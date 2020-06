Elektrik telleri ne zaman yenilecek

İSTER İNANIN İSTER İNANMAYIN BURASI BORNOVA!



Bornova’nın ilk yerleşim bölgesi Erzene Mahallesi sakinlerinin elektrik sorunlarını 29 Nisan 2011 Cuma günkü köşemizde “Bornova merkezde yaşayan vatandaşlar isyanda” başlığı ile sizlere aktarmıştık. Okurlarımız, eski trafo ve kablolar yüzünden elektriksiz kaldıklarını, Bornova Hükümet Konağı’na ve Cumhuriyet Meydanı’na 300 metre mesafedeki 1, 2, 4, 454, 454/1, 461, 461/1 ve bağlantılı sokaklarda neredeyse her gün voltaj düşüklüğü ve ani elektrik kesintisi yaşadıklarını bildirmişlerdi. Ani kesintiler yüzünden elektrikli ev aletlerinin sık sık arızalandığını da belirten Erzene sakinleri, “Bu sıkıntıları daha ne kadar çekeceğiz? Eski tellerin değiştirilmesini ve trafoların güçlendirilmesini istiyoruz” demişlerdi.







Teller örümcek ağı gibi

Erzene Mahallesi sakinleri geçen hafta yine aradılar ve bu kez şunları söylediler: “Semtimiz İzmir’in belkide en çirkin yeri. Çünkü imar durumu değişikliği nedeniyle semtimizde hiçbir altyapı çalışması yapılmıyor. Su şebekemiz eski, doğalgaz giremiyor, yollarımız dar ve en önemlisi de elektrik şebekeleri yeni yapılanmayı karşılamıyor.







Unutulmuş bir köy sanki

Semtimiz korku kenti gibi, unutulmuş bir köyden farkı yok. Daracık sokaklar ile fare ve her türlü haşeratın ürediği eski yapılar yüzünden korku içerisindeyiz. Eski binaların duvarları ve kapıları üzerimize yıkılacak gibi duruyor. Semtimizde başımızı kaldırıp gök yüzüne baktığımızda örümcek ağını andıran elektrik kablolarını görüyoruz. Geceleri trafo yakınındaki elektrik tellerinden kıvılcımlar çıkıyor. Bu görüntüler Bornova gibi modern ve çağdaş bir kente hiç yakışmıyor. Ne yapılacaksa bir an önce yapılsın. Semt sakinleri olarak eski yapıların yıkılmasını, yollarımızın genişletilmesini, yıpranmış ve güçsüz elektrik kabloları ile trafoların değiştirilmesini istiyoruz.”







Belediye iskeleyi yıktı molozu denize bıraktı



Urla-Çeşmealtı Mavi Plaj Caddesi, Palmiye Sitesi ve çevresindeki yazlıkçılar Urla Belediyesi’nin semtleriyle ilgilenmediğini ilettiler. Onlarca site sakini adına yaşadıkları sorunu köşemize aktaran Prof. Adnan Gülerman, “Sahilimizde daha önce yapılmış ve zamanla yıpranmış birkaç beton iskeleyi belediyemiz yıktı. Molozlarınıda denizde bıraktı” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “İki yıl, belediyenin molozları kaldırmasını bekledik. Molozlar iri olduğu için de denizi temizlemeye gücümüz yetmedi. İki yazdır belediyemiz sayesinde sitemiz önünde ayağımızı denize sokamadık. Bu nasıl bir belediyeciliktir?Belde halkını denize girmekten mahrum eden bir belediye dünyanın neresinde vardır?”



Karşıyaka 1715 Sokak sakinleri artık huzurlu



Bir ay önce Karşıyaka 1715 Sokak’ta yaşayan vatandaşların yaşadıkları olumsuzlukları dile getirmiştik. Yazımız üzerine teşkilatını harekete geçiren İzmir’in başarılı Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, bir ay gibi kısa bir sürede sokak sakinlerini özledikleri huzura kavuşturmuş. Teşekkür mesajını aynen aktarıyorum: “Sorunumuzu köşenizde dile getirdiğiniz günden bugüne kadar geçen sürede İzmir Emniyet Müdürümüz Ercüment Yılmaz, Yunuslar ekibinden Temel Doğan, Ergün Çalışkan ile Asayiş Şube Müdürlüğü’nden Sefa Bal ve Güven Koç isimli polisleri sokağımızda görevlendirdi. Dört kişilik ekip gece ve gündüz demeden, hatta evlerine bile gitmeden sokağımızda kamp kurup semtimize kan kusturan şehir magandalarını dize getirdiler. Şu anda huzur içindeyiz. Bu nedenle Sayın Ercüment Yılmaz ve ekibine, bize sundukları huzur için çok teşekkür ediyoruz.”





Kazılan sokaklar ne zaman asfaltlanacak?



Konak Güzelyalı sakinleri son aylarda toz ve toprak altında kalmaktan bıkmışlar. Pencere ve balkon kapılarını açmaya korktuklarını belirten okurlarımız şunları dile getiriyorlar: “Belediyeler ve İzmirgaz mahallemizde aylardır çalışma yapıyor. Son haftalarda doğalgaz için kazılar yapıldı. Bazı sokaklarda işler bitti ama sokaklarımız halen asfaltlanmadı. Toz topraktan geçtik, çöken çukurlar yüzünden araçlarımızın alt takımları arızalanıyor. Çalışmalar tamamlandıysa, asfaltlama işlerinin başlatılmasını istiyoruz.”





Zeytin dalları yaya geçişini engelliyor



Bayraklı Manavkuyu 250 Sokak sakinlerinden Ferki Haydaroğlu, “Mahallemizdeki 243 ve 237 sokakların kesiştiği köşedeki apartman sakinleri, kamu malı olan yaya kaldırımına 8-10 adet zeytin ağacı diktiler. Zamanı gelince de bu zeytinleri hasat ediyorlar. Buna lafımız yok. Ancak, kamu ortak malı olan yaya kaldırımına ürün elde etmek için ağaç dikmek ne derece doğrudur? Ağaçların dallarını budamayıp yayalara zarar vermelerine ne diyeceksiniz? Yerlere inen dallar, yaya ve araç trafiğini engelliyor. Bu da haliyle tehlike yaratıyor” diyor.



Eski otobüsler seferden kalksın



Karabağlar’dan arayan Mehmet Salim Ada “Servis araçları, taksi ve dolmuşlarda yaş sınırı var ama ESHOT otobüsleri için yaş sınırı yok. Zaman zaman çok eski otobüslere biniyoruz. İzmir’de 1995 ve öncesi model otobüsler halen kullanılıyor. Eski körüklü otobüslerle seyahat etmeye korkuyoruz. Ayrıca bu otobüslerde klima da yok. Bu otobüsler seferden ne zaman kalkacak?” diye soruyor.

SORUNUNA SAHİP ÇIK



