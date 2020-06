EVLERİMİZ HEYELAN TEHLİKESİ ALTINDA

Çiğli- Koop Yakakent Mahallesi sakinleri adına arayan Erhan Kanat, 10 apartman ve 380 daire sahibinin her an tehlike altında olduğunu bildirdi. Okurumuz yaşananları şöyle dile getirdi:

“Mahallemizde apartmanlarımızın yan tarafında yol olarak kullanılan toprak yığını her an patlayacak bir bomba gibi duruyor. İlginç olan da sorunlarımızla ne Büyükşehir Belediyesi, ne de Çiğli Belediyesi ilgileniyor. İki belediye de sorumluluğu birbirine atıyor. İstinat duvarı yapılmadan imara açılan kooperatifimize ait 10 apartman bu toprak yığını nedeniyle her an büyük tehlike altında bulunuyor. Bu toprak yığınının 2 metrelik kısmı binalarımızın temelleri hizasından başlıyor ve apartmanların 3. katlarına kadar uzanıyor. Toprak yığının toplam yüksekliği 9 metreyi buluyor. Artan yağmurlarla ıslanan ve yumuşayan toprak zemin her an apartmanlarımıza dayanabilir.”





5 yerde kayma var

Yakakent Mahallesi Manolya Apartmanı No: 36’da oturduğunu belirten Erhan Kanat sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şu anda 5 yerde kayma var. Yol olarak da kullanılan toprak yığınının binalarımıza bakan kısmına acilen istinat duvarı yapılmalı. Ayrıca yolun apartmanlara bakan bölümüne de bariyer konulmalı. Çünkü Evka -5’te yaşandığı gibi burada da heyelan meydana gelebilir ve ağır vasıtaların da geçtiği bu yoldan araçlar apartmanlarımızın içine uçabilir. Bunların dışında apartmanların temel betonlarından sızan sular yüzde 30’luk nem yaptığı için binalarımızın temel demirlerinde yıpranma tespit ettirdik. Çiğli Belediyesi’nden bir yetkili istinat duvarını apartman sakinlerinin yaptırması gerektiğini söyledi. Madem bu olumsuzluklar yaşanacaktı, niçin imar izni verildi? Haydi imar verdiniz böyle durumlar ortaya çıktı niçin oturma izni verildi? Yarın heyelan olursa sorumluluğu kim yüklenecek?”

İZMİRLİLER İSYANDA

Hat değişikliği ile bize eziyet yapılıyor

Okurumuz Gökhan Timur, “İzmir’de toplu ulaşımda ezber bozulacakmış. 670, 970 oldu ve 270 de 870 yapıldı. Hat numaraları ile güzergahları değiştirildi. Bu otobüsler eskiden Bozyaka’daki hastaneden geçiyordu. Yaşlı, özürlü, hamile, çocuklu ve hasta insanlar bu otobüslerle Narlıdere’den, Buca’dan, Gaziemir’den devlet hastanesine geliyorlardı. Şimdi ne mi oldu? Bu insanlar hastaneyi bulmak için birkaç aktarma yapmak zorunda kalıyor. Eskiden 20 ve 40 dakika arasında gelinen hastaneye şimdi 60 ile 75 dakika arasında ulaşılıyor. Tam bir komedi. Bir de 550 no’lu otobüs vardı, o da Bahçelievler’e giderdi. Şimdi onun da yolu değiştirildi şimdi Konak’a gidiyor. Halbuki bu otobüs Bahçelievler’den geçirilerek de Konak’a gidebilirdi. İzmirli’ye bu eziyeti AKP’yi seçelim diye mi yapıyorsunuz?” diyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:



Çalışanlar öfkeli

“Peki ne oldu da, bu otobüs Bozyaka Polis Merkezi’nden sağa dönüyor ve 5020 Sokak’tan geçiyor? Buraya Metro mu açıldı? İzban mı geçiyor? Yoksa havalimanı mı yapıldı? Ne oldu da yolu değişti? Bu hatları ayarlayan, buna karar verenlere İZULAŞ ve ESHOT’ta ne kadar çalışan varsa onlar da lanet okuyor. Ben de bunlara şahit oluyor ve her seferinde gülüyorum.”

Konuyu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile ESHOT Genel Müdürü Gül Şener’e aktarıyorum.

250 hatlı otobüs sayısı artırılsın

Bornova Çamdibi Barbaros Mahallesi’nde oturduklarını ve Alsancak’ta çalıştıklarını belirten bir grup okurumuz toplu ulaşımda çektikleri sıkıntıları aktardılar. Çamdibi 5224 Sokak’ta oturan okurumuz, “Biz kent içi ulaşımımızı OTOGAR bağlantılı 50, 51 ve 250 hatlı otobüslerle yapıyorduk. 50 ve 51 numaralı otobüsler kaldırıldı, kaldı 250 hatlı otobüs. Bu otobüs Uzundere- Otogar bağlantılı çalışıyor. Sabahları Alsancak’taki işimize gelmek için tıka basa dolu bu otobüse binemiyor, Halkapınar bağlantılı otobüslerle geliyoruz. Tabii iki otobüs değiştiriyor ve zaman kaybediyoruz. Akşamları da saat 18.00’te işyerimizden çıkıyor, tek kalan 250 hatlı otobüsü bekliyoruz. Bütün hatların onlarca otobüsü geldiği halde 250 hatlı otobüs en erken 25 ile 45 dakika arasında geliyor. Kış olması nedeniyle yağmur ve soğukta rezil oluyoruz. Sabah ve akşam saatleri için bu hattın otobüs sayısını artıramazlar mı?” diye soruyor.

Trafik lambaları niçin kaldırıldı?

Hatay Esenyalı Mahallesi sakinleri, “İnönü Caddesi’nin Hıfzıssıhha ile Amerikan Koleji arasında ve caddenin Karabağlar tarafında oturan bizler, Üçkuyular’a ve Mithatpaşa Caddesi’ne aracımızla gitmek için ızdırap çekiyoruz. Bu kavşaktaki trafik lambalarının kaldırılmasından sonra sol tarafa, yani Üçkuyular istikametine dönüş şansımız kalmadı. Neden mi? Ya trafik düzenini bozup yasak olmasına rağmun U dönüşü yapacağız, ya da İlahiyat Fakültesi istikametine dönüp, oradan Doğa Tıp Merkezi’ne geçtikten sonra İnönü Caddesi’ne ineceğiz. Bunların dışında ters yönde aracımızı metro şantiyesine kadar sürüp arka sokaktan Hıfzıssıhha kavşağına gireceğiz. Başka bir yol yok. Bu düzenlemeyi yapan ilgili ve yetkililere soruyoruz; Burada bulunan trafik lambalarının ne zararı vardı da kaldırıldı? Bizler trafik kurallarını çiğnemeden, Üçkuyular istikametine nasıl dönüş yapabiliriz? Lütfen açıklama yapsınlar.”

Elektrik telleri yeraltına alınacak

28 Ocak 2011 tarihli köşemizde “Yarımada sakinleri dertli: Elektrik kesintisi yetti artık canımıza” başlıklı bir haber yapmış ve yazımızda, “Çeşme, Karaburun ve Urla’da her rüzgar estiğinde elektriklerin kesilmesi ne zaman sona erecek?” diye sormuştuk. GEDİZ Elektrik İzmir İl Müdürlüğü yazımıza yanıt gönderdi. Aynen aktarıyorum: “Söz konusu bölgede hattın geniş alanı kapsaması, havai hat oluşu ve hava muhalefetinden kaynaklı enerji kesintileri yaşanmaktadır. Hattın yeraltına alınması ve iyileştirmesi için proje hazırlanmış olup, Urla Master Projesi kapsamında 2011 yılı yatırım programı çerçevesinde değerlendirilmek üzere sunulmuştur.”

Mahallemizde lastik yakılıyor

Gazi Kızıltaş, “Karşıyaka Örnekköy Mahallesi’nde geniş bir boş arazi var. Burada hurdacılar ve ne oldukları bilinmeyen kişiler lastik ve kablo yakıyorlar. Yanan lastik ve kabloların dumanları evlerimizin içine kadar giriyor ve öyle pis kokuyor ki, nefes almakta güçlük çekiyoruz. 155 Alo Polis ve itfaiyeye haber vermemize rağmen kimse ilgilenmiyor” diyor.

Buraya yaya üst geçidi yapılsın

Hüseyin Çelik, “Çiğli 75. Yıl Teknik Lisesi’nin öğrencileri her gün metro istasyonuna ulaşmak için yaya geçiti olmayan ve hiçbir önlem alınmayan caddeden karşıya geçiyorlar. Bir kaza olsa ve istemeyiz ama ölen olsa bunun sorumlu-luğunu kim üstlenecek? Semt sakinleri olarak bu okulun ve semtin bulunduğu yere acilen yaya üst geçiti yapılmasını istiyoruz” diyor.

Buz pisti yanında hiç ahır olur mu?

Ekrem Avuç, “Bornova’da yeni yapılan buz pistinin karşısındaki boş ahır, içki içenlerin, serserilerin mekanı haline geldi. Bu ahırın acilen yıkılmasını ya da güvenlik güçleri tarafından kontrol altında tutulmasını istiyoruz” diyor.

