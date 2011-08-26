Hüseyin Aslan Büyükşehir’e aday olursa destek veririz





İnciraltı Turkuaz City’de Ege-Koop’un düzenlediği iftar

yemeğine 700 civarında muhtar 250 civarında da sivil

toplum temsilcisi katıldı.





Bu sözler, Ege-Koop’un 750 civarında muhtar ve 250 kadar da sivil toplum temsilcisine verdiği yemek sonrası köşemizi arayan İzmirli muhtarlara ait. Önce Ege-Koop’un 1984 yılından bu yana İzmir’e ve ülkemize kazandırdıklarını hatırlayalım. Ege-Koop; 26 yılda kurduğu 9 kentte 27 bin konut üretti ve 100 bin kişiyi mekan sahibi yaptı, hem de tüm alt ve üst yapılarının tamamını imal ederek.

Sonra da bu kentleri bulunduğu ilçe yönetimlerine devretti. Ayrıca İzmirlileri kentlilik bilincine kavuşturmak için sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 42 panel, 18 seminer ve 10 civarında da sosyal etkinlik düzenleyerek, Türkiye’ye ve özellikle İzmir halkına hizmet verdi. Böylelikle 26 yılda onbinlerce kişiyi iş sahibi yaptı ve 2 milyar dolara yakın da ülke ekonomisine katkıda bulundu. En önemlisi de ürettiği 9 modern kent ile İzmir’de kentsel dönüşümün ve yenilemenin öncülüğünü yaptı. Tabii Ege-Koop’un 26 yıllık başarısında, 1991 yılından bu yana Genel Başkan Hüseyin Aslan’ın azmi ve çalışma hırsı ile yanından ayrılmayan güçlü ekibinin imzası var.

İzmir’in kaderi değişecek

İnciraltı’ndaki yemekte bir konuşma yapan Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, muhtarlar ve sivil toplum temsilcilerine, “Sizler çağdaş demokrasilerin ayrılmaz parçalarısınız. İzmir’in asıl sahipleri sizsiniz” dedikten sonra şunları dile getirmiş:

“Ben ve arkadaşlarım sizleri, yerel yönetimlerle yaşadığınız sorunları ve isteklerinizi dinlemek için bir araya getirdik. Yaklaşan yerel seçimler, İzmir’in makûs talihini tümden değiştirecek, öncelikle bunu belirteyim. İzmirli artık, kentini seven, ilçesine sahip çıkan, kentsel dönüşüm ve kent yenileme projelerini hızla hayata geçiren belediye başkanları istiyor. Hepsinden önemlisi de, çilekeş muhtarını unutmayan, onun elini bırakmayan belediye başkanlarının kentimize hizmet vermesini bekliyoruz. Eskiler ne güzel söylemiş; ‘İş bilenin, kılıç kuşananın’ diye... Çağ değişiyor. Vatandaş artık bakışı ve vizyonu geniş belediye başkanı istiyor. Değişime ayak uyduracak belediye başkanı istiyor. İzmir’i kanatlarının altına alacak belediye başkanı istiyor. Ama, hepsinden önemlisi, muhtarına ve sivil toplum örgütlerine sahip çıkacak, onlara kulak verecek, arayıp ‘Bir derdiniz var mı?’ diye soracak belediye başkanı istiyor. İzmir’de değişimi birlikte yaratacağız. 26 yılda Ege-Koop çatısı altında nasıl güven inşa ettiysek ve bugüne kadar kentimize sahip çıktıysak; rüyalarımızı süsleyen İzmir’i de aynı şekilde inşa edeceğiz ve birlikte yaratacağız.”

Mahalle gezileri başlıyor

Tabii bunlar gibi birbirinden güven verici sözler söyleyen, uygun görülür ve teklif edilirse Büyükşehir Belediye Başkanlığı gibi bir görevi severek yapacağını ima eden Başkan Aslan’ı muhtarlar çiçek vererek ayakta alkışlamışlar. Muhtarlar daha sonra üzerinde isminin yer aldığı bir de poşu hediye etmişler ve sorunlarını yerinde göstermek için Başkan Aslan’ı mahallelerine davet etmişler. Ramazan Bayramı’ndan sonra Hüseyin Aslan ve ekibi ile birlikte mahallelere gideceğim, muhtarlarımızın bölgelerinde yaşadıkları sorunları tek tek köşemizde dile getireceğim.



İŞTE MUHTARLARIN SÖYLEDİKLERİ:

Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı ve Türkiye Muhtarlar Derneği İzmir Şb. Bşk. Hasan Baykal: Ege-Koop’un davetine katıldım ve teşekkür ediyorum. Toplantıda Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan, İzmir’in sorunlarını masaya yatırdı ve İzmir’in acil değişime ihtiyacı olduğunu söyledi. Sn. Aslan ‘Büyükşehir’ başkanlığı için aday olduğunu söylemedi ama sinyalini verdi. Aday olursa, diğer adayları inceledikten sonra destek verip vermeyeceğimiz konusunda değerlendiririz. Aday olur seçilirse İzmir’i taşıyabilir.

Çiğli-Maltepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Beyazgül: Muhtarları bir araya getirdiği için Ege-Koop Yönetimi’ne ve Genel Başkanı Hüseyin Aslan’a teşekkür ediyoruz. Başkan Aslan İzmir’i ve sorunlarını çok güzel sergiledi. ‘Ben ‘Büyükşehir’ başkanlığına adayım’ demedi. Ancak, sinyalini verdi. Keşke aday olsa, mahalle halkımla sonuna kadar destek olurum. Ayrıca İzmir’e de yakışır. Çünkü, İzmir’i bilen ve 25 yıldır modern kentler yaratan bir kişi olarak bu işi çok iyi yapacağı kanaatine sahibim. Bu toplantıda dertlerimizi anlatma fırsatını da bulduk.

Bayraklı-Adalet Mahallesi Muhtarı Nebahat Duran: Ege-Koop’un yani Türkiye’de ve İzmir’de çok başarılı projelere imza atan bu sivil toplum örgütünün bize değer vermesi çok güzel. Başkan Hüseyin Aslan zaten başarılı bir yönetici. Arkadaşlar Hüseyin Aslan’ın ‘Büyükşehir’ başkan adayı olduğunu söylediler. Ancak, kendisine sorduğumda, ‘Teklif gelir ve uygun görülürse, beni bu günlere getiren İzmir’e borcumu ödemek için düşünürüm’ dedi. Aday olursa da sonuna kadar desteklerim. Çünkü çok iyi bir ekibi var ve başarılı da olur.

Karabağlar-Refet Bele Mahallesi Muhtarı Metin Bingöl: “Şahsım ve tüm muhtar arkadaşlarım adına bizi bir araya getirdiği ve özellikle sorunlarımızı dinledikleri için Ege-Koop Yönetimi’ne ve Başkan Sn. Aslan’a teşekkür ediyorum. Hüseyin Aslan, ‘Ben Büyükşehir için adayım’ demedi. Onu zaten tanıyor ve yaptıkları ile takdir ediyorum. Ama ben, 2014 Yerel Seçimleri’nde Hüseyin Aslan’ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını ister ve destek veririm. Çünkü, Sn. Aslan’nın 25 yılda yaptıkları yapacaklarının teminatıdır.

Bayraklı-Alparslan Mahallesi Muhtarı İbrahim Varol: Ege-Koop Yönetimi’ne ve Genel Başkanı Sn. Hüseyin Aslan’a biz muhtarları bir araya geterip İzmir’i konuştuğu için teşekkür ediyoruz. Ben 4 dönemdir muhtarlık yapıyorum. Başkan Hüseyin Aslan bize ‘Büyükşehir’ için başkan adaylığı sinyali verdi. Keşke Hüseyin Aslan gibi kent yenileme ve yeni kentler üretme konusunda deneyimli bir kişi ‘Büyükşehir Belediye Başkanı olsa. Bilgi var, birikim var ve en önemlisi de heyecan var. Aday gösterilirse sonuna kadar yanında olacağız.

Çiğli-Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Muhtarı Bekir Kılınç: “Ege-Koop Yönetimi ile Genel Başkanı Sn. Hüseyin Aslan’a bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Hüseyin Aslan, ürettiği modern kentlerle bu ilde çok güzel belediye başkanlığı yapacağını belgeliyor. İyi bir insan olmasının yanında, güçlü ve kendini belediyecilik konusunda çok iyi yetiştirmiş bir kişi. 26 yıldır bu işi yapmış. Ayrıca aday olur da seçilirse çok iyi çalışacağına ve İzmir’i değiştireceğine inanıyorum.

Kalabak 3283 sokak sakinleri yol istiyor

Urla Kalabak 3283 ve 3285 Sokak sakinleri oldukça dertli. Sokak sakinleri, yollarının olmadığını ve aydınlatma için dikilen direkte lamba bulunmadığından yakındılar. Okurlarımız, “Kalabak Mahallesi, ‘Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur’ sözcüğünde olduğu gibi Urla’nın en ihmal edilen bir mahallesi. Kalabak 3283 Sokak diye levhamız var ama yolumuz yok. Keçi yolu gibi toprak yoldan evlerimize geliyorz. Şu anda toz ve toprak içindeyiz. Yağışlar başladığında da çamur içinde kalacağız. Geçenlerde sokağımızda su borusu patladı ve üç gün boyunca su boşa aktı, yetkililere iletmemize rağmen kimse gelip onarmadı. 3283 ve 3285 sokakların asfaltlanmasını ve iki sokak kesişmesine aydınlatma konulmasını istiyoruz” dediler.



Başıboş köpekler bizi tedirgin ediyor

Karabağlar Basın Sitesi Mahallesi sakinlerinden Atilla Tan, “Semtimizde sayıları gittikçe artan başıboş köpekler hepimizi tedirgin etmeye başladı. Üstelik onlu ve onbeşli gruplar halinde dolaşıyorlar. Bu köpekler zaman zaman saldırıya geçiyorlar. Biz bu hayvanlara zarar verilsin istemiyoruz. Bu köpeklerin kulaklarında kontrollu olduklarına dair küpeleri de yok. Köpeklerin de yaşama hakkı olduğuna inanıyor ve semtimizdeki köpeklerin toplanıp aşıları ve muayeneleri yapıldıktan sonra bırakılmalarını istiyoruz” diye bir öneride bulundu.





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