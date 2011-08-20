İzmir fırsatları iyi değerlendirilmeli

İddia ediyorum önümüzdeki 10-12 yıl içinde İzmir Türkiye’nin en çok yatırım yapılan ve kalkınan ili olacak

İşadamı ve siyasetçi Aziz Demir’le İzmir’i, iş dünyasını ve siyaseti konuştuk. Alp Erdem Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Aziz Demir sözlerine, “İddia ediyorum önümüzdeki 10-12 yıl içinde, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu’nun 100. yılında İzmir Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak” diye başladı. İşadamı Aziz Demir’den bu iddiasını açıklamasını istedim ve ilk sözleri şöyle oldu:

“İzmir 12 Haziran 2011’de yapılan genel seçimde çok önemli bir fırsatı yakaladı. Başbakanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan İzmir’i, 61. Hükümet’te iki önemli bakanlıkla taçlandırdı. İzmir Milletvekili Binali Yıldırım‘ı Ulaştırma Bakanlığı’na, Ertuğrul Günay‘ı da Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tekrar atadı. Bunu İzmirli işadamları olarak hiçbir fikir ayırımcılığı yapmadan, sağa ve sola çekmeden değerlendirmeliyiz. Bize büyük iş düşüyor. İstikrarın sürmesi ve seçim sürecinde İzmirli iş adamları olarak, İzmir için açıklanan 35 projede yer almalıyız. Güç birliği oluşturulmalıyız. Yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri bize köstek değil destek olmalı. Ak Parti’nin 9 yıllık iktidarında bu konuda o kadar çok örnek var ki..







Artık uyanmalıyız



* Yerel anlamda katılım gösteren ve kalkınan iller hangileri, örnek verebilir misiniz?



Konya, Kayseri, Denizli ve Gaziantep yerel anlamda hükümet ile ortak hareket ettiler son 5 yılda kalkınan örnek iller arasına girdiler. En önemlisi de bu illerde işsizlik oranları düştü. İzmirli iş adamları ile Gaziantep’e yaptığımız gezide, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey ilde işsizlik oranının düştüğünü belirtti ve ‘Şu anda Gaziantep Organize Sanayi’nde çalışacak vasıflı eleman bulamıyoruz. Ki, ilimizin ara eleman konusunda eğitim düzeyi yüksek olmasına rağmen’ dedi. Ben, ‘İzmir artık uyanmalı’ diyorum. Bu nedenle Valilik başta olmak üzere, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Örgütleri ve metropol belediyeler yatırımcılara destek olmalı. Çünkü, İzmir’e gelen bütün yatırımcıların en büyük sorunu, bürokrasi. Yatırımcılar destek olunacağına, köstek olunduğunu söylüyorlar.



Bakanlara gidelim



*Peki İzmirli iş adamları ne yapmalı?



İzmirli iş adamları bu dönemi yani 61 Hükümet’i çok iyi değerlendirmeli. Cuma gününden itibaren iş yerlerini kapatıp sahillere gitme alışkanlıklarına ara vermeli. İşadamları güç birliği yaparak bakanlarımızın makamına gitmeli ve 35 projenin içinde yer almalı. İstanbul’a veya yurt dışına gidip yatırım yapmayı yaşamımızdan silmeliyiz. Israrla İzmir’de iş yapmalıyız. İzmirli birçok işadamı gibi iki yıl önce İstanbul’da biz de ofis açtık. İnşaat projelerinde daha etkin olmak için İstanbullu Tesyap Elektromekanik ile ticari işbirliği yaptık. İyi bir ivme yakaladık. Sabancı, Doğuş, Zorlu, Kipa ve Ağaoğlu gibi büyük şirketlerle bağlantılar kurduk. Ancak, şu sıralar İstanbul’un gayrimenkul ve AVM’ler konusunda doyum noktasına geldiğini de gördük ve İzmir’e döndük. Özellikle Meles ile Turan arasındaki bölgede, Bayraklı’da çok büyük yatırımlar gerçekleştirilecek. Çandarlı, Nemrut ve Aliağa’da önemli yatırımlar yapılacak. Tekrar ediyorum, İzmir önümüzdeki 10-12 yıl içinde Türkiye’nin parlayan yıldızı olacak. İş adamlarına ve yatırımcılara çağrım: Gelin İzmir’i hep birlikte hak ettiği yere taşıyalım.



Metro bitirilemedi



* Sizce İzmir’in öncelik taşıyon sorunları neler?



İzmir’in öncelikli sorunları o kadar çok ki. Mesela yüzde 65’i bulan imarsız kentleşme acilen ele alınmalı. Yani kentsel dönüşüm ve yenileme projeleri gerçekleştirilmeli. Önemli bir diğer sorun da ulaşım konusu. Ulaşım sorunu bu dönem ele alınmazsa önümüzdeki 5 yılda İzmir trafiği kilitlenir. Öncelikle İzmir’de yeraltı tünelleri ve köprüler yapılarak trafik sorununa çözüm üretilmeli. Metro ağı genişletilmeli; İzmir’in kuzeyini güneye, doğusunu batıya bağlayacak ağ için projeler yapılmalı. 5 kilometrelik bir metroyu bile 7 yıldır bitiremedik. Deniz ulaşımı çok kötü, bence deniz taksi projesi ele alınmalı. Ana arterlerimizdeki yollar selülitli bacak gibi, hoplaya zıplaya gidiyorsunuz. Yollar sil baştan düzenlenmeli. İzmir’in sorunları saymakla bitmez. Bu nedenle İzmir iki bakanlı dönemi çok iyi değerlendirmeli. İzmirli iş adamlarını 35 İzmir’e 35 Proje programında yer almaya davet ediyorum.





Önemli projelere imzamızı atıyoruz



* Biraz da siyasetten bahsedelim. Ayrıca Alp Erdem Elektrik olarak neler yapıyorsunuz?



Siyaset benim için İzmir’e istihdam anlamı taşıyor. Alp Erdem Elektrik olarak üstleneceğimiz yeni projelerde iş ortaklarının memnuniyetini sağlayabilecek güçteyiz. Endüstriyel tesislere, alışveriş merkezlerine, toplu konutlara, sağlık ve eğitim tesislerine, modern ofis binalarına yönelik elektrik mühendisliği ve müteahhatlik hizmetleri gerçekleştirmektedir. Firmamız yapılacak olan her türlü tesisin ve binanın elektrik tesisatının, altyapısının, üstyapısının projelendirilmesi ve bütçelendirmesi hizmetlerini de sunmaktadır. Ayrıca hem proje bazında hem de satış sonrası her türlü müşavirlik hizmetleri verilmektedir. Projeler tamamlandıktan sonra da herhangi oluşabilecek bir problemde teknik desteğimiz devam etmektedir. Onlarca büyük projede imzamız var. İzmir Kordon Yolu, İzmir Fuarı, Balçova Kaya Termal, Folkart Mavişehir, Medical Park, Tesco Kipa’lar, Aydın-Söke ve Samsun Forumlar, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Alsancak TCDD Garı, Özdere Maksima Otel, Efes Swissotel gibi.





AZİZ DEMİR KİMDİR?

1965’te Aydın’da doğdu. İlkokulu İzmir Hakimiyeti Milliye’de tamamladı. Ortaokulu Özel Türk Koleji’nde, liseyi Karataş Lisesi’nde okudu. Üniversite tahsilini İngiltere’de yaptı. Springfild İşletme mezunu olan Aziz Demir iş yaşamına 1985-1986 yılında atıldı. İyi derecede ingilizce bilen Aziz Demir, Avukat Sema Demir ile evli, 11 ve 13 yaşlarında iki erkek çocuk sahibi.