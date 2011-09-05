Foça manzaralı fosseptik deposu

Emekli Baş İş Müfettişi Hüseyin Devecioğlu aşağıda aktardığı şikayetini bu başlıkla köşemize gönderdi, bende aynen kullandım. Okurumuz bakın ne diyor: “Yıllarca çalıştıktan sonra Foça Mersinaki Caddesi’nde bir yazlık alarak eşimle hayalimizi gerçekleştirdik. Ancak sevincimiz kısa sürdü. Oturduğumuz yerin üzerinde ve üstelik TEDAŞ karşısında Foça manzaralı bir vidanjör boşaltım yeri var. Foça, Bağarası ve Yeni Foça fosseptiklerinden aldıkları pisliği buraya getiriliyor, 3-4 Araç birlikte kuyu ağzı gibi açık yerden hortumları sallayarak boşaltıyorlar. Araçların gürültüsü ayrı, kendi güzergahları dışında TEDAŞ yolundan gidip gelerek tehlike yaratmaları ayrı, hele hele insanı öldürecek şekilde çevreye yayılan koku ayrı bir felaket. İşin en üzücü yanı ise rüzgarlı havalarda boşaltım anında pislik zerrecikleri evlerimizin dibine kadar geliyor. Buradaki koku yüzünden kimse evimize gelmiyor. Hatta çocuklarımız bile gelmek istemiyor.”





Üç hortum çıkışlı fosseptik deposuna aynı anda 3 vidanjör yanaşıyor. Fosseptiğin bir kısmı kuyunun çevresine akıtılıyor ve hiçbir önlem alınmıyor. Deponun hemen altında Halim Foçalı Turizm Otelcilik Meslek Okulu bulunuyor.



Acilen kapatılmalı

“Burası Egenin incisi turistik bir yer; toprağı kekik, denizi yosun kokan tarih dolu bir ilçe. Ama maalesef ilçenin bir kısmı ‘pislik’ kokuyor. Konuyu Foça İsmetpaşa Mahalle Muhtarı Mahmut Irmak’a da aktardık. O da bize, ‘Kızım da oralarda oturuyor, o da çok şikayetçi. Yapılacak bir şey yok. Muhtar olarak bir yetkim yok’ dedi. Böyle bir yer nasıl boşaltım yeri yapıldı, kim izin verdi ve halen nasıl kullandırılıyor? Akıl erecek gibi değil. Ayrıca Foça’nın üstünde ve boşaltılan bu pisliklerin sızıntıları nerelere ulaşıyor? Herkes şikayetçi ama belediyemiz ‘Benim konum değil’ diyerek İZSU’ya müracaat etmemizi öneriyor. Ettik, hem de her yere bildirdik. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Aziz Kocaoğlu’na bizzat söyledik. Ama hiçbir işlem yapılmadı. Nedir bu vurdumduymazlık? Fosseptik boşaltım yerinin kapatılarak acilen kaldırılmasını istiyoruz.”





ÇEŞMELİLER KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI GÜNAY’A SESLENİYOR



Çeşmeleri restore ettirir misiniz?

Çeşme’deki 1800’lü yıllardan kalma tarihi ‘Kaymakam Çeşmesi’nin haline bakar mısınız? Garajndan limana gelirken bulunan tarihi çeşmenin bakımsızlığını dile getiren bir grup Çeşmeli okurumuz ne diyor: “Çeşme ilçesine adını veren tarihi çeşmeler niçin bakıma alınmıyor? Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir’i uyandırmaya ve değiştirmeye geldim, demişti. Ayrıca Çeşme için projeleri olduğunu belirtmişti. Bence Bakan bey işe, ilçemize adına veren çeşmeleri restore ettirerek başlasa çok iyi olur. Bir de belediyemiz emlak vergilerini alırken kültür ve tabiat varlıklarına katkı payı alıyor. Bu paraları nerede değerlendiriyor?”

Çeşme’deki 1800’lü yıllardan kalma tarihi ‘Kaymakam Çeşmesi’nin haline bakar mısınız? Garajndan limana gelirken bulunan tarihi çeşmenin bakımsızlığını dile getiren bir grup Çeşmeli okurumuz ne diyor: “Çeşme ilçesine adını veren tarihi çeşmeler niçin bakıma alınmıyor? Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, İzmir’i uyandırmaya ve değiştirmeye geldim, demişti. Ayrıca Çeşme için projeleri olduğunu belirtmişti. Bence Bakan bey işe, ilçemize adına veren çeşmeleri restore ettirerek başlasa çok iyi olur. Bir de belediyemiz emlak vergilerini alırken kültür ve tabiat varlıklarına katkı payı alıyor. Bu paraları nerede değerlendiriyor?”



İZBAN’ın yeni setlerine binerken dikkatli olun

Bu uyarı köşemizi arayan okurlarımızdan geliyor. Yolcu ve sefer sayılarının artmasıyla 40 tren seti için ihaleye çıkan İZBAN, kiraladığı 10 vagonu devreye soktu. Bu sayede yolcu birikimi de sefer aralıkları da azaldı. Gelelim okurlarımızın şikayetine: “İZBAN’ın yeni banliyo setlerine (E 22005) biniş ve iniş çok tehlikeli. Çünkü, tren istasyonda durup kapılar açıldığında biniş yeri ile vagon arasında 25-30 cm’lik bir boşluk oluyor. İZBAN yetkilileri bunun için betonlara ve vagonların içine yazı yapıştırdı. Yolcu yoğunluğu olan saatlerde bunlara dikkat edilmiyor ve ayağı boşluğa gelenler düşüyor. Düşenlerin bazıları ayak kemiklerini çatlatıyor. Acaba İZBAN, vagon girişlerini önceki vagonlarda (CAF 22000) olduğu gibi yolcuların biniş ve inişleri için araçlar ile platform arasındaki boşluğa hareketli basamak (açılır kapanır) koyamaz mı? En çok da özürlüler ile bebek arabaları olanlar trene binerken zorluk çekiyor.”



İki belediye de üç yıldır yolumuzu yapmadı

Çiğli İstasyonaltı Mahalllesi 8215 Sokak sakinlerinden Dursun Ünal, yollarının yapım sorununu yetkililere iletmemizi istiyor: “2009 yerel, 2011 genel seçimlerinde söz de almamıza rağmen, üç yıldır fotoğrafta da gördüğünüz yolumuzu Büyükşehir ve Çiğli belediyelerine yaptıramadık. Çiğli Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yolun yapımı konusunda anlaşamıyor. Vergisini düzenli veren vadandaşlar olarak yolumuzun bir an önce yapılmasını istiyoruz”.



Otobüsler 108/27 Sokak’tan geçsin

Karabağlar Esenyalı Mahallesi’nden İsa Öner, “Semtimizde 100 bin civarında vatandaş var. Metro inşaatı nedeniyle Hıfzıssıhha ve Üçkuyular’dan kalkan otobüsler 108/27 Sokak’tan geçiyordu. İnönü Caddesi trafiğe açılınca otobüsler alındı. Civarda oturan binlerce kişi yokuş yukarı çıkıp otobüse binmek zorunda kaldı. Bazı otobüslerin bu güzergahtan geçmesi mümkün değil mi?” diye soruyor.



Tekne yapanlar gürültü çıkarıyor

Çeşme Ilıca Mahallesi 5085 Sokak sakinleri semtlerinde tekne yapanlardan dertli. İnşaat ve gürültülü iş yasağına rağmen tekne yapımının sürdüğünü belirten okurlarımız, “Birkaç kez uyardık. Hatta Çeşme Belediyesi zabıta Müdürlüğü’ne de bildirdik. Kimse ilgilenmedi. Tekne yapanlar karada çalıştıkları için gürültüleri evlerimize kadar geliyor. Belediyemizin bu kişileri uyarmasını istiyoruz” dediler.



Yapılan kaldırım hemen söküldü

Karabağlar Yeşilyurt Saim Çıkrıkçı Caddesi’nde 15-20 gün önce kaldırım yapıldığını belirten Şehabettin Uslu, “Semtimizdeki yapılan kaldırımlar Gülyaka Durağı’ndan itibaren sökülmeye başlandı. Niçin? Madem kırılacaktı, niçin yapıldı? Hem paramıza, hem de emeğe yazık değil mi? Karabağlar Belediyesi Fen İşleri bunların hesabını yapmıyor mu? Niçin koordineli çalışılmıyor?” diye sordu.



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