Kaçak hayvan kesiliyor kaçak et nakli yapılıyor

İzmir’de son aylarda kaçak hayvan kesildiği ve et nakli yapıldığı ile ihbarlar hiç eksik olmuyor.

İlk ihbar İzmir’in trafik yoğunluğu olan Alsancak’tan geldi. Şehitler Caddesi ile bağlantılı 1510 Sokak’ta sabah erken saatlerde kapalı kasa büyük kamyonla getirilen etlerin kamyonet ve pikaplara yüklendiğini belirten okurumuz, “Son birkaç aydır işim gereği sabah erken saatlerde Alsancak’taki evimden Çiğli Atatürk Organize Sanayi’ndeki işyerime gidiyorum. Her ay en az 2-3 kez kapalı kasa bir kamyondan küçük araçlara et sevkiyatı yapıldığını gördüm. Bir kez 155 Alo Polis’i arayarak ihbar ettim ve bana, ‘Büyükşehir Belediyesi’ni arayın’ denildi. Büyükşehir’i aradım, orası da ‘Konak Belediyesi bölgesi’ dedi ve beni Zabıta Müdürlüğü’ne aktardı. Zabıta Müdürlüğü de, ‘Biz ilgilenmiyoruz, Tarım İl Müdürlüğü’nü arayın’ diyerek beni başından savdı. 3 kez rastladığım et nakli için bir daha kimseyi aramadım. Ne eti olduğunu bilmiyorum ama İzmir’de bu şekilde et nakli yapılması ve kimsenin bu sorumluluğu yüklenmemesi ilginç değil mi? Ayrıca vatandaş olarak Allah’a emanet olduğumuzu anladım” diye konuştu.



İkinci ihbar ise Buca Yaylacık Mahallesi sakinlerinden geldi. İhbarı yapan okurlarımız, “Yaylacık Mahallesi 174 Sokak 33 numaralı ev ve bahçesinde hayvan kesiliyor. Bu çalışmalar ekseriyetle geceleri ve hafta sonları gündüzleri yapılıyor. Bu evin bahçesinde ve bahçe içindeki kapalı yerde de kesilen hayvanların bağırsakları temizleniyor. 2 senedir devam eden bu durumu belediyemize ilettim. Ancak, her seferinde bu işi yapanlara haber veriliyor olacak ki, ekipler geldiğinde ev kapalı oluyor. Sokağımız ve mahallemiz bunların yüzünden leş gibi kokuyor. Ayrıca ne kesildiğini bilmiyoruz. Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı’nın bu evi açtırarak olaya el koymasını istiyoruz” dediler.

İzmir’de ‘göl’ yok demeyin!





İzmir Bayraklı ile ilgili zaman zaman şikayetler alıyor ve yetkili ve ilgililerin dikkatine sunuyoruz. Ancak, ilettiğimiz iletilere olumlu veya olumsuz yanıt alamıyoruz. Tabii bu da okurlarımızın gözünden kaçmıyor. Bugünkü ihbar ve şikayet Bayraklı Adalet Mahallesi 1643/8 Sokak sakinlerinden geldi. Köşemizi arayan Cemal Kaya bakın ne dedi: “Bayraklı 1643/8 Sokak Ciritoğlu Sitesi sakinlerindenim. Semtimiz eski ama sitemiz yeni. Ancak sular alındayız. İzmir’de ‘Gölet yok’ diyenler semtimize ve özellikle sokağımıza gelsinler de ne halde olduğumuz görsünler.”

‘Doktorumuzu niçin görevden aldınız?’

Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne bağlı Semt-1 Polikliniği’ne bir yıl önce atanmış olan Uzman Doktor Haldun Arslan buradaki görevinden alındı. Semt sakinleri bakın ne diyor:

“Dr. Haldun Arslan buraya atandığında, poliklinik salonu çok kötü durumdaydı. Boyasızdı ve her yağışta su basıyordu. Bu sorunu kısa sürede çözdü, yıkık dökük duvarları boyattı ve salonu hepimizin içini ferahlatan fotoğraflarla donattı. Kapı ve pencereleri değiştirtti. Polikliniğimize diyabet ünitesi kazandırdı. Fizik tedavi merkezini de geliştirip daha işlevli hale getirdi. Dr. Arslan bunların dışında, son yıllarda hepimizin hasret kaldığı güler yüzle karşılanmayı tüm personeline aşıladı. Yani bu doktor ailemizin bir bireyi gibiydi. Görevden alındığını öğrendim ve hepimiz şok olduk. Böyle özverili ve başarılı bir kişiye bunun yapılmasını içimize sindiremiyoruz. Bu kararın neden alındığını öğrenmek istiyoruz.” Uzman Dr. Haldun Arslan’ın bu hizmetleri, hayırseverleri bizzat ikna ederek yaptırdığını öğrendik. Karşıyaka Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Rahim Özdemir’e soruyoruz; “Dr. Arslan’ı bu poliklinikten niçin görevden aldınız?”

‘Alsancak, yeniden yapılandırılmalı’

Alsancaklı Mine Tuncer, “50 yıldır Alsancak Pazaryeri’nin kurulduğu ve görüntülerini gönderdiğim bu sokakta oturuyorum. Hem sokağımız hem de semtimiz öyle kötü durumda ki. Özellikle, Kıbrıs Şehitleri ile Alsancak Garı arasında kalan bölge son derece ihmal edilmiş durumda. Bu bölgede yollar çok dardır, ama inanılmaz bir trafik anarşisi vardır. Temizlik, trafik düzeni, yayaya saygı, kaldırımların esnaf tarafından insafsızca işgal edilmesi, yayaların yürüyecek yer bulamamaları, işporta, park sorunu, vs. vs. Burası inanılmaz bir kaos içindedir. Konak Belediye Başkanlarından hiçbiri bu bölgeye el atmadı ve atmıyor. Alsancak’ın yeniden yapılanmaya hızla ihtiyacı var. Üstelik yabancı yolcu gemilerinden inen turistler yalnızca Kordon’a çıkmıyor, bu sokakları da geziyorlar. Eminim burayı gördükten sonra, neden geldiklerini kendilerine soruyorlardır” diye konuşuyor.

Lağım kokusu evimizin içinde

Güzelyalı 54 Sokak’tan arayan Şehbal Tepedeldiren, “Sokağımızda pis su boruları değişmediği için deniz esintisi olduğunda ve yağışlı günlerde lağım kokusu içinde boğuluyoruz. Sokağımızın kokması bir yana, evlerimizin içi de lağım kokusuna bürünüyor. Bizim binamızın numarası 43. Zemin ile 1. ve 2. katlarda aynı kokudan şikayetçi” diye dert yandı.

Kışın çamur, yazın toz-toprak içindeyiz

Karabağlar Devrim Mahallesi sakinleri, “Mahallemizdeki tüm yollar asfalt. Nedense sadece 3753/8 Sokak asfalt değil. Sokağımız yıllardır böyle. Yağışlı havalarda çamur içinde, güneşli havalarda ise toz-toprak altında kalıyoruz. Konuyu birkaç kez belediyemize ilettik, ‘Tamam’ deniliyor. Ancak sokağımız halen asfaltlanmadı” diye dert yandılar.

Doğalgaz buraya ne zaman gelecek?

Bu istek Şirinyer Güven Mahallesi 428 Sokak sakinlerinden geldi. Okurumuz, “Önümüzdeki caddeden doğalgaz hattı geçti. Buca’nın neredeyse yarısı doğalgaz kullanıyor ama bizim sokağa doğalgaz gelmedi. Bu konuda yetkililere isteğimizi bildirdik ancak cevap alamadık. Biz de bir an önce doğalgaza kavuşmak istiyoruz” diyor.