İZSU’dan Bayındır’a 10 milyon lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, yaklaşık 7 milyon liralık yatırımla Bayındır merkezdeki 15 mahallenin 30 yıllık içme suyu şebekelerini yenilerken, merkez mahallelerinde ayrıca 2.2 milyon liralık yatırımla 5 kilometrelik yağmur suyu hattı daha döşeyeceklerini açıkladı. 2004-2016 yılları arasında 176 kilometre içme suyu şebekesi döşeyerek Bayındır’ın köylerini sağlıklı içme suyu şebekesine kavuşturan İZSU, şimdi de ilçenin merkez mahalleleri olan Sadıkpaşa, Hatay, Cami, Fatih, Mehmetçik, Demircilik, Hacı İbrahim, Yenice, Mithatpaşa, Hacı Beşir, Bıyıklar, Kurt, Orta, Yeni ve Çınar mahallelerinde 8 kilometresi iletim hattı, 57 kilometresi içme suyu şebekesi olmak üzere toplam 65 kilometre uzunluğunda hat döşeyeceklerini bildirdi.

2018’de bitecek

30 yıllık, eski ve kaçaklara neden olan asbestli boruların, basınca dayanaklı duktil font ve HDPE borular ile yenileneceğini belirten yetkililer, şu açıklamalarda bulundular: “Daha sağlıklı ve kalite standardı yüksek yeni borular ile yeni iletim hatlarını devreye alacağız. Böylece su arızaları, kesintiler ve su kaçakları sorunu ortadan kalkacak. 6.9 milyon liralık yatırımla başlayan çalışmalarımızı 2018 yılının ilk aylarında tamamlanacağız.”

Neler yapıldı?

Yenice (bir bölümü), Halil İbrahim, Çınar (bir bölümü), Demircilik ve Hatay mahallelerinde ana boru imalatları tamamlandı. Yeni şebeke devreye alınıyor. Hatay, Yenice, Yeni, Çınar, Orta Mahallelerde boru döşeme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, ilçe merkezindeki Mithatpaşa, Bıyıklar, Kurt, Sadıkpaşa ve Cami mahallelerine 5 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. Çalışmalar 2018 yılı Mart ayında tamamlanacak. Böylelikle aşırı yağışlarda yaşanan su baskını tehlikesi ortadan kalkmış olacak.

Doğalgaz hat çalışması başladı

DENİZLİ’nin Sarayköy İlçesi’nde doğalgaz hattı yapım çalışmalarına başlandığı müjdesi verildi. Müjdeyi Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş verdi ve 2017 yıl sonuna kadar ilçede 8.5 kilometrelik doğalgaz hattının döşeneciğini söyledi. Başkan Özbaş, şu açıklamada bulundu: “Geçen mart ayında toplu açılış töreni için Denizli’ye gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sarayköy’ün de aralarında olduğu 4 ilçeye doğalgaz geleceğini söylemişti. Beklenen doğalgaz hattı döşeme çalışmalarını Turan Mahallesi, 24 Mayıs Caddesi’nde başlattık. Yapılan altyapı işlemleri sırasında biraz toz toprak, zaman zaman da altyapı tıkanıklıklar baş gösterebilecek. Bu sorunlar nedeniyle vatandaşlarımızdan özür diliyor, sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sarayköy çok daha modern bir şehir olma yolunda ilerliyor.”

Kardeşköy’ün toprak yolları asfaltlandı

AYDIN’IN Efeler Belediyesi’nin ilçe genelinde sorumluluk alanında bulunan yolları onarmaya ve yeni yollar açmaya devam ettiği bildirildi. Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan’ın yapılan çalışmalar ile ilgili verdiği bilgiler aynen şöyle: “Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı yol ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen istek ve şikayetler üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Kardeşköy Mahallesi’nden gelen istekler üzerine çalışmalarına hız veren ekiplerimiz, mahalledeki toprak yollara mıcır asfalt dökerek halkımızkdan gelen şikayetleri bertaraf ediyor. Söz verdiğimiz gibi merkez mahallelere neler yapıyorsak kırsaldaki mahallelerimizde de aynısını uyguluyor ve hizmetlerimizi ara vermeden sürdürüyoruz. Belirlenen program dahilinde yol sorunlarını birer birer ortadan kaldıracağız.”