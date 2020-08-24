'İnşaat yasağı burada neden uygulanmıyor?'

Efes Antik Kenti’ni 2 bin 500 yıl sonra denizle buluşturacak olan inşaattaki gürültü kirliliğinin 01.30’a kadar sürdüğü bildirildi.

AK Parti’nin ‘35 İzmir 35 Proje’si arasında yer alan Selçuk Efes Antik Kenti’ni denizle buluşturma projesi, 2011 yılında İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı olduğu dönemde kararlaştırıldı. İlk etap çalışma öncesi inceleme yapmak için bölgeye gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Ali Rıza Diniz, Pamucak’ta denizin boğaz kısmında acil olarak bir çalışma başlatılması gerektiğine dikkat çekti, denize açılan giriş ve çıkışta zorluklar yaşanacağını belirterek, “Hedefimiz, 2011 yılında kararlaştırılan bu projeyi en kısa zamanda bitirmektir” dedi. Şubat 2018’de inceleme için Pamucak’a gelen heyetin içindeki, dönemin Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı şunları söylemişti: “Efes Antik Liman Projesi sadece ülkemiz açısından değil, dünya açısından da önemlidir. İlk etapta, denizdeki balıkçı barınakları olarak değerlendirdiğimiz kısımda teknelerin girişini engelleyen ağız kısmının açılması ve ön temizlik yapılması gerekiyor. Daha sonra da doğal sit olarak ifade edilen iç liman da hayata geçirilerek uygun bir yapıya dönüştürülmeli.”

‘Turizme zararı var’

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde de yer alan, 2 bin 500 yıllık antik kentin adını alacak 6 kilometrelik kanalın sadece denize çıkış yapıları için 17 milyon 867 bin TL’ye mal olacağı açıklanmıştı. İlk etap çalışması ise Eylül 2019’da başlatıldı. Projenin ilk etabında Selçuk Pamucak Körfezi’ndeki dip taramasıyla bölgeden 50 bin metreküp ve üzerinde malzeme alınarak körfeze akan çay temizlenecek. Bu proje sayesinde, Küçük Menderes Nehri ve Marnas Çayı’nın getirdiği alüvyonlarla kapanan bölge temizlenerek antik liman ortaya çıkarılacak. Böylece ‘Efes Antik Kenti’ yeniden denizle buluşmuş olacak. İlk etap çalışma ile 15 metre ve 21 metre derinliğe 1400 adet kazık çakılacaktı. Bu çalışma, bir süre ödenek yokluğu yüzünden bekletilmişti. İki ay önce Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5 milyon lira ödenek sağlamasından sonra, 20 Haziran 2020’de inşaat tekrar başlatıldı. Şimdi gelelim bu tarihten itibaren yaşananlara... Turizmciler ve tatil için bölgeye gelenler bakın ne diyor: “Pamucak sahilinde 6 adet 5 yıldızlı otel ve Selçuk Belediyesi Sosyal Tesisleri ile bir de bölgenin tek kamping, restoran ve moteli olan bir işletme bulunuyor. Efes Antik Liman çalışmaları, sabah erken saatlerde başlıyor. Çok gürültülü bu çalışma, haftanın 7 günü geç saatlere (01.30) kadar devam ediyor. Halbuki Selçuk’ta 15 Haziran ile 15 Eylül arasında inşaat yasağı var. Bu çalışma sırasında yaşanan gürültü kirliliği ile denize akan çaydan çıkarılan çamurun pis kokusu ve çirkin görüntü, bölge turizmine zarar veriyor. Ne gece ne de gündüz uyuyabiliyoruz. Selçuk’ta ve Pamucak’taki otel, motel ile sitelerde inşaat yasağı var. İyi de, burada neden uygulanmıyor? Bu inşaatın da 15 Eylül’e kadar tatil edilmesini, devam ederse de yasal işlem yapılmasını istiyoruz.”