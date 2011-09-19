Küçük çocuklara tütün satıyorlar

Karşıyaka Gümüşpala sakinleri hem emniyet güçlerinden, hem de belediye zabıtalarından mahallelerindeki tütün satıcıları ile mücadele edilmesini istediler. Köşemizi arayan bir okurumuz bakın ne diyor: “Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında, 7 Ocak 2011 tarih ve 27808 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmeliğin 17 maddesinin 1. şıkkında;’Tütün mamulleri; işyerinin dışarıdan görünmeyen ayrı bir bölümünde, onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşamaması için tedbir alınmak suretiyle, çalışanların gözetim ve denetimi altında bulundurulur ve satışı yapılabilir. Ancak bu nevi işyerlerinde, belirtilen niteliklere haiz ayrı bir satış bölümünün oluşturulmasının işyerinin fiziki koşulları sebebiyle mümkün olmaması durumunda, onsekiz yaşını doldurmamış kişilerin doğrudan ulaşamayacağı ünitelerde satışa sunulur’ diyor.”







Bunu gören yok mu?

Okurumuz sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ayrıca 2.şıkkının (d) maddesinde de ‘Tüketicilerin içeriye girmeksizin alışveriş yapabildiği büfeler hariç olmak üzere, tütün mamulleri; çocuklara yönelik olan materyaller, çocuk dergileri, kitap ve yayınları ile çocuk kıyafetleri, kırtasiye, oyuncaklar ile cips, çikolata, şekerleme benzeri çoğunlukla çocuklar tarafından tüketilen ürünlerle bitişik olan alanlarda satışa arz edilemez’ der. Ancak mahallemizde her yaştan kişilerin rahatlıkla satın aldıkları tütünler açıkta satılmaktadır. Mesela Ziraat Bankası ve Baharatçı Onur’un yanında bir kaç tane tütün satıcısı var ve bunlar 10 ile 15 yaş arasındaki çocuklara satış yapıyorlar. Yetkililer nasıl oluyor da bunları görmüyorlar? Biz bunların mahallemizden kalıcı şekilde uzaklaştırılmalarını istiyoruz.”



ÇEŞME REİSDERE YALI MAHALLESİ SAKİNLERİ SESLENİYOR

Anneanneler Koyu’nu kurtarır mısınız?



Burak Yazıcı ve Atilla Hatip, tespit ettikleri aşağıdaki sorunlarının çözüme kavuşturulması için Çeşme Mistral Sitesi sakinleri adına yetkililere şöyle sesleniyorlar: “Biz Site Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Bozkurt’un da bilgisi altında şu sorunların acilen ele alınmasını istiyoruz. Şöyle ki: Sitemiz Reisdere Yalı Mahallesi’nde yapılırken inşaat molozları, doğal kumsalı olan sahilimize döküldü. Üstü de kumla örtüldü. Ancak kumlar bir süre sonra denize aktı ve ortaya çıkan yer daha sonra dev kayalar getirilerek yüksekçe bir duvar örüldü. Üstüne de banklar konularak güzelim koydaki kumsal yok edildi. Sonra da iskele yapıldı ve belediyeye devredildi. Şimdi mi? Burası ön sıradaki imtiyaz sahibi olan kişilere kumandalı bariyerli araç park yeri oldu. Tabii bariyer ve kumandalar imtiyazlı zatlara sitemizin üyelerinin ödediği aidatlardan temin edildi. İşte isteklerimiz:

1) Bu koy acilen aynı Aktur Sitesi’nin koyu gibi sıfırlanmalıdır.

2) Ortaya çıkan 7-8 dönümlük çim arazinin denize arıtma sulu çim akışı durdurulmalıdır.

3) Ön sıradaki evlerin bulunduğu 6172 Tn 16 numaralı sokağı keyfi kapatan bariyerler kaldırılmalıdır.

4) Duvarın sol üst köşesindeki kafe restoran ile evlerin atık (bulaşık) su ilişkileri incelenmelidir.

5) Buraya gönderilecek olan görevliler dürüst ve her ne olursa olsun (!) yasaları uygulayacak kişilerden oluşturulsun.”

Çeşme Belediye Başkanı F. Tütüncüoğlu’nun dikkatine sunuyorum.



Su sayacı sistemi niçin değiştirildi?



Çiğli Büyükçiğli Mahallesi 8709 Sokak 42 numarada oturan okurumuz Tekin Tan, “İZSU yeni yapılan konutlara dört haneden fazla ise tek su sayacı taktırıyor. Bundan önce su faturaları ayrı ayrı dairelere gelirken yeni sistemde malesef tek fatura tahakkuk ettiriliyor. Peki dairelerde oturanların kaç ton su kullandığını ve ne kadar para ödeyeceklerinin nasıl bilecekler? Bu kararın çok yanlış olduğu kanısındayız” diyor.



Mithatpaşa’ya park edilmesin

Mithatpaşa Caddesi ‘nde oturan Sakine Yılmaz bakın ne diyor: “Bu cadde üzerine park edilen araçlar yüzünden her gün işyerime geç kalıyor, akşamları da ev dönerken eziyet çekiyoruz. Özellikle bu hattaki ESHOT şoförleri otobüs kullanamıyorlar. Hele hele çift taraflı araç park edilmesi nedeniyle sabahları ve akşamları trafik felç oluyor. Biz bu cadde üzerine araç park ettirilmemesini istiyoruz.”