HİÇ DURMAYIN VE HEMEN DAVA AÇIN

Gaziemir Emlak Bankası Konutları 73/5 Sokak sakinlerinden Yusuf Aksoy apartmanlarının bitişiğinde binanın çatısına kurulan baz istasyonu mahkeme kararı ile kaldırılmasını köşemizde paylaşmak istedi.



Kanser vakaları arttı

Okurumuz, “Emlak Bankası Konutları 73/5 sokak’ta yan yana sıralanmış apartmanlardan Bahar Apartmanı’nın çatısındaki baz istasyonu 4 Şubat 2011 tarihinde mahkeme kararı ile kaldırıldı. Sekiz yıldır söz konusu apartmanın üzerinde bulunarak, mahalle halkını radyasyona maruz bırakan baz istasyonuna karşı dört yıl önce Gül Apartmanı olarak dava açmıştık. Nihayet, yargı insan ve çevre sağlığı lehinde karar vererek ölüm direği olan baz istasyonunun kaldırılmasını sağladı. Yüce adaletimize minnet borçluyuz” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çevre sağlığını hiçe sayan GSM operatörlerinin pazar rantı büyürken insan ve çevre sağlığını hiçe sayanlar apartman, hastane, postane, camii ve elektrik direkleri gibi insanların yoğun olduğu yerlere baz istasyonlarını dikmektedir. Kalıcı zararlara yol açtığı sağlık kurumlarınca bilimsel raporlarla bildirmesine rağmen baz istasyonlarını dikenlere karşı halkımızın daha duyarlı olması niyetiyle bu girişimizi yayınlamanızı istedim. Gelecekte çevresi tahrip olmuş, kuşları, arıları yaşamayan, çocuk ve gençleri kanserin pençesinde kıvranan bir tablo bırakmak istemiyorsanız bunlarla mücadele edin.

Her ne pahasına olursa olsun bunlara izin veren yasa ve duyarsız yöneticilere karşı tepki gösterin ve dava açın.”

BOSTANLI’DAKİ BU KAVŞAK ALLAH’A EMANET

OTOBÜSLER DÖNÜŞ YAPAMIYORLAR





Bu fotoğrafları okurumuz Tansu Erkanlı gönderdi. Bakın ne diyor:

“Nedense yetkililere ulaşmak zor. Sorunlarımızı size yazdıkça düzeliyor, size bu hizmetinizden dolayı çok teşekkür ederim. Fotoğrafını gönderdiğim yer Bostanlı 6351 ve 6370 sokakların köşesi. Sorunumuz, otobüslerin bu kavşak ve 6370 Sokak çıkışında çok zor dönüş yapması. Sabah ve akşam saatleri her gün böyle.Burada besleme otobüsleri hatalı park ve otobüslerin büyük olması nedeniyle çok zor dönüş yapmakta. Bu sokağın baş tarafına araç park edilmeyecek şekilde beton mantar bariyer konulursa veya bu hatta beslemeler için otobüs yerine midibüs verilirse sorun çözülür. Burada neler mi yaşandı?

* Otobüs şoförü dönüş yapamadığı için sıkışıp kaldı.

* Yolcular otobüs şoförü geç kaldığı için onu azarladı ve işine yetişmek isteyenler geç kaldı.

* Park edilen araçlar zarar gördü ve sahipleri otobüsün saat ücretini ödemek zorunda kaldı.

* Buradan dönmek isteyen araçlar, başka yönlere gitmek zorunda kaldı.

Yine aynı kavşakta; ışıklandırma için size yazmıştım, köşenizde çıkınca Gediz Elektrik gelip düzeltti. Ancak, sadece ampul değiştirildiğinden arıza devam etti. Elektrik yetkililerinin sorunumuza kalıcı çözüm getirmesini istiyoruz.”

KARABAĞLAR ESNAFI SONUNDA İSYAN ETTİ:

Şebeke borusu bir daha patlarsa yargıya gideriz





21 Şubat 2011 Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında Karabağlar’da eski Aydın yolu olarak kullanılan 5733 Sokak’ta İZSU’nun bir su borusu patladı. Bir ayda ikinci kez patlayan ana su borusu onlarca esnafı mağdur etti. Ani su baskınına uğrayan ve şaşıran Karabağlar esnafı, İZSU’nun bir süre önce patlayan ana su borusunun yine patladığını öğrenince isyan etti. Arıza ekiplerinin işlerini aceleye getirerek özensiz olarak yaptığını belirten esnaf, “Buradaki boru ilk patladığında ‘eskimiştir’ diye sineye çekmiştik. Ancak ikinci kez patlaması nedeniyle işyerlerimiz yine su altında kaldı. Bu bir rezalet. Şu halimize bakın. Hepimiz perişan olduk. İşlerimiz zaten kötü ve bir de bununla mı uğraşacağız? Bir ay içinde ikinci kez su altında kaldık. Peki, boru gece yarısı patlasaydı ne olacaktı? İşyerlerimiz su altında kalacak ve binlerce TL zarara uğrayacaktık. Su borusu bir daha patlarsa dava açacağız” diye tepkilerini dile getirdiler.

Hırsızlar, sulama motorunu bile çaldı

Karşıyaka Şemikler’den Sibel Bişkin kanal sorunu konusunda çözüm üretmeyen ve semtlerinde yaşanan hırsızlık konularında yetkililerden dert yandı ve şunları söyledi: “Karşıyaka’nın merkezinde ve hem de Mavişehir gibi modern bir yerde oturmamıza rağmen kanal sorunumuz çözüme kavuşturulmadı. Biz 6316 Sokak’ta 60 haneyiz. Sorunumuzu yetkililere defalarca ilettik ama bir türlü çözüm üretilmedi. Arabalarımızı kapılarımızın önüne koyamıyoruz. Tabii her şeyimiz çalınıyor. Belirli zamanlarda arabalarımızdan akü, teyp ve akaryakıtımız çalındı. Komşularımız artık akşamları araçlarından hortumla mazotlarını boşaltıp, sabah dolduruyorlar. Hatta apartmanımızın bahçesinden kocaman sulama motoru çalındı. Ayrıca LPG tüpü ve damacana su siparişi veremiyoruz. Telefon açtığımızda, ‘Kusura bakmayın oraya gelemiyoruz. Çünkü tüp ve sularımız çalınıyor’ deniliyor. Kanal sorunumuzun bir an önce çözüme kavuşturulmasını ve hırsızlık konusunda da güvenlik güçlerinin önlem almalarını istiyoruz.”

Asansörlü geçidin tuşlarını kırdılar

Selim Tutum, “Gaziemir Yeraltı Geçidi ve semt garajı civarındaki asansörlü üst geçitin iniş ve çıkış tuşları kırık. Sanki özellikle kırılmış. Bu civarda gezen serseri tipli gençler tarafından yapıldığını tahmin ediyoruz. Ayrıca sprey boyalarla duvarlar ve geçitler boyanıyor.Bunları yapanların tespit edilmesi için kamera sistemi uygulanamaz mı? Bunu yapanlar kamu malına zarar verdiklerini bilmiyorlar mı?” diyor.

Eşrefpaşa semti Allah’a emanet

Bayramyeri’nden Eşrefpaşa Camii’ne ve Güneşli Mahallesi’ne kadar olan bölümde seyyar satıcıların cirit attığını belirten okurumuz Erdoğan Gönenç, “Özellikle akşam üzerleri ve hafta sonları semtimiz panayır gibi oluyor. El arabalı, kamyonetli ve tablalı seyyar satıcılar yüzünden kaldırımlarda yürüyemiyor, yollara iniyoruz. Ayrıca görüntü ve kirliliği yaşanıyor. Semtimizin düzene sokulmasını istiyoruz” diyor.