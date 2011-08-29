Her an bir trafik kazası yaşanabilir

Liman viyadüklerinin yapımı için yaklaşık 9 ay önce kapatılan Liman Caddesi, önceki haftasonu yeniden trafiğe açıldı. Açıldı açılmasına ama Alsancak’tan Halkapınar’a veya Bornova ve Karşıyaka istiktametine gitme alışkanlığını sürdüren sürücüler yüzünden korku yolu olmaya başladı. Özellikle geceleri Halkapınar istikametinden Şehitler Caddesi’ni kullanarak Alsancak’a gelmek isteyenlerin zor durumda kaldığı bildirildi.

Özellikle bu yolu kullanarak bu cadde ile çevresindeki işyerlerine ve Alsancak istikametine gitmek isteyenler de bu konuda oldukça dert yandı.







“İlk kazayı ben yaşadım”

Başlıkta verdiğimiz şikayeti bildiren okurumuz Oytun Cengiz, “Galiba, 9 aydır kullandığımız bu yolun Salı günü saat 15:45’te Şehitler Caddesi stadyum virajında karşımdan gelen sürücü ters yön olduğunu farkedene kadar kafa kafaya çarpıştık. Lütfen yetkilileri uyarın da, stadyum virajının her iki yönüne bu yolun eskiden olduğu gibi çift yön trafiğe açık olduğunu belirten duyurular assınlar. Yoksa istenmeyen üzücü kazalar da yaşanabilir. Bir de, Alsancak limanı dışındaki park yeri açılana kadar bekleyen TIR’ların sürücüleri Şehitler Caddesi’nin Alsancak istikametine gidişteki tek şeridi işgal ederek trafiği kilitliyorlar. Özellikle Alsancak istikametinden Halkapınar’a giden ESHOT otobüs sürücülerini zor durumda bırakıyor ve dakikalarca beklemelerine neden oluyorlar. Bu yolun tek şeridinin park veya bekleme yeri olarak kullandırılmamasını istiyoruz” dedi.









TEDAŞ da ‘Sorma ver’ ücreti almaya mı başladı?

Villakent sahiplerinden sanayici ve işadamı Halil Barlas site sakinlerine, “Elektrik faturalarınızı hiç incelediniz mi? Ben ilk defa baktım ve gözlerime inanamadım. Siz de inceleyin” diye sesleniyor ve şunları dile getiriyor: “Bu ay ki elektrik faturamı inceledim. Faturada tüketim tutarı 33.59 TL, fatura toplam tutarı ise 61.01 TL. İlginç değil mi? Tüketim bedeli dışında 10 kalem altında çeşitli masraflar sokuşturulmuş. Bu ekstra alınan 27.42 TL toplam tüketimin yüzde 82’si kadar. Telefon faturalarında da aynısı yapılıyor; sorma ver. Aylarca hiç kullanmadığınız telefon numaranız için en az 15.00 TL bedel ödüyorsunuz. Akaryakıt fiyatlarında da aynı değil mi? Her litre de ÖTV ve ÖTV’nin de KDV’si ‘Sorma ver’ olarak alınıyor. Ancak ‘Sorma ver’ ödemelerinin elektrik faturalarında olduğunu bilmiyordum. Tamam vergi alınsın, alınsın da insanlar bu kadar aptal yerine konmasın, insanın ağırına gidiyor.”

Okurumuzun ilettiği bu şikayet üzerine insanın aklına, “Enerji Bakanlığı yani ‘TEDAŞ’ kayıp-kaçak ücretleri ile Güneydoğu’da alamadığı elektrik paralarını bizden mi çıkarıyor?” diye bir düşünce geliyor.





Atık sular büyük kanala aktarılıyor

22 Temmuz 2011 günkü köşemizde, “Çöp taşıyan TIR’ların suyu Körfez’e mi akıyor?” başlıklı şikayeti İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerine aktarmıştık. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı uzman ve yetkili personeli bu şikayete aşağıdaki açıklamayı gönderdi. Aynen aktarıyorum: “İlçe belediyelerce toplanan evsel atıkların aktırıldığı transfer istasyonlarının ilki, 1992 yılında hizmete alınan Halkapınar Transfer İstasyonu’nda Bayraklı, Bornova, Buca, Konak ve Karabağlar’dan toplanan günlük ortalama 1140 ton atığın TIR’lara aktarımı yapılarak, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’ne transfer edilir. Teknik donanımı yenilenen ve yeni satın alınan araçlarla iyileştirilen araç parkına bağlı 31 adet çekici, 39 yarı römork ve 12 lisans tıbbi atık toplama aracı ile atık transfer hizmeti yapılmaktadır. Halkapınar Transfer İstasyonu’ndan kaynaklanan yıkama vb. tüm atık sular, 2002 yılı itibarıyla, Sanayi Sitesi önünden geçen, Büyük Kanal Sistemi’ne bağlı 600 mm.’lik kolektör hattına verilmektedir. Halkapınar Transfer İstasyonu’ndan Arap Deresi’ne herhangi bir atık su deşarjı söz konusu olmamaktadır.”





Tuvalet 75 kuruş ama peçete bile verilmiyor

İzmirli sanatçı bir okurumuz tuvalet ihtiyaçı için girdiği Alsancak Hocazade Camii’ndeki izlenimlerini bakın nasıl dile getiriyor: “Her canlının yeme-içme kadar tuvalet ihtiyacı da vardır. Alsancak Devlet Hastanesi’ne giderken, Hocazade Cami’nde tuvalete girdim. İhtiyacımı giderdim ve kapı üzerinde yazılı olan 75 kuruşu ödedim. Ancak, tuvalette hem de Alsancak gibi bir yerdeki tuvalette, ne bir el kurutma makinası, ne bir peçete, ne bir ıslak mendil, ne de bir damla kolonya vardı. Bu gibi yerler iyice denetlenmelidir. 75 kuruş alınan bir yerde toplasanız 5 kuruşu geçmeyen peçete, ıslak mendil veya iki damla kolonya insanlardan esirgenmemeli”. İlgililerin ve yetkililerin dikkatine...





Piknik alanı sinek kaynıyor

Karşıyaka Dedebaşı Mahallesi sakinlerinden Yılmaz Kara, “Sasalı Doğal Yaşam Parkı yanındaki Piknik Alanı karasinek kaynıyor. Köpek bakım evi ile doğal yaşam parkı karasinek fabrikası gibi duruyor. Sinekler piknik alanına gelenlerin ağzına burnuna giriyor. Ayrıca ağır bir koku insanın genzini tıkıyor. Karasinek ve pis kokular nedeniyle oturmak ve dinlenmek mümkün olmadığı gibi, bir lokma birşey de yiyemiyorsunuz. Bu çevre ya sürekli ilaçlanmalı, ya da piknik alanı olarak değerlendirilmemeli” diyor.



Yollarımız ne zaman yapılacak?

Urla Çamlıçay Mahallesi sakinleri toz topraktan ne zaman kurtulacaklarını soruyorlar. Çamlıçay Sitesi sakinlerinden Beser Yıldız, “Mahallemiz eski kireç ocaklarının bulunduğu yerde. Bu alanda şu anda inşaat çalışması yürütülüyor. Buraya giren kamyonlar sürat yaptıkları gibi mahallemizi toz içinde bırakıyor. Yollarımız halen yapılmadı. Ayrıca mahallemizde okul, sağlık ocağı, pazaryeri ve sosyal tesis yok. Urla’nın üvey evlat gören bir bölgesiyiz. Başkanımızın bizim mahallemizle de ilgilenmesini istiyoruz” diyor.





Sokağımıza eski çöp konteyneri getirildi

Konak Eşrefpaşa Güneşli Mahallesi 520/1 Sokak sakinleri, “Çöp ve temizlik konusunda şikayetçiyiz. Çünkü, sokağımıza eski ve çok pis çöp konteynerleri getirildi. Ayrıca semtimiz temizlenmiyor. Çevremizde Atila Spor Tesisleri ve Eşrefpaşa Polis Merkezi var. Bu çevrede çöp konteynerini kimse sokağına istemediği için bizim sokağa getiriliyor. Şu anda boş ve yerde yatan iki tane çöp konteyneri var. Biz de istemiyoruz. Sadece sokağımıza ait çöp kohteynerini istiyoruz” diyorlar.





SORUNUNA SAHİP ÇIK

Sokağınızdaki, mahallenizdeki, kentinizdeki aksaklıkları ve yaşamınızda karşılaştığınız sorunları sorumlulara duyurmak, şikayetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulmalarını sağlamak istiyorsanız, 0555-253 52 52 numaralı telefonumu 24 saat arayabilir; ayrıca kemal.onderoglu@hotmail.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.