Hafta sonları ilaç parası ödenmiyor

EMEKLİLER: “SGK BİZE, ÖLÜN DE SİZDEN KURTULALIM” DİYOR

Başlıktaki sözler Bayraklı 1622 Sokak sakinlerinden emekli Ali Özkan’a ait. Okurumuz sağlık konusunda isyan etmiş ve “Acil, Acil, Acil” başlığı ile aşağıdaki mektubu göndermiş. Aktarıyorum:

“Bayraklı’daki Sağlık Ocağı’nda doktorlar yeni uygulama gereği cumartesi-pazar günleri de nöbet tutuyor acil hastalıklara müdahale ederek ilaç yazıyorlar. Ancak, yazdıkları reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) kabul edilmiyor. Yani muayene var, ilaç yok. Bu saçmalık değil mi? Biz SSK ve Bağ-Kur primlerimizi hafta sonları için de ödedik. Tabii Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı’na tabi olanlar ve özellikle biz yaşlılar bu konuda oldukça mağdur duruma düşüyoruz. Gün geliyor bir ekmek alacak kadar dahi paramız kalmıyor. Kredi kartlarının limiti zaten dolu. Yani işimiz Allah’a kalıyor. Galiba SGK bize ‘Ölün de sizden bir an önce kurtulalım’ diyor. Hafta sonları hasta olmamak için dua ediyoruz. Yetkililerin ve özellikle AK Parti’li İzmir milletvekillerinin bu soruna acil çare bulmalarını istiyoruz. Yarın mahallemize oy istemeye geldiklerinde bunu kendilerine hatırlatacağımızı da unutmasınlar.”





OTOSTOP YAPILIYOR YOLCU BEKLENİYOR



Hasan Çelik, geçen ay Bornova Osman Kibar kavşağında Manisa istikametine yöneldikten sonra Evka 3’e dönüş yapılan kavşak arasında yaşanan tehlikeleri iletmiş ve bizde köşemizde dile getirmiştik. Hiçbir önlem alınmamış olacak ki bu kez Cavit Önen isimli okurumuz aynı konuda şikayetini köşemize aktarmış. Okurumuz, “Ben her gün Manisa’ya gidiyor ve akşamları da dönüyorum. Bazen günde iki veya üç kez gidip geldiğim oluyor. Bornova Osman Kibar Kavşağı’ndan Manisa güzergahına döndükten sonra Evka 3 Kavşağı arasındaki yolda günün her saati kaos yaşıyoruz. Otobüsler yolcu bekleyerek, gençler ise otostop yaparak trafiği aksatıyorlar” diyor ve yaşananları şöyle dile getiriyor:

“Özellikle Ege Üniversitesi Lojmanları önünde sabahları çoğunluğu İzmir’den Celal Bayar Üniversitesi’ne giden gençler ile Manisa’ya işe gidenler otobüs bekliyorlar. Çoğunlukla otostop yapanlar ile gün ortasında da yolcu bekleyen otobüsler trafiğin aksamasına neden oluyorlar. Yöneticiler daha önce bu konuda önlem almışlar ve bu tür binişlerin ileride geniş bir alanda yapılmasını sağlamışlardı. Akşamları da İzmir’de çalışıp Manisa’da oturanlar aynı şekilde trafiğin aksamasına neden oluyorlar. Üzücü bir olay ve trafik kazası yaşanmadan kalıcı önlemin alınmasını istiyoruz. Çünkü, yolcu sayısı her geçen gün artıyor.”



Hastane çevresi seyyar işgalinde

Basın Sitesi Mahallesi 177/5 ve 177/6 Sokak sakinleri seyyar satıcılardan dertliler. Bakın ne diyorlar: “Sokağımız Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hemen yanı. Semtimiz hafta sonları dahil her gün semt pazarı kurulmuş gibi seyyar satıcı işgali altında. Çirkin görüntünün yanı sıra gürültü kirliliği yüzünden oldukça dertliyiz. Seyyar satıcıları belediyemize ve özellikle zabıtaya defalarca şikayet ettik. Zaman zaman operasyon yapılıyor. Ancak, zabıta gider gitmez hastanenin çevresi seyyar satıcılar tarafından hemen işgal ediliyor. Bu rezilliğie kalıcı çözüm getirilmesini istiyoruz. Bunlar yüzünden bazen sokağımıza giremediğimiz bile oluyor. Ayrıca İzmir’in bu dev hastanesine de bu görüntüler yakışmıyor.”



‘Fotoğrafları kimin çektiğini biliyoruz’

İzmir Konak Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ve Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi, eski adıyla Motor Meslek Teknik Lisesi öğrencisi G. E. geçen ay okuluyla ilgili köşemizde çıkan haberlere üzüldüğünü belirterek, şunları dile getirmiş:



‘Olumsuzluk görmedim’

“17 Ocak 2011 Pazartesi günkü köşenizde ‘Öğrencilere ekmek arası sigara ve uyuşturucu’ başlığı ile yayınladığınız haber üzerine çok üzüldük. Ancak, 21 Ocak 2011 Cuma günkü köşenizi okuduktan sonra tepkimizin yanlış olduğunun farkına vardık ve bu mektubu yazdık. Sizden özür diliyoruz. Okulumuzun öğrenci giriş ve çıkışları denetim altında. Neden duvardan atladığımıza gelince. Giriş çıkışlar sıkı ve denetimli olduğu için duvardan atlıyoruz. Nedeni ise dışarıda daha ucuza karnımızı doyurmak için. Çünkü, kantinimize göre dışarısı hem daha kaliteli hem de ucuz. Hocalarımızda yıllardır dışarıda aynı yerlerden yemek yiyorlar. Kantinciler de bunu hazmedemiyor. En önemlisi de kantinimiz biz gençlere hitap edecek durumda ve görünümde değil. Bunu düzeltmedikleri sürece de yiyeceklerimizi dışarıdan temin edeceğiz. Ben, okulumuzun çevresinde hiçbir olumsuzlukla karşılaşmadım. Sigara, hap ve uyuşturucu ithamı tamamen iftira. Okulumuzla ilgili bu şikayetlerin kimin tarafından yapıldığını ve fotoğrafları kimin çektiğini ben ve arkadaşlarım biliyoruz. Yöneticilerimize seve seve ifade verebiliriz.”



İZBAN vagonlarının kapıları açılmadı

İzmirli bir grup okurumuz, hafta başında kullandıkları İZBAN’da başlarından geçen olayı şöyle dile getirdi: “Alsancak’ta 18.18 trenine bindik. Halkapınar İstasyonu’na geldiğinde bir süre bekledik. Çünkü, vagonların kapıları açılmadı. Kapılar arızalanmış. 20 dakika ve büyük uğraştan sonra kapılar açıldı. İnenler ve binenler tamamlandıktan sonra hareket ettik. Esas çarpıcı olayı ben ve mesai arkadaşlarım yaşadık. Hepimiz Demirköprü İstasyonu’nda inecektik. Ancak bu kez de bizim bulunduğumuz vagondaki kapılar açılmadı. Daha da kötüsü, biz inemeden tren hareket etti. Sonraki istasyonda da vagonun kapası açılmadı ve biz ancak 2 durak sonra iniş yapabildik. İki istasyon daha geri gittik ve Demirköprü’ye geldik. Normalde 20-25 dakikada geldiğimiz evimize bir saat 10 dakika sonra ulaşabildik. Yetkililere soruyoruz; akşam akşam boşa giden zamanımıza mı, bozulan sinirlerimize mi, yoksa İzmir’e yakışmayan bu işletmeciliğe mi yanalım? Bunun hesabını bize kim verecek? Yazıklar olsun.”



Bu çukur, bir yıldır onarılmadı

Karşıyaka Alaybey Mahallesi sakinleri, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bulunan çukurun bir yıldır kapatılmadığını ilettiler. Okurlarımız, “Alaybey 1672 Sokak ile 1677 Sokak arasındaki cadde üzerinde koca bir çukur bir yılı aşkın süredir onarılmadı. 1672 Sokak girişindeki trafik lambalarını Karşıyaka istikametine doğru geçer geçmez refüj ile cadde arasında kalan çukur zaman zaman kazalara neden oluyor. Büyükşehir yetkililerinin çukurun bir an önce onarmasını istiyoruz” dediler.



Sahipsiz köpekler korku saçıyor

Bu ileti Balçova Mithatpaşa Caddesi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’de

görevli bir okurumuz tarafından gönderildi. Okurumuz, “Hastanemize gelen hasta ve hasta yakınları bahçemizde sahipsiz köpeklerin gezdiğini bildirdiler. Hayvanlar aç oldukları hasta ve hasta yakınları yiyecek vrdikleri için burayı mesken edinmişler. Kovalıyoruz ama yine geliyorlar. Belediye yetkililerinin bu köpekler zarar görmeden alıp bakım evlerine götürmelerini stiyoruz” diyor.



SORUNUNA SAHİP ÇIK

