On iki yıldır lağım kokusuyla yaşıyoruz

Bugün, Buca Şirinyer İnkilap Mahallesi 521 Sokak sakinleri, 12 yıldır çektikleri lağım kokusundan kurtulamamanın hikayesini dile getirdiler







Bu sözler Buca Şirinyer İnkilap Mahallesi 521 Sokak sakinlerinden Nursel Gökçe’ye ait. Okurumuz, “Dile kolay, tam tamına 12 yıldır lağım kokusu ile yaşıyoruz. Evlerimizin içi bile leş gibi lağım kokuyor. Konuyu önce Buca Belediyesi’ne bildirdik; ‘bizim işimiz değil’ dediler. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi HİM’i (Hemşehri İletişim Merkezi) aradık. Oradaki görevliler de bize, İZSU’ya bildirin, uyarısında bulundular.



Programa almıştık

Halbuki bu şikayetimizi HİM’in bildirmesi gerekmiyor muydu da, üzerimize yüklediler. Yani belediyeler ilgilenmedi. İZSU’yu aradık ve bir ekip geldi, ‘Biz burayı biliyoruz, programa almıştık’ dediler. Tekrar inceleme yaptıktan sonra, ‘Buradaki kanal borularının değişmesi lazım’ diyerek gittiler. Tabii bu sözler söyleneli 4-5 yıl oldu ve biz hala bekliyoruz. Şu anda sokaklardaki ızgaraları eski halı ve kilimlerle örtüyoruz. Ancak, evlerimizin içine gelen kokuya ne yazık ki çözüm bulamıyoruz. Sanki lağım kanalları evlerimizin içinden geçiyor. Yetkililerden bu durumu bir an önce çözüme kavuşturmalarını (çözüm belli) talep ediyor, biz de İzmir’in diğer semtlerindeki vatandaşlar gibi insan gibi yaşamak istiyoruz” diye dert yanıyor.

MERSİNLİ E.M.L. VELİLERİ YETKİLİLERE SESLENİYOR:



Bu başarılı okulu yeniler misiniz?



Bu okul Konak Mersinli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. Yeri de Atarük Stadyumu’nun arkası. Aslında yeni bir okul. Ancak, eğitim kalitesinin yüksekliğine rağmen okulun fiziki yapısı kötü durumda. Köşemizi arayan öğrenci velisi bakın ne diyor: “Ben ve benim gibi bir çok veli bu okula çocuklarımızı severek ve isteyerek kayıt yaptırdık. Çünkü eğitim kalitesi ve öğretim kadrosu çok güzel bir okul. Bu konuda tek kelime diyeceğimiz yok. Ancak, okulun fiziki yapısı içler acısı bir durumda. Zemin berbat. Koca yaz tatilinde hiç bir kamu kurumu bu okulun halini görmemiş. Haydi Milli Eğitim Bakanlığı okulları yenilemiyor, diyelim. Peki, İzmir İl Genel Meclisi de mi böyle başarılı okulların halini görmüyor? Bakanlık ve il genel meclisi kolayını bulmuş. Nasıl olsa belediyeler bu işi yapıyor diye ilgilenmiyorlar. Öğrenci velileri olarak bu okulun dışı ve içi ile çevre düzenlemesinin acilen ele alınamasını istiyoruz.”

Başarılı bir okul

Konak Mersinli Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi 1981’de eğitim ve öğretime başladı. Okul, Bilişim teknolojileri, Elektrik ve Elektronik Teknolojileri, Kimya Teknolojileri, Metal Teknolojileri ve Makine Teknolojileri alanlarında eğitim veriyor. Ayrıca, 2 binin üstünde öğrenci eğitim görüyor. 8 idareci ve 125 öğretmenin görev yaptığı okulda sosyal aktivite ve spor alanları ile kütüphane, yemekhane ve 1 konferans salonu bulunmaktadır. Okul ayrıca mesleki açık öğretim lisesi yüz yüze eğitim de vermektedir.

Gelin hep birlikte İzmir’e sahip çıkalım



Bu çağrıyı İzmirli Aysu Öztopçular yapıyor. Okurumuz, “Köşenizde, İzmir’le ilgili şikayetleri okuyorum. Ama acaba hangi hemşehrimiz kendine düşen vatandaşlık görevini yapıyor. Yollar, otobüs durakları pislikten geçilmiyor. Pet şişeler, poşetler, sigara izmaritleri, köpek pislikleri vb. Herkesin arkasına bir sokak temizleyicisi mi takmak lazım. Hemşehrilerimden bir ricam da var.



Kirletenleri uyaralım

Lütfen bilhassa yiyecek aldıkları market, manav, dönerci vb. yiyecek satan yerlerden, dükkanlarının önü kirli olanlardan alış-veriş yapmasınlar ve onları ikaz etsinler. Bir şehirin temizliği, orada yaşayanların temizlik anlayışına bağlıdır. Lütfen güzel İzmirimizi temiz tutalım, yolları, durakları kirletenleri uyaralım. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bilhassa otobüslerde, genç hanımlar, yanlarına çocuklarını da oturtup, büyüklere yer vermiyorlar. Uyarmak istediğim zaman da, cevapları hep hazır, ya çocuklarının hasta olduğunu veya iğne olduğunu söylüyorlar. Haklıyken, suçlu duruma düşüyorsunuz. Lütfen bunları köşenizde yayınlar mısınız?” diyor.



Araba değil, sanki kömürlü lokomotif!



Okurumuz İsmail Yapıcı İzmir trafiğinde bol duman çıkaran araçlara işlem yapılıp yapılmadığını soruyor ve bu konuda başından geçen olayı şöyle anlatıyor: “Geçen hafta, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndan arabamla giderken, Karataş’tan itibaren önümde duman bulutları oluştuğunu gördüm, bir anlam veremedim. Ben gidiyorum, duman bulutu sanki beni takip ediyor. Halil Rıfat Paşa sapağını geçtiğimde duman bulutları arttı. Küçükyalı kavşağında ise göz gözü görmez oldu. Meğer, önümüzde seyreden 35 DA 4631 plakalı, beyaz bir otomobilden çıkıyormuş o kara dumanlar... Sanki araba değil, kömürlü lokomotif gibiydi. Arabanın motoru bitmiş veya yağ yakıyor olmalı. Benim asıl ilgimi çeken, arabanın geçtiği güzergahta üç trafik ekibi görev yapıyordu ve birinin bile aracı durdurup işlem yapmamasıydı. Acaba kirlilik yaratan arabalar, ceza kapsamı dışında mı kalıyor?”



Herşey eskisi gibi



Bornova Kazım Dirik Mahallesi Süvari Caddesi’nden arayan okurlarımız Küçükpark ile ilgili yazılarımız için teşekkür ettiler, sonra da şunları söylediler: “Biz 169 Sokak’ta oturuyoruz. Sokağımızda ve caddemizde işyeri sahipleri masa ve sandalyelerle kaldırımı işgal etmeyi sürdürüyorlar. Binamıza giremiyoruz. Zabıta sürekli geliyor, o zaman geri çekiyorlar. Zabıtalar gitti mi hemen eski haline getiriyorlar.”



Çiftliğin ne işi var?



Bu şikayet Karabağlar Yeşillik Caddesi’nden Buca’ya gitmek için Gediz yolunu kullanan okurlarımızdan geldi. Okurlarımız “Bu yolda apartmanların arasında bir besi damı var. Besi damının yakınında oturan akrabalarımızı ziyaret ettiğimizde pişman oluyoruz. Çevreye yayılan pis kokular bizi mahvediyor. Konuyu Buca Belediyesi’ne ilettik ama ilgilenen olmadı. Bu besi damının kaldırılmasını istiyoruz” dediler.



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