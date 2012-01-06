Hastanın hakkı var da doktorun yok mu?

S ağlık Bakanlığı’nın “Sağlıkta Dönüşüm” projesini devreye girmesiyle, son yıllarda doktorlar ile hasta ve yakınları arasındaki uyumsuzluk artmaya başladı. Sağlıkta dönüşüm uygulamalarıyla hastanelerdeki hasta yığılmaları azalacağına daha da arttı. Bu artış doktorlarla hasta ve yakınları arasında tartışmaların çıkmasına neden oldu. Tartışmalar, kadın erkek demeden doktorlara saldırıya kadar uzandı. Geçen yıl kaymakam bile doktor dövdü.







Hekimlere saldırılıyor

30 Aralık 2012 Cuma günü de İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Dr. Turan Acar’ın, hasta yakınlarınca dövülmesi, bardağı taşıran son damla oldu. Yüzlerce sağlık personeli yaptıkları basın açıklaması ile hekime şiddeti kınadı. Önceki gün İzmirli bir grup hekim okurumuz aradı, “Sağlıkta Dönüşüm” projesini gerçekleştiren Sağlık Bakanı Dr. Recep Akdağ’a, doktor hak ve yetkilerinin hastanelere niçin asılmadığını sormamızı istediler. Aynen aktarıyorum:

“Yıllar önce hastanelere hasta hakları ile ilgili maddeleri belirleyen afişler asıldı. Çok da güzel oldu. Hasta, ne yapacağını ve haklarını öğrendi. Az da olsa hasta doktor ilişkisi daha düzeyli olmaya başladı. Ancak, ‘Doktor hakları ve yetkileri’ ile ilgili çalışma ne yazık ki yapılmadı. Biz de hastanelere ‘Doktorların hakları’ ve ‘Doktor hasta ilişkisi nasıl olmalıdır?’ başlıkları ile afişler hazırlanıp asılmasını istiyoruz. Yoksa böyle giderse hasta ve yakınlarının doktorlara saldırıları artacak. 2012 yılına hekim şiddetiyle girdik. Dr. Turan Acar hasta yakınlarınca darp edildi. Güvenlik görevlileri bile bunlarla baş edemez oldu. Sağlık Bakanlığı’nın hekime yönelik şiddet konusunda daha fazla adım atmasını, sorumluların cezalandırılmasını, hastanelere doktor haklarının ve yetkilerinin ne olduğu ile ilgili afişler asılmasını istiyoruz. Bu yapılmayacaksa, hastane içlerine polis karakolları açılmasını öneriyoruz.”

Böyle minibüs şoförleri cezayı hak ediyor

Aktaracağım olayı bizzat yaşadım. Günlerden 3 Ocak 2012, saat 17.15 ve Yeşillik Caddesi’nden Gaziemir’e gidiyoruz. 09 PJ 311 plakalı turist taşıyan otobüs önde biz arkasında, süratimiz de 60-70 km. Sağ şeritteyiz ve ESBAŞ Altgeçiti’ne doğru seyrediyoruz. Geçite tam girerken üç şeritli yolun en sağından 35 M 8716 plakalı Gaziemir-Bornova minibüsü, turist otobüsünün önüne ani bir dalış yaparak trafiği öyle bir zor duruma soktu ki, biz otobüsün arkasında olmamıza ramen kan beynimize sıçradı. Turist otobüsünün şoförü minübüse çarpmamak için fren yaptı ve önce sola, sonra sağa bir manevra yaparak kazaya sebeb vermeden kendini ve içindeki turistleri kıl payı kurtardı. Tabii biz de fren yaparak zincirleme kazadan son anda kurtulduk. Bu olayı İzmir trafiğini birinci sorun olarak gören ve çözümü için çalışacağını söyleyen İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay’ın dikkatine sunuyorum.

Bayan bir yolcuya ‘İn patlat bir tane’ dedi

Okurumuz Ahmet Uzun, “Körfez Evleri hattındaki 35 M 8368 plakalı dolmuşun şoförü ineceğim sırada kapıyı kapattı ve çantam sıkıştı. Ben de ‘Kaptan’ diye seslendim. Şoför ters bir şekilde ‘Durmamı bekle’ dedi. Seyir halinde kapı açık olduğundan ben de ‘Kapıyı önce kapatsaydın’ dedim ve karşılığında ‘S..tir git lan’ cevabını aldım. Şok oldum. Ben bağırmadığım gibi yumuşak bir sesle ‘Kaptan’ dedim. Benden önce de 50 yaşlarında bir hanıma aynı küfürü edip yanındaki arkadaşına da ‘İn patlat bir tane’ diye söylenmişti. İzmir Minübüsçüler Esnaf Odası’na bu şoförü şikayet ettim. Ancak, bir cevap gelmedi. Uyarılmalarını istiyorum” dedi.

Yasal dayanak neyse onu gerçekleştirin

60 yaş kartı sahibi okurumuz Ramazan Daşöz, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ‘Bu afişleri tüm toplu ulaşım araçlarına astırdı. İyi de, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri öncelikle 60 yaş kartlarının kaldırılmasını istiyorlar mı, istemiyorlar mı onu açıklasınlar. 60 yaş kartının kullanılmasını istemiyorlarsa, ‘46 bin civarında 60 yaş kartının bize maliyeti çok yüksek’ desinler, biz de bilelim. Ankara ve İstanbul’da 60 yaş ve üstü vatandaşlara indirimli ulaşım hizmeti halen devam ediyor. Onlar bu işi nasıl yapıyorlar? Onların ki yasal oluyor da, 12 yıldır uygulanan bu sistem yasa dışı oluyor? Şayet Büyükşehir yetkilileri 60 yaş kartının devam ettirilmesini istiyorsa, (Tüm Hemşehrilerimizin Dikkatine! 60 Yaş Kartı Uygulaması Sayıştay Daireler Kurulu’nun kararına göre ‘Kişiselleştirilmiş Toplu Ulaşım Kartları Yönetmeliği’ taslağından ‘Yasal dayanağı bulunmadığı gerekçesiyle’ geçici olarak kaldırılmıştır. Çözümü için yasal çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 60 yaş ve üzeri yolcularımızın bu haktan yararlanmalarını sağlayacağız. Üzülerek bilgilerinize sunarız) diye yazıp, yüzde 57 oy vererek onları Büyükşehir’e layık gören İzmirlileri mutlu ederlerdi” diye öneride bulundu.

Ankara ve İstanbul’da indirim devam ediyor

Ankara’daki toplu ulaşım hizmetini yürüten EGO’da 60 yaş ve üstü vatandaşlar yıllık 70 TL’lik bedeli ödeyerek ‘Yaşlı Serbest Kartı’ alabiliyor. Bu kartla ancak, sabah 10.00- 16.00 ve gece 19.00- 24.00 saatlerihde otobüslerden yararlanıyorlar. İşe gidiş ve geliş saatleri olarak bilinen en kalabalık saatlerde kartlar geçersiz kalıyor. İstanbul’da ise 60 yaş ve üstü vatandaşlar ‘Sosyal Kart’ adı altında 200 binişlik aylık 80 TL’lik dolumla toplu ulaşımdan indirimli yararlanıyor ve bir binişte 1.20 TL, aktarmada ise 0.60 kuruş düşülüyor. Ankara ve İstanbul’daki uygulamalarla ilgili olarak şu anda herhangi bir Sayıştay Kararı da yok.

Hurda araçlar trafiği aksatıyor

Buca Hürriyet Mahallesi sakinleri, Aydın Hatboyu Caddesi Seyhar Altgeçiti’nin altındaki terkedilmiş hurda araçlardan dert yandılar. Arayan okurlarımız, “Bunlar uzun süredir bu altgeçitte duruyor. Kime ait olduğu belli değil. Galiba hurda araç toplayanların burayı depo olarak kullanıyor. Bu araçlar son yıllarda artan araç sayısı sonucunda yoğunlaşan trafiğin aksamasına neden oluyor. Ayrıca bu araçlar altlarında ve çevresinde çöplerin toplanmasına neden oluyor. Buradaki hurda araçların kaldırılmasını iztiyoruz” dediler.

60 Sokak sakinleri doğalgaz bekliyor

Konak Güzelyalı sakinlerinden Ferhan Caner, ”60 Sokak’ta kaldırımlar belli noktalara kadar kilit taşlarla kaplandı. Ancak, 89 ve 54 sokaklar ne yazık ki ele alınmadı. Şayet bu sokaklarda herhangi bir altyapı çalışması yapılmayacaksa bu sokakların da kilit taşla kaplanmasını ve kaldırım yapılmasını istiyoruz. Ayrıca, doğalgaz çalışmaları 56 Sokak ile Selma Yiğitalp Lisesi’ne kadar getirildi. Nedense 60 Sokak’taki konutlara halen doğalgaz getirilmedi. Biz de evlerimize doğalgaz getirilmesini bekliyoruz” diye isteğini iletti.

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