'Güvenli ve ucuz seyahat ediyoruz'

Bu sözler İzmirli okurlarımıza ait. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ’nin işbirliğinde gerçekleştirilen ve “Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu ulaşım projesi” olarak nitelendirilen Aliağa- Menderes Banliyö Sistemi ’nden İzmirliler oldukça memnun olduklarını bildiriyor.

Hatırlayacağınız gibi 6 Mart 2011 ’de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla resmi açılışı yapılan 80 kilometrelik hat, İzmirlilere konforlu ve güvenli olduğu kadar Türkiye’nin en ucuz (Kentkart ile 1.70 TL) toplu taşıma imkanını sunuyor.

Haftada 600 bin İzmirli İZBAN hattını kullanıyor. Menderes- Aliağa hattında hizmet veren hızlı trenden Gaziemir, Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Çiğli ve Menemen ilçelerinde yaşayan vatandaşlar öncelikle yararlanıyor. İzmirliler, bu projeyi gerçekleştirenlere teşekkür ediyor şöyle diyor:

Raylı sistem 120 kilometre olacak

Aliağa’dan kalkan İZBAN treni Biçerova, Hatundere istasyonları üzerinden Menemen’e, buradan Egekent 2, Ulukent, Egekent, Sanayi istasyonları ile Çiğli’ye geliyor.

Çiğli’den Mavişehir, Şemikler, Nergis ve Karşıyaka İstasyonu’na gelen tren, Karşıyaka’dan Naldöken, Turan, Bayraklı ve Salhane istasyonlarına ve oradan da aktarma merkezi olan Halkapınar’a ulaşıyor. Kuzey aksı burada bitiyor.

Güney aksının ilk istasyonu Alsancak’a gelen tren, Kemer istasyonları ile yine bir aktarma merkezi görevi yapan Şirinyer İstasyonu’na, Şirinyer’den Koşu, İnkılap, Semt Garajı, Esbaş, Gaziemir, Sarnıç ve Havalimanı istasyonlarına uğruyor ve yolculuk Cumaovası’nda son buluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi raylı sistem ağının kısa zamanda Torbalı’ya kadar uzatılacağını, ayrıca çalışmaları süren Üçyol, Ege Üniversitesi, Evka 3 hattı ile Üçyol ve Üçkuyular hatlarının tamamlanmasıyla raylı sistem ağının İzmir’de 120 kilometreye çıkacağını belirtiyor.

NE DEDİLER?

Kemal Mengüverdi (Emekli banka müdürü): Nergis’ten Basmane’ye geldim, şimdi geri dönüyorum. Bugün ilk kez bindim bu trene. Konforu güzel, düzenli olarak geliyor. Saatlerine göre kendinizi ayarlarsanız beklemiyorsunuz. Çok memnunum.

İpek Akseki (Ev hanımı): İlk hizmete alındığından bu yana Gaziemir’de biniyor ve her yere gidebiliyorum. Ayrıca Aliağa’da gelinim var, mesafe uzun diye eskiden pek gidemiyordum, şimdi artık sık sık gidebiliyorum. Hızlı tren konforlu, çok güvenli ve üstelik ucuz.

İbrahim Akseki (Emekli Astsubay): İlk hizmete alındığından beri Gaziemir’den biniyor İzmir’in her köşesine gidebiliyorum. İZBAN ile toplu ulaşım çok fark etti, çok büyük bir hizmet. İlerleyen zamanlarda daha da iyi olacağına yürekten inanıyorum.

Erdal Gündüz (Polis memuru): Konak’tan Ulukent’e eskiden 1-2 saatte gidiyordum. Şimdi 30-40 dakikada gidiyorum. Konforu ve rahatlığı iyi olduğu kadar çok da ucuz. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve ekibini kutluyor ve teşekkür ediyorum.

Bülent Irmak (Ayakkabıcı): İZBAN’ın ulaşımı çok güzel. Eskiden seyrek olarak gittiğim kardeşimin yanına sık sık gitmeye başladım. Temiz, rahat, huzurlu ve en önemlisi de ucuz. Ayrıca hızlı bir ulaşım. İzmir için çok geç kalınmış bir proje ama buna da şükür.

Sevim Okan (Emekli): Üçyol’dan metro ile Halkapınar’a geldim ve İZBAN’a aktarma yaptım. Bir kere otobüslerden çok daha rahat ve huzurlu. Kalabalık olmuyor, yollarda dur kalk yapılmıyor. Çok temiz ve rahat. Ayrıca ucuz ve kısa sürede gidiyoruz.

Nimet Yılmaz (Ev hanımı): İzmir’de artık toplu ulaşım ağında bir yerden bir yere gitme süresi İZBAN ile kısaldı ve çok ucuza seyahat ediyorsunuz. Eskiden Aliağa’ya gitmemiz en az 1-2 saat sürüyordu. Şimdi rahat ve güvenli seyahat ediyorsunuz.

Nilüfer Peltek (Ev hanımı): Hemen her gün Aliağa’ya gezmeye gidiyoruz. Havalar düzeldiğinde de Cumaovası’na gideceğiz. Eskiden evim Nergis’teydi, ama taşındım. İZBAN’ı gördükten sonra pişman oldum. Her yere kolay gidip gelecektim.

Nejat Kaya (İnşaat Mühendisi): Eskiden Menemen’e gitmek için Alsancak’tan vapura biniyor, orada otobüs bekliyordum. Beklemelerle birlikte 1.5 saati buluyordu. Oysa şimdi en fazla 45 dakikada ulaşabiliyorum bundan güzel birşey olabilir mi?

Mustafa Gülşan (Serbest): Üçyol’da bindim ve Halkapınar’dan Menemen’e gittim. İşimi gördüm ve geri geliyorum. Artık 30- 35 dakikada Menemen’de oluyorum, otobüsle en az bir saatten önce gelemiyordum.

EGE MAHALLESİ SAKİNLERİ DERTLİ:

Hemzemin geçide çözüm istiyoruz

Ege Mahallesi sakinlerinin sıkıntıları bitmiyor. Kapatılan hemzemin geçit nedeniyle isyan eden mahalleli, “Bu geçit kapatılarak İzmir trafiği de kilitlendi. Mahallemiz ile Alsancak Mimar Sinan Mahallesi arasındaki yaşam bitirilmiştir. İZBAN devreye girdi ve her 15 dakikada bir tren geçiyor. Ölümlü burun buruna kalıyoruz. Alsancak ve Kahramanlar’dan mahallemize ticari araçlar, Akıncılar Caddesi, Ziya Gökalp Bulvarı, Atatürk Caddesi, Sait Altınordu Meydanı, Liman Caddesi, Şehitler Caddesi, İşçiler Caddesi ve 1517 Sokak üzerinden geliyorlar. 100 metrelik yol, kilometrelerce mesafeye çıktı. Eskiden mahallemize 40 ile 50 ticari araç gelirken şimdi 5-6 araç ancak geliyor. Tren yolunun karşındaki tamircilere eşya götürmek için eskiden 100 metre sonra gidiyorduk şimdi ise yolumuz en az 5 kilometre uzadı. Çok mağduruz” diyor.

Balçova’dan Buca’ya gitmek, dönmek ölüm!

Balçova’dan her gün Buca’daki okuluna gitmek zorunda kalan Muratcan Yağbasan, Balçova-Buca arasındaki toplu ulaşım ağının çile yumağı haline geldiğini belirterek isteğini şöyle dile getiriyor: “Geçen yıl Balçova’dan kalkan 270 nolu otobüsümüz vardı kaldırıldı. Buca’dan da Balçova’ya da 375 nolu otobüs vardı o da seferden alındı. Sabah ve akşam Balçova son duraktan kalkacak bir otobüs Üçkuyular ve Otoyol üzerinden Buca’ya gitse olmaz mı?”

Tarihi evi yıkanların cezası mutlak verilsin

Konak Muratreis Mahallesi 179 Sokak sakinleri, “Hüsnü Ataberk Camii arkasındaki tarihi evin yeni sahipleri şubat ayının son haftasında yağmurlu bir gecede evi yıktılar. Tabii soranlara evi yağmurun yıktığını söylediler. Bu tarihi ev semtimiz için çok önemliydi. Çünkü, Hüsnü Ataberk Camii eskiden kiliseymiş ve papazı da yıkılan bu evde oturuyormuş. Bu tarihi binayı yıkanlar hakkında bir an önce yasal işlem yapılarak cezalandırılmasını istiyoruz” diyorlar.

Bostanlı’da istasyonlar otobüs duraklarına uzak

Karşıyaka Bostanlı’dan arayan Birsen Ergüney, “Yeni aktarma sistemiyle Bostanlı İskelesi’ne 120 ve 121 dışındaki otobüsler sahil yolundan gidiyor. İyi de duraklar uzakta kalıyor. Bu yüzden sıkıntı çekiyoruz. Duraklara gitmek için kaldırımları işgal eden araçların arasından geçiyoruz. Bazen de yola iniyor, trafik yoğunluğu yaşanan Bostanlı’da araçlarla yanyana yürümek zorunda kalıyoruz. Ayrıca otobüsler de duraklara yanaşamıyor, yolun ortasında duruyor” diye dert yanıyor.