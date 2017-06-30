Kadifekale’yi yine yaktılar

İzmir Büyükşehir’in emek verdiği alanda ağaçlar kül olduRamazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü çıkan yangınlarda 100 &cc

İzmir Büyükşehir’in emek verdiği alanda ağaçlar kül oldu

Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günü çıkan yangınlarda 100 çam ve 98 zeytin ağacı yandı. Yetkililer, sabotaj ihtimali üzerinde duruyor. İzmirliler, herkesi vicdanlı olmaya çağırıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale gibi bir değeri ortaya çıkarmak için dünyanın parasını harcadı. 2 bin evi, kentsel dönüşüm adı altında kamulaştırdı, Kadifekale sırtlarını gecekondulardan temizledi. Oraları bir güzel ağaçlandırdı. Ne var ki, Kadifekale’nin yamaçlarındaki ağaçlar, birilerini rahatsız etti. Her defasında bölgeyi ateşe verenler, sanki intikam alıyor. İzmirliler, onca zahmetle dikilen fidanların daha ağaç olamadan yakılmasına kahrolurken, vicdansızlara sesleniyor: “Kadifekale’yle alıp veremediğiniz nedir? Bırakın ağaçlar büyüsün, İzmir’in görkemli kalesi daha da güzelleşsin.”

Gökçe, isyan etti

Ramazan Bayramı’nın ikinci ve üçüncü günlerinde çıkan üç yangında 100 çam ve 95 zeytin ağacı kül oldu. Yangının, yola yakın yerlerden kuru otların tutuşmasıyla çıktığı, rüzgarın etkisiyle büyüdüğü konuşulurken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda isyan etti. Gökçe, “Kadifekale ağaçlandırma alanında yine yangın çıktı. Sabotaj ihmalleri üzerinde duruluyor. Vicdan lazım. Çok yazık. Kadifekale’yi koruyalım” dedi.

Genel Sekreter Buğra Gökçe, söz konusu alanın 3 Haziran’da da yakıldığını hatırlatarak şu açıklamada bulundu: “2 binden fazla gecekondunun yıkılmasından sonra açılan alana zeytin, çam, fıstık çamı, ligustrum, leylandi, defne, ıhlamur, dut, pembe çiçekli akasya ve meşe ağaçları dikildi. Bu ağaçlar büyüdüğünde İzmir’e ayrı bir güzellik katacak. İzmirlilerin Kadifekale’ye sahip çıkmasını istiyoruz. Vatandaşlarımız, o bölgeyi ateşe vererek hainlik yapanlara karşı tavrını açıkça ortaya koymalı.”