberin çıktığı gün köşemizin telefonu susmadı. Konak Meydanı’ndaki süs havuzunun da çocuklar tarafından kullanıldığını söylediler. Ayrıca Manisa il merkezi ile Kula Yunus Emre Kent Meydanı’nda ve Aydın Efeler’deki süs havuzlarında da aynı görüntülerin yaşandığı ve bu çocuklara kimsenin müdahale etmediği de iletildi.

Elektrik çarpıyor

Bu arada uzmanlar da, süs havuzlarının insan sağlığı açısından çok riskli olduğunu, ayrıca elektrik donanımlı olması nedeniyle can güvenliğinin de tehlike altında olduğunu ifade ettiler ve şu uyarılarda bulundular:

“Süs havuzları sadece bir yönüyle değil, bir çok yönüyle de tehlike içeriyor. Kulakta iltihaplanma, kusma ve bulantı gibi rahatsızlıklara da neden olabiliyor. Bu sularda parazit ve mikroplar da bulunuyor. Çocuklar bu havuzlara girdikçe, bakteri ve mikropları vücutlarına alıyor, bu da hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ayrıca mermer ve seramik tabanlı havuzlarda kaygan zeminlere basıldığında çocuklar düşme tehlikesiyle karşılaşıyor ve ölümcül olaylar yaşanabiliyor. Sudan bulaşan hastalıkların yanısıra elektrik çarpma olayları da oluyor. Çocukların süs havuzlarına girmesi bu yüzden çok tehlikeli. İşte bu nedenlerle anne ve babalar evlatlarının süs havuzuna girmesine asla izin vermemeli.”

300 metrelik bir yol asfaltlanmadı

FOÇA’DAN arayan Süleyman Çayıroğlu, Mustafa Kemal Mahallesi’nden aradığını belirtti ve isteğini şöyle ifade etti: “Bölgemiz Foça’nın en işlek yeri. Evlerimizin bulunduğu yerde 300 metrelik bir yol, dört yıldır asfaltlanmadı. Şu anda toz ve toprak, kışın da çamur içinde. Foça gibi şirin bir ilçede bu görüntü ‘çıban’ gibi görünüyor ve yakışmıyor. Başkanımızdan bu yolu asfaltlayacağına dair yedi ay önce söz almıştık. Ancak halen toz ve toprak içinde, 7-8 ay geçti ve yolumuz halen yapılmadı. Başkanımızın bu yolu bir an önce ele almasını istiyoruz.”

Üzüm bağlarına can suyu

Dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinin başkenti Alaşehir’e, DSİ 2. Bölge Müdürlüğü’nce inşa edilen Gülpınar Göleti’nden su verileceği müjdesi verildi. Projenin yüzde 60’ının tamamlandığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, projeyle ilgili şu bilgileri verdi:

Ek gelir sağlayacak

“Alaşehir’e vaat ettiğimiz sekiz göletten biri olan ‘Gülpınar Göleti ve Sulaması Projesi’ tamamlanmak üzere. 1000 dekar üzüm bağını sulayacak olan bu projenin gerçekleşme oranı yüzde 60’a ulaştı. Gülpınar Mahallesi’nin 700 metre güneyindeki Carta Deresi üzerinde süren inşaatta, 190 bin m3 hacimli gövde dolgusunun 130 bin m3’lük kısmını tamamladık. Dipsavak ile iki adet menfezin tamamı bitti. Su alma yapısının da yüzde 80’lik kısmı inşa edildi. Gövde ulaşım yolu, vana odası, dolusavak ve relokasyon yolu inşaatları devam ediyor.

Göletin temelden yüksekliği 25 metre. Proje tamamlandığında bölge çiftçisi 2017 rakamlarıyla yılda 1 milyon 20 bin lira ek gelir elde edecek.”

Asansör ve yürüyen merdiven çalışmıyor

Bu şikayet, geçen hafta geldi. Karşıyaka Şemikler’den arayan okurlarımız, bakın ne dedi: “Bizim istasyonun yürüyen merdiveni ve asansörü, Ramazan Bayramı haftasından bu yana çalışmıyor. Ayrıca yapıldığı günden bu yana da sık sık arızalanıyor. Yaşlılar, hastalar, hamile kadınlar ve çocuk arabalı hanımlar zorluk çekiyor. Sıcaklığın 40-50 derecelerde yaşandığı şu günlerde bu eziyet bize niçin çektiriliydr? Yürüyen merdivenimiz ile asansörün bir an önce hizmete sunulmasını istiyoruz.”