Direklerdeki bazlara bakanlık koruması





Bu direklerdeki baz istasyonlarını kaldırma yetkisinin bakanlığa ait olduğu belirtildi.





14 Haziran 2010’da bu sütunlarda “İzmirliler başkanlara sesleniyor! Elektrik direklerindeki baz kutularını kaldırtın” başlığı altında konuyu belediye başkanlarının dikkatine sunmuştuk. Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Şirket Müdürü Metin Demirağ, konuyla ilgili açıklama yaptı, şöyle dedi:

“İzmir ve Manisa illerindeki müşterilerimize elektrik dağıtımı alanında hizmet veren şirketimiz hakkında basında kuruluşumuza ait direk ve binalara yasal olmayan yollardan baz istasyonu montajı yapıldığı haberlerine yer verilmektedir. Teşekkülümüze ait aydınlatma direkleri, trafo merkezleri, bina vs.yerlere baz istasyonu montajı yapılabilmesine ilişkin yapılan kira sözleşmeleri Genel Müdürlük Yönetim Kurulu’nun 09.06.2005 tarih ve 28 -504 sayılı kararı ile onaylanmış ve kurumumuza uygulanması amacıyla gönderilmiştir. Baz istasyonlarının abonelik işlemleri yapılırken, müşterilerden ‘Güvenlik Sertifikası’ istenilmekte olup, müşteri yapılan sözleşme gereği Telekomünikasyon Kurumu’nca 12.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ‘10 kHz -60 GHz Frekans Bandında Çalışan Sabit Telekomünikasyon Belirlenmesi, Ölçüm Yöntemleri ve Denetlenmesi Hakkındaki Yönetmelik’ hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.”

Müdür Metin Demirağ sözlerini şöyle sürdürdü:



Bakanlığın izni ile takılıyor

“Baz istasyonunun güvenliğinin denetlenmesi Telekomünikasyon Kurumu’nun yetkisindedir. Ayrıca Ulaştırma Bakanlığı’nın hazırladığı 04.08.2000 tarih ve 24130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mobil Telekomünikasyon Şebeklerinde Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik’deki 21. Madde, ‘Sistemin işletilmesiyle ilgili şikayetler, bir kamu hizmeti niteliğinde mobil telekomünikasyon hizmetlerinin verimli ve kesintisiz verdirilmesi ile görevlendirilen bakanlığa yapılır. Yargı kararları haricinde, baz istasyonlarına bakanlığın izni dışında müdahale bulunamaz’ denilmektedir.

Sonuç olarak; genel müdürlüğümüzün talimatı doğrultusunda, kuruluşumuza ait direk ve binalara baz istasyonunun kurulmasına teknik yönden bir sakınca yoksa izin verilmektedir. Tüm halkımıza saygı ile duyurulur.”





Bu kablolar yeraltına ne zaman alınacak?

Bu konuyu ikinci kez dile getiriyoruz. Çünkü, Güzelbahçeli okurlarımız sürekli arıyor ve ilgili makamlardan açıklama gelip gelmediğini sorduktan sonra, “Bu konuyu tekrar iletmenizi istiyoruz. Çünkü, İzmir’in bir çok bölgesinde ana caddelerde ve ara sokaklarda elektrik telleri ile trafolar yeraltına alındı, ilçemizde benzer bir çalışma halen yapılmadı.

Güzelbahçe şu anda Filistin ve Beyrut sokaklarındaki gibi çirkin görüntüler içinde. Sahil boyunca tüm direkler çatlak ve çoğuda yan yatmış, direkler arasındaki elektrik telleri ise en az 3 -5 yama ile bağlanmış durumda.

Dahası mı, ufak bir rüzgarda dahi elektirik tellerimiz yerlerde. Özellikle hafta sonları ve yaz ayları boyunca ani elektrik kesintileri büyük sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. Kış gelmeden bu işlerin başlatılmasını istiyoruz” diyorlar.





Hastalar, ESHOT’tan yokuş eziyetine çözüm istiyor

Lütfiye Aşkan, “Bozyaka’daki hastaneye giden 519 ve 670 hatlı otobüsler geçiş güzergahındaki yolda çalışma yapılacak diye kaldırıldı, yerine 970 hatlı otobüs hizmete alındı. İyi de, 970 hatlı otobüs ile hastaneye ulaşmak isteyenler, hastane durağı yerine iki durak aşağıda indiriliyor. Hastalar, özellikle hamile ve yaşlılar yokuş olan yolu aşmakta zorlanıyor. Hele hele bu sıcaklarda bayılanlar oluyor. Önceki gün annemi indiğimiz duraktan hastaneye götürürken bayıldı. Ambulansla götürmek zorunda kaldık. Ayrıca, yolda herhangi bir çalışma da başlatılmadı. Hasta ve yaşlılara bu eziyet niçin çektiriliyor?



Bir su patlağı üç gündür onarılmadı

Bornova Atatürk Mahallesi 943 Sokak sakinlerinden Mehmet Ali Kılıç, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU Genel Müdürlüğü suyu tasarruflu kullanmamız için önceki yıllarda kampanyalar başlattı. İyi de bu yıl suyumuz var diye bundan vaz mı geçildi? Sokağımızdaki bir su patlağı 3 gündür bildirmemize rağmen onarılmadı. Şakır şakır su akıyor ve bizim de içimiz parçalanıyor. Acilen onarılmasını bekliyoruz” dedi.





500 TL. yatırmayan kayıt edilmeyecek

Çiğli İstasyonaltı Mahallesi’nden arayan okurlarımız, bankaya para yatırılmadan çocuklarını okula kayıt ettiremeyeceklerini söylediler. Okurlarımız, “Semtimizdeki İsmail Rahmi Karadavut İlköğretim Okulu, çocuklarımızı kayıt yaptırmamız için bizden banka hesabına 500 TL. yatırmamız ve makbuzu da ibraz etmemiz istedi. Hani kayıt parası alınmayacaktı?” diye sordu.



Hani plakaya ceza yazılmayacaktı?

Aracının satış işlemi için borcu olup olmadığını öğrenmeye giden okurumuz, habersiz yazılan trafik cezasının, katlamalı olarak tahakkuk ettirildiğini bildirdi. “Hani plakaya ceza yazılmayacaktı?” diye sözlerini sürdüren okurumuz, “Park yasağına uymadığım için ceza yazılmış. İyi de, ceza yazıldığına dair makbuz bana tebliği edilmedi ki. Bu uygulama ‘Sorma ver!’ anlamına geliyor. Yanlış değil mi?” diye konuşuyor.



Ovamızın yolları delik deşik oldu

Aliağa’dan Hidayet Türk, “Geçen yıl seçimden önce İzmir Büyükşehir Belediyesi ova yollarını elden geçirdi. Bazı yolları stabilize, bazı yolları asfalt yaptı. Ancak, yağışlar nedeniyle ova yollarımız delik deşik duruma geldi. Şu anda bu yollara traktörlerle bile zor giriyoruz. Ayrıca kalkan toz da ürünlerimizi mahvediyor. Büyükşehir Belediyemiz yollarımızı düzeltip mıcır dökse ona bile razıyız” diyor.



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