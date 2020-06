Feribotlar bakımsız pis ve idrar kokuyor

Bu şikayet Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinden geldi. Bakın neler anlatıyorlar:

“Haftanın 5 veya 6 günü Karşıyaka’dan Üçkuyular’a Bostanlı İskelesi’nden kalkan Eminönü, Salacak veya Esenköy feribotları ile okulumuza gidiyor ve akşam üstü de dönüyoruz. Karşıyaka Bostanlı’dan birçok kişi bu feribotları kullanıyor. Ancak, feribotlara bindiğimiz zaman hastalık kapacağımızdan korkuyoruz. Çünkü feribotlar çok bakımsız, pislik içinde. Ayrıca her tarafı idrar kokuyor. Bir yere dokunmaya korkuyoruz. Yeterince temizlenmiyor olacak ki, böcekler de cirit atıyor. Yolcu vapurları daha bakımlı ve temiz: Şu sıralar korkumuzdan yolcu vapurlarıyla Konak veya Alsancak üzerinden Balçova’ya gidiyoruz. Tabii bu da bizim için zaman kaybına neden oluyor. Feribotların da yolcu vapurları gibi bakıma alınmasını ve sık sık temizlenmesini istiyoruz. Hem İzmir’e yeni feribotlar niçin alınmıyor?”



BOSTANLI’YI, SEYYAR SATICILAR İSTİLA ETTİ

Karşıyakalı Gürdeniz Gönül, Bostanlı’da gördüğü bazı eksiklikleri aktarmış. Okurumuz, “Bostanlı’da temizlik konusunda dertliyiz. Çünkü, ilçemizde ana caddeler haricinde arka cadde ve sokaklar temizlenmiyor. Çöp konteynerlerimiz ise bakımsız ve pislik içinde. Bunun dışında Bostanlı’da sağlı sollu araç park edilmesi ve her geçen gün artan seyyar satıcılar yüzünden kaldırımlarda yürümek mümkün değil. İş Bankası’ndan Şehitler Bulvarı’na yürümek neredeyse imkansız. En üzücü olanı da vergi veren ve SGK’lı çalıştıran işyerleri önünde aynı ürünleri satan seyyar satıcılar Bostanlı’yı artık işgal altına aldılar. Bunlar Karşıyaka’nın kalitesini bozdukları gibi ikinci sınıf bir ilçe görünümüne de sokuyorlar. Başkanımızın ya bunlardan haberi olmuyor, ya da verdiği talimatlar görevlendirdiği kişilerce yerine getirilmiyor. Seyyar satıcıları Bostanlı dışında Şemikler ve Nergis’de de görüyoruz. Yani Karşıyaka seyyar satıcıların işgali altına” diyor ve Karşıyaka belediyesinin bu konuda kalıcı ve devamlı mücadele etmesini istiyor.



Toz, toprak, çamur ve çukur kaderimiz oldu

Bu serzeniş okurumuz Fatih Bakındı’ya ait. Şikayetçi olduğu sokak ise Karşıyaka Örnekköy’de okurumuzun oturduğu evin bulunduğu bir sokak. Okurumuz bakın ne diyor: “Ben bu fotoğrafları Karşıyaka Örnekköy İmbatlı Mahallesi 6072 Sokak’taki apartmana ait dairemden çektim. Fotoğraflarda da görüldüğü gibi evimizin önünde çamur deryası mı ararsınız, çukurlar mı ararsınız, yaz aylarında toz toprak mı ararsınız hepsi mevcut? Nedendir bilinmez yetkililer yıllardır bizim sokaklara uğramıyorlar. Karşıyaka Belediyesi’ne bu konuyu defalarca ilettik. Sokağımızda asfaltlama çalışması yapmaları için gerek yazılı, gerekse telefonla defalarca başvurmamıza rağmen bir türlü sonuç alamadık.”



Madem kazılacaktı niçin asfaltladınız?

Urla Zeytinalanı sakinlerinden 2-3 aydır köşemize gelen telefon ve mesajlarda, yaz aylarında yapılan asfaltın tekrar kazılmasını dile getiriyorlar. Geçen hafta gelen 47 imzalı mektupta okurlarımız aynı konuda dert yanmışlar. Okurlarımız şunları söylüyor: “İzmir Büyükşehir Belediyesi Urla’ya gerek su, gerekse kanal altyapı hizmetleri getiriyor. Bunların dışında da yollarımız asfaltlanıyor. Mahallemize de hizmetler getirildi. Semt sakinleri olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür mesajları gönderdik. Ancak, 5 ay önce yapılan o güzelim asfalt kaplama yol ne yazık ki tekrar kazıldı. Yani, 25-30 santimetre kalınlığındaki asfalt kaplama hiç acımadan söküldü. Şimdi, bu işi yapanlara soruyoruz; ‘Madem kazılacaktı ve altyapı işleri bitmemişti, niçin asfaltladınız?’ Milli servetimiz heba oldu. Bunların bedeli ileride bizlerden hizmetlere zam yapılarak çıkarılacak.”



AKHİSAR SELVİLİ HALKI YETKİLİLERE SESLENİYOR :



Baz istasyonunu kim kaldıracak ?



Manisa’nın Akhisar ilçesine 13 kilometre mesafedeki Selvili köylüleri de baz istasyonları konusunda dertliler. Köy halkı adına köşemizi arayan Mustafa Taşkafa, “Köyümüze 10 metre mesafde iki GSM operatörü tarafından ‘Baz İstasyonu’ kuruldu. Bunlar kurulduğu günden bu yanada köyümüzde hasta insan sayısında artış oldu. Bunu ilçemizin kaymakamına ilettik ve buize, ‘Biz bunlara engel olamıyoruz, bizi aşıyor’ dedi. Kaymakamlığı da aşarsa bir kime müracaat edeceğiz? Köy halkı olarak Manisa Valimiz Celalettin Güvenç’in bize bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz. O da destek olmazsa dava açacağız” diye dert yandı.



Marketçi, kaldırımı ve yolu işgal ediyor

Karabağlar Basın Sitesi sakinleri semtlerindeki bir işyerinden dertli. Okurlarımız, “Semtimizdeki Basın Sitesi Parkı ve Basın Sitesi Karakolu’nun hemen yanındaki market kaldırımı işgal ettiği yetmiyormuş gibi sokağa da ürünlerini taşıyor. Sokağımız trafik yoğunluğu yaşayan bir yer olduğu için yayalar tehlike içinde kalıyorlar. Market sahibinin uyarılmasını ve sık sık da kontrol edilmesini istiyoruz” diyorlar.



Hatay 156 Sokak trafiğe kapatılsın

Hatay Murat Reis mahallesi sakinleri “Sevgi Yolu” olarak birleştirilen 156 ve 232 sokakların otopark olarak kullanıldığını bildirdiler. Okurlarımız, “Böyle ‘Sevgi Yolu’ olacağına hiç olmasın daha iyi. Biz burasının trafiğe tamamen kapatılmasını istiyoruz. Sadece 231 Sokak bağlantısı trafiğe kapatıldı. 156 Sokak otopark olarak kullanılıyor. 156 Sokak’ın da trafiğe kapatılmasını istiyoruz” diyorlar.



Güzelbahçe yolu yamalı bohça gibi

Güzelbahçe’den arayan Hamit Alkan soruyor: “Mithatpaşa Caddesi’ne sürekli asfalt yaması yapılıyor. Güzergah adeta dağ yoluna döndü. Her 100 metrede bir kazı ve yama var. Ayrıca bu işler neden sabah trafiğin yoğun olduğunu saatlerde yapılıyor.”



