İZSU’nun çalışmaları Ocak 2012’de bitecek

Önce iyi haberi değerlendirelim. Salı günü Büyükşehir Belediyesi’nden, “Kemalpaşa böyle yatırım görmedi” başlıklı bir haber medyaya servis edildi. Kemalpaşa’nın eski su şebekesinin (asbestli boruları) baştan sona yenileneceği, 133 kilometrelik yenilemenin 5.9 milyona mal olacağı, ilçe merkezine 294 kilometrelik şebeke döşeneceği açıklanıyor.

İyi habere devam; Büyükşehir’in son 7 yılda Kemalpaşa’da önemli yatırımlara imza attığı, ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi yaptığı ve yeni sondaj kuyuları açtığı bildiriliyor.

İki ilave de ben yapayım; bunların dışında Kemalpaşa’ya çok amaçlı salonları kazandırıldı ve çiftçileri toz topraktan kurtarmak için tarım arazileri asfaltlandı. Tabii bütün bunlarda 10 Temmuz 2004’ten itibaren Büyükşehir kapsamına giren Kemalpaşalıların eskisinden daha fazla olarak ödediği vergilerin payı var. Her şeye rağmen bu hizmetler nedeniyle İZSU yönetimine ve Başkan Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyorum.

Soruya cevap gelmedi

Sıra geldi kötü habere. 29 Temmuz 2011 Cuma günü, “Kemalpaşalılar, Başkan Karakayalı’ya soruyor: Bu rezilliği daha ne kadar çekeceğiz?” başlıklı bir şikayeti dile getirmiştim. Büyükşehir ve Kemalpaşa Belediyesi’nden tek satır yanıt gelmedi.

Ne yazmıştık? İZSU müteahhidinin düzensiz, özensiz çalıştığını, ekibin yetersiz olduğunu, Kemalpaşalıların isyan ettiğini dile getirmiştik. İlçenin ana caddeleri ve ara sokaklarının delik deşik edildiğini, Kemalpaşalıların 2011 kış aylarını çamur içinde geçirdiğini, üç aydır toza bulandıklarını, toz yüzünden pencere açamadıklarını ve nefes alamaz hale geldiklerini yazmıştık. Parke taşlarla kaplı cadde ve sokakların güzelliğinin yok olduğunu iletmiştik.

İşte kötü haber: ‘Tarih verme konusunda özürlü’ olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa’daki bu çalışmaların en erken Ocak 2012’de biteceğini söylüyor. Yani Kemalpaşalılar en az 6-7 ay bugünkü rezilliğe katlanacaklar.

Onlar 6-7 ay diyor ama, Kemalpaşalılar aynı kanaatte değil. Diyorlar ki; “Çalışmaları sürdüren bu kadroyla, bir yıldan önce bu iş bitirilemez.”



427 kilometrelik bir yenileme



İZSU; Kemalpaşa Ören de 25 yıllık asbest iletim hattını yeniledi ve 3.5 kilometrelik hat için 253 bin TL harcadı. Nazarköy’ün Torbalı yolundaki 9 kilometrelik hattı da yenilendi ve 490 bin TL’ye mal oldu. Şu anda, Kemalpaşa merkez ile Yukarıkızılca ve Örnekköy mahallerinde su şebekeleri yenileniyor. Ayrıca Sarılar, Vişneli, Akalan ve Yeşilyurt köylerine de toplam 43 kilometrelik yeni şebeke döşeniyor. Bunlar için toplam 5.9 milyon TL harcanacak ve bu çalışmalar Ocak 2012’de tamamlanacak. Gelecek yıl da Kemalpaşa’ya bağlı Armutlu, Ulucak, Ören, Bağyurdu, Halilbeyli mahalleleri ile Sütçüler ve Yenmiş köylerinde su şebekeleri ele alınacak.







İŞTE REZİLLİĞİN FOTOĞRAFI!

Bu fotoğraf su şebekesi yenileme çalışması yapan ekiplerin özensiz, dikkatsiz, dağınık ve pis çalıştıklarını açıklıkla sergiliyor. Tozdan bunalan çocuklar da ağız ve burunlarını kapatmak zorunda kalıyor.









Büyükşehir yetkilileri bu yoldan geçmiyor!



Bu şikayeti 5. kez yazıyorum. Hafta içinde köşemizi arayan Selim Kayacan bakın ne dedi: İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları yaz tatiline mi çıktılar? Sadece ben size 10 kez ihbarda bulundum. Siz de 4 kez yazdınız. Alsancak Stadı’nı geçer geçmez Dokuz Eylül Üniversitesi eski Güzel Sanatlar Fakültesi) önünde çevresi açık olan bir mazgal kapağı var. Burası araçlarımıza öyle zarar verdi ki, ben en az iki kez aracımın alt takımını yaptırdım. Sadece bu kapak çevresi değil yol boyunca birçok kapak aynı durumda. Bunların düzenlenmesini istiyorum.”





Sivrisinek mücadelesi için çok teşekkür ederiz



Aliağalıların sivrisinek ve diğer haşerelerden sıkça şikayetçi olması üzerine, Büyükşehir Belediyesi ve Aliağa Belediyesi ilaçlama çalışmalarını artırdılar. Ekipler, kentin dört bir yanındaki kanal, fosseptik, rögar, yağmur mazgalları ve bahçelerdeki yumurta bırakmaya müsait yerleri ilaçladılar. Aliağa Belediye Başkanı Turgut Oğuz İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, ilçesindeki sivrisinek ve diğer haşerelere karşı yürütülen çalışmalara verdiği destek için teşekkür etti. Başkan Oğuz, “10 kişilik ilaçlama ekibimiz yaz ayları süresince çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlarımızın sivrisinek ile ilgili sorunları olduğunda, belediyemize ait ‘Sivrisinek İhbar Hattı’ olan 616 83 69 ve 0533 963 20 24 numaralı telefonları arasınlar” diye uyardı.







Kaldırım ve yola masa konuluyor

Bu şikayet son aylarda İzmir’in bir çok yerinden köşemize aktarılan bir konu. Karşıyakalı emekli öğretmen Ali Aydın bakın ne diyor: “Karşıyaka İskele karşısındaki Öğretmen Evi ile İş Bankası arasındaki kafenin (Cafe-Tuborg) sahibi masa ve sandalyelerini kaldırım yetmiyormuş gibi bir de yola koyuyor. Özelikle akşam saatlerinde kaldırım ve yoldaki masa-sandalyeler yüzünden yayalar yürüyemiyor.”



Kartlarımız bu tesiste geçmedi



İzmir-Aydın arasında TIR şoförlüğü yapan Mehmet Çallı ve Erdal Çelik, “SCR kartı” sahibi olmalarına rağmen Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun imkanlarından yararlandırılmadıklarını dile getirdiler. Okurlarımız, “Şereflikoçhisar’daki tesisleri bir oto yıkayıcısına tahsis etmişler. Duş alalım istedik, oto yıkayıcısı bizi tersledi ve ücret istedi. Biz de TIR’ın içinde dinlenmek zorunda kaldık” dediler.



GÜZELYALI SAKİNLERİ SORUYOR:

Parke taşlı kaldırımlar için para ödenecek mi?



Konak Belediyesi’nin Güzelyalı Mahallesi 56 Sokak’ta kaldırımları baştan sona yeniliyor. Ancak, Güzelyalı sakinleri bakın ne diyor: “Konak Belediyesi Fen İşleri her vatandaşın düzgün ve kullanışlı kaldırımlarda yürüyebilmesi için çalışmalar başlattı. Teşekkür ediyoruz. Ancak geçen yıllarda Konak Belediyesi, Göztepe ve Güzelyalı’daki sokaklarda yapılan asfaltlama veya parke taşlı kaplamalar için bizden katılım payı istemişti. Bu çalışmaların sonunda da bizden katılım payı altında para istenecek mi?” diye sordular.





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