Harmandalı çöplüğü yaşamımızı kararttı

Çiğli EVKA-5 sakinleri Harmandalı Çöplüğü’nün zehirli kokusundan bıktıklarını bildirdiler. Daha önce İzmir AK Parti eski İl Başkanı Ömür Kabak’ın da destek verdiği etkinlik için tekrar hazırlık yaptıklarını belirten okurlarımız şunları söylediler: “Yılın 12 ayı yaşamımız zehir koklayarak geçiyor. Özellikle her deniz estiğinde evlerimizin içine kadar giren koku yüzünden ne yemek yiyebiliyor, ne de uyuyabiliyoruz. Harmandalı Çöp Depolama Alanı’nda patlama ve kayma tehlikesi olduğu da iddia ediliyor. Yıllardır çöplükten yatak odalarımıza kadar giren koku ve gaz yüzünden hayatımız karardı. Hele hele şu sıcak günlerde balkonlarımıza çıkıp oturmaya hasret kaldık. Üstelik çöplük artık şehrin ortasında kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 8 senedir bu çöplüğün kapatılacağını söyledi. Ancak, bir türlü icraata geçiremedi. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu çöplüğü derhal kapatmasını istiyoruz.”







Çöp kamyonları trafiği kilitliyor

Konak Alsancak, Altıntaş, Üçyol, Halil Rıfat Paşa, Göztepe ve Güzelyalı’dan arayan okurlarımızın şikayetleri aynı: “Sabah trafiğinin en yoğun olduğu 07.30-09.00 saatleri arasında çöp kamyonları çalışmasın.” Arayan okurlarımız bakın ne diyorlar: “Sabahları işe yetişmeye çalışırken saat 07.30 ile 09.00 saatleri arasında gerek caddelerden gerekse dar sokaklardan geçerken çöp toplayan kamyonlarla karşılaşıyoruz. Bazen 5 ile 15 dakika bu kamyonların yolu boşaltmasını bekliyor ve işimize geç kalıyoruz. Önümüzdeki günlerde okullar da açılacak ve sokaklarımız öğrenci servis araçları ile daha da yoğunlaşacak. Trafik iyice sıkışacak. Şeyit uygunsa çöp kamyonları özellikle çift taraflı araç park edilen sokaklardan çöpleri ya çok erken (06.00-07.30) saatlerde, ya da 09.00’dan sonra alsınlar.”

Fosseptik atıkları arıtmaya gidiyor

5 Eylül 2011 Pazartesi günkü köşemizde “Foça manzaralı fosseptik deposu” başlığı ile yayınladığımız okur şikayetine İzmir Büyükşehir Belediyesi aşağıdaki cevap yazısını gönderdi. Foçalı okurlarımızın dikkatine sunuyorum: “Köşenizde dile getirdiğiniz ‘Foça’da denize nazır bir fosseptik deposu’ haberinizde Foça bölgesinden vidanjörler ile toplanan atık suların boşaltım yaptığı bölgede kokuya neden olduğu, atık su zerreciklerinin evlere kadar ulaştığı ve atık suların yeraltına sızdığı şikayetine yer verilmiştir. Konu ile ilgili İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri vermiştir; ‘Foça, Bağarası ve Yenifoça bölgelerinden vidanjörler vasıtasıyla toplanan evsel nitelikli atık sular, kanalizasyon sistemine bağlı ve yerleşim birimlerine en uzak nokta olarak seçilen vidanjör döküm noktasına boşaltılmaktadır. Vidanjör döküm noktası, betonarme bir baca olup bu bacadan dışarıya herhangi bir sızıntının olması söz konusu değildir. Çevreye zarar vermemesi için üzeri kapatılmıştır. Bacaya boşaltılan atık sular, kanalizasyon sistemi ile 9.763 m3/gün kapasiteli ileri biyolojik arıtma, ultraviyole dezenfeksiyon ünitesi ve derin deniz deşarjı sistemlerine sahip Foça Atıksu Arıtma Tesisi’ne iletilerek arıtılmaktadır. Foça Atıksu Arıtma Tesisi, Deşarj İzin Belgesi’ne sahiptir ve düzenli olarak denetlenmektedir.”





Manisasporlu futbolcu Oumar Kalabane’nin aracı,

Yeşildere yolunda Mehmetçik Parkı önünde sulama suyu

yüzünden kontrolden çıkıp takla atmıştı.



Bulvardaki sulamaya dikkat!

Okurumuz Başar Tırpancıoğlu, “Bir İzmir sever olarak güvenliği tehdit eden bir sorunla karşı karşıyayız” diye başladığı şikayetini şöyle ifade ediyor: Özellikle 70-80 kilometre sürat yapılarak gidilen ana caddelerde bulunan yeşil alanları sulayan işçiler dikkatli sulama yapmalı. Özellikle Yeşildere yolunda yapılan sulama çalışmaları bir çok kazaya sebep oluyor. Geçen gün bir araç suların yola taşması nedeniyle kaydı ve gözlerimizin önünde takla attı. Bayramda da aynı şekilde bir arkadaşımız sulama dolayısıyla yolda kaydı ve kaza yaptı. Daha nice kazaların olmaması için bu konuda belediyemizin önlem almasını öneriyorum.”

Caminin çevresinde içki alemi yapılıyor

Karşıyaka Bostanlı’dan arayan onlarca okurumuz Beşikçioğlu Camii çevresinde konuşlanan bazı grupların bu çevreyi içki içilen ve nara atılan alan haline getirdiklerini bildirdiler. Köşemizi arayan okurlarımız şunları söyledi: “Caminin yakınındaki otopark akşam saatlerinden gece yarılarına kadar içki içip, araçlarındaki setlerde yüksek sesli müzik dinleyen gençler tarafından işgal ediliyor. Bu kişiler içtikleri içki ve yedikleri yiyeceklerin atıklarını camii ve çevresinodeki alanlarda bırakıp gidiyorlar. Sabah saatlarine kadar süren bu olumsuzlukların yetkili birimler tarafından engellenmesini istiyoruz.”

Semtimize besleme hattı istiyoruz

Karabağlar General Kazım Özalp Mahallesi 47/14 Sokak sakinlerinden Atanur Samet Tugay, “Öncelikle 46 Sokak genişletilsin. Çünkü bu sokakta sık sık kazalar yaşanıyor. Orkide Durağı’nın aşağı çekilmesini istiyoruz. Çünkü, ellerimizde paketler yokuş yukarı çıkmak zorunda kalıyoruz. Yaşlılar ve özellikle çocuklu kadınlar çok sıkıntı çekiyor. Ayrıca semt sakinleri olarak İZBAN’dan yararlanamıyoruz. Bu nedenle semtimizden İzmir Banliyo Tren Hattı’na besleme otobüsü konulmasını istiyoruz” diyor.

Sokağımızın tamamı niçin asfaltlanmadı?

Buca 697/16 Sokak sakinleri sokaklarının yürünmeyecek durumda olduğunu bildirdiler. Sokak sakinlerinden Mehmet Yakın, “Sokağımızın bir bölümü geçtiğimiz süreçte asfaltlandı. Diğer bölümü bırakıldı. Şu anda bu bölümde bırakın araçlarla gitmeyi, yürümek bile imkansız. Araçların ise alt takımları zarar görüyor ve toz içinde kalıyoruz. Belediyemizin sokağımızın tamamını düzenleyerek asfaltlamasını istiyoruz” diye dert yandı.





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