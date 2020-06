Kaldırım çalışması ne zaman başlatılacak?

Villakent Yöneticisi Dr. Zehra Ersaçan ile Villakent Mahalle Muhtarı Sevgi Zengin, “Öğrenciler bu yolda nasıl gidip gelsinler?” diyerek tepki gösterdiler.







Menemen Seyrek’te Ege-Koop’un 1000 konutlu prestij kenti Villakent’te yaşayan vatandaşların isteğini 18 Temmuz 2011 Pazartesi günkü köşemizde “Ege-Koop Villakent sakinleri dertli: Kaldırım çalışması niçin yarım bırakıldı?” başlığı ile dile getirmiştik. Ege-Koop Villakent Yöneticisi Dr. Zehra Ersaçan, “Bize üvey evlat muamelesi yapılıyor. ‘Gözden ırak olan gönülden de ırak olur’ derler ya, bizim durumumuz aynen öyle. Mahallemizde geçen yıl eğitime başlayan ‘Villakent Anadolu Lisesi’ndeki öğrenciler, okul yanında otobüsten indikten sonra kaldırımı olmayan yoldan yürüyerek okula gidip geldiler” demişti.



Kapalı durak istiyoruz

Bu isteklerinin köşemizde yayınlandığı günden bir gün sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi’nden iki kişinin gelip inceleme yaptığını belirten Dr. Zehra Ersaçan, “Biz bu iki isteğimizi Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi’ne yazılı olarak da iletmiştik. O zaman bize olumlu yanıt verilmişti. Sizin yazınızdan sonra yine geldiler ve inceleme yaptılar. Neredeyse bir ay oldu ne bir bilgi verilmedi. Mahallemiz ayrıca Gediz Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından da tercih edilmeye başladı. Biz buraya kaldırım yapılacak mı, yapılmayacak mı, onu öğrenmek istiyoruz. Yapılacaksa hemen başlatılmalı. Okullar açıldıktan sonra trafik yoğunluğu nedeniyle sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle çalışmaların başlatılmasını istiyoruz. Ayrıca öğrenciler için kapalı durak yok. Çocuklar sonbahar ve kış aylarında yağmur, ilkbahar ve haziran aylarında da güneş altında kalıyorlar. Bu nedenle kapalı durak yapılmasını istiyoruz” dedi.



Bölgenin tamamına doğalgaz bağlanacak



Güzelyalı sakinleri doğalgaz çalışmalarının durduğunu bildirmişler ve 56 Sokak devamına doğalgaz verilip verilmeyeceğini sormuşlardı. Okurlarımız, “Çalışmayı yapan ekip ‘Çalışma burada tamamlandı’ dedi. Biz de doğalgaz istiyoruz” demişlerdi. 9 Ağustos 2011 Salı günü İzmirgaz Genel Müdürü Burçin Yandımata ile bir kahve molasında bu konuyu kendisine aktardım. Genel Müdür Yandımata, “Şu anda o bölgede doğalgaz hattının ilk etabını tamamladık. Güzelyalı sakinleri hiç merak etmesinler, bölgenin tamamına doğalgaz hizmetini getireceğiz. Ekim ayı sonuna kadar çalışmalarımız devam edecek. Müjde verebilirsiniz” dedi.







ESHOT’un şoförü beni tekerin altına alıyordu



Külhanbey mi diyeyim, yoksa kabadayı mı bilmiyorum ama ESHOT’un 35 P 5814 plakalı körüklü otobüsünü kullanan 30 yaşlarındaki genç şoför, beni az daha otobüsün altına alıyordu. Olay 8 Ağustos 2011 Pazartesi günü yaşandı. Saat 16.45 ve yer de Halkapınar Metro İstasyonu altındaki otobüs durakları. ESHOT’un bu şoförü haklı, yolcu haksız bile olsa, çarptığı babası yaşındaki kişinin yanına gelip en azından ‘Geçmiş olsun’ veya ‘Bir şeyiniz var mı?’ diye soracağına, fütursuz, agresif ve saldırgan bir tavırla çarptığı kişiye çıkışıp dönüp gitmesi ne derece doğru bir hareket? Bu tavırla karşılaşınca, ‘Ne biçim laf bu’ deyip uyardım. Ama bu sözleri dediğime diyeceğime pişman eden genç şoför, ‘Hadi lan’ anlamında eliyle bir hareket çekti. Daha sonra bir hareket şefi gelip, ‘Ben onun adına özür dileyeyim’ diye beni yatıştırdı. Ancak buna rağmen kabadayılığını sürdüren genç şoför, ‘Gelsene buraya’ diye seslenmeye devam ediyordu.

Bu arada belirteyim; bu olay geldiğimiz otobüsün sağ tarafa yanaşmaması nedeniyle iki şeritli koridorun ortasına iniş yapmak zorunda kaldığımız için yaşandı. 2 saniye önce adım atsam kesinlikle süratle gelen otobüsün altındaydım.





Davutlar’da inşaat yasağı kaldırıldı mı?



Davutlar Saraykent Sitesi sakinlerinden, “İnşaat yasağı kaldırıldı mı?” diye bir şikayet geldi. Bölgenin en önemli turizm merkezinde üvey evlat muamelesi yapıldığını savunan okurlarımız, “En önemlisi de inşaat yasağı uygulanmıyor. Karşımızdaki Ege Birlik Sitesi’nde inşaatlar devam ediyor. Uyarımıza rağmen ‘İstediğiniz yere şikayet edin’ cevabı aldık” dediler.





Karşıyaka İskelesi çok kötü durumda



M. Haldun Ertürk, “Karşıyaka İskele çıkışındaki beton çiçekliklerde çiçek yok, toprağı kupkuru ve çöplük olmuş. Anıtımızın ise artık fon ve arka duvarındaki sıvaları dökülmüş harap durumda. Bu hafta Karşıyaka Çarşısı’nda İtalyan turistler gördüm. Üstelik vapurla gelmişlerdi. İlçemizi gezmeye gelen bu insanlar bu ilkel manzaraları görmemeliydi, diye düşünüyorum” diye uyarıda bulundu.





Fitre ve zekatınızı bu İNSANLARA?verin



Bu istek onlarca okurumuzdan geldi. Ben de duyarlı okurlarımıza aktarıyorum: “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da bu insanlık dramına karşı kampanya başlattı. Sizin de destek olmanızı istiyoruz. Açlık ve susuzluk nedeniyle başta Somali olmak üzere tüm bölge halkı büyük bir insanlık dramı ile karşı karşıya bulunuyor. Bölgede yaşayan milyonlarca insanı etkileyen bu durum, salgın hastalıklara ve ölümlere neden oluyor. Bir insanlık borcu olarak, insani yardım için vakit kaybetmeksizin destek olmanızı istiyoruz. Açılan yardım kampanyasının ulusal koordinasyonu, bu alandaki faaliyetleri yasal olarak yürütmekle görevli Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yerine getirileceği belirtiliyor. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacağı açıklanıyor.”







YARDIM KAMPANYASI HESAP NUMARALARI:





T.C. Ziraat Bankası Aşağı Ayrancı Şubesi

TL hesap no (IBAN): TR940001000820555555555001

ABD doları hesap no (IBAN): TR670001000820555555555002

EURO hesap no (IBAN): TR400001000820555555555003

Banka swift kod no: TCZBTR2A

T.C. Vakıflar Bankası A.O. Finansmarket Şubesi

TL hesap no (IBAN): TR800001500158007299038012

ABD doları hesap no (IBAN): TR680001500158048012989557

EURO hesap no (IBAN): TR140001500158048012989559

Banka swift kod no: TVBATR2A

T.C. Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi

TL hesap no (IBAN): TR460001200940800005000014

ABD doları hesap no (IBAN): TR590001200940800058000095

EURO hesap no (IBAN): TR320001200940800058000096