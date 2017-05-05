Otoyolu kullanan dikkatli olsun!

Türkiye’deki otoyol ve köprülerden Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) ait ve android işletim sistemine sahip telefonlarda çalışan yazılımın sahtelerinin tespit edild

Türkiye’deki otoyol ve köprülerden Hızlı Geçiş Sistemi’ne (HGS) ait ve android işletim sistemine sahip telefonlarda çalışan yazılımın sahtelerinin tespit edildiği belirtildi

PTT’den ‘Sahte’ ‘Hızlı Geçiş Sistemi’ (HGS) yazılım uyarısı

Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’na bağlı PTT Genel Müdürlüğü, verdiği hizmetlerden ‘Hızlı Geçiş Sistemi’ni (HGS) kullananlar için çok önemli uyarıda bulundu. PTT, HGS’ye ait ve android işletim sistemine sahip telefonlarda çalışan yazılımın sahtelerinin tespit edildiğini belirtti, müşterilerin söz konusu yazılımları gördüklerinde hemen silmelerini istedi.

Çalışma başlatıldı

PTT’den yapılan yazılı açıklamada, şirketin hizmetleri arasında yer alan HGS’ye ait ve android telefonlarda çalışan yazılıma benzeyen sahte yazılımların belirlendiği ve kullanılmaması önerildi. Gelen bilgiler aynen şöyle: “PTT’nin hizmetleri arasında yer alan Hızlı Geçiş Sistemi’ne ait ve android işletim sistemli telefonlara sahte yazılımlar gönderildiği tarafımızdan tespit edilmiştir. Müşterilerimiz bu konuda tereddüte düştükleri taktirde, yazılımları dikkate almasın ve hemen silsin. Söz konusu yazılımlarda kaynak kodu üzerinde yaptığımız incelemelerde sahte yazılımın kredi kartı ve telefonda kayıtlı bilgilerle müşteri verilerini çalmaya yönelik olduğu da görüldü. Hizmet sunumunda önem verdiğimiz kriterlerden biri olan şirketimize güven unsurunu zedelemeye yönelik bahsi geçen sahte yazılımların ‘Google Play’den kaldırılması için de gerekli çalışma başlatıldı.

Müşterilerimizin bu tür sahtekarlıklarla karşılaştıklarında mağduriyet yaşamamaları için dikkate almamalarını öneriyoruz.”

Bornova Özkanlar Haşim İşcan Caddesi sakinleri dertli:

24 saat motosiklet terörü yaşıyoruz

Özkanlar’da yaşayan vatandaşlar, cadde üzerinde yarış yapan motosikletliler yüzünden uyku uyuyamadıklarını belirtiyor

Bornova Mansuroğlu Mahallesi Haşim İşcan Caddesi ile bağlantılı 222, 225, 258, 259 ve 263 sokaklarda yaşayan Bornovalılar, oldukça huzursuz. Nedeni; aşırı motosiklet gürültüsü vatandaşları canından bezdirmiş.

Polis müdahale etmiyor

Sabah saatlerinden itibaren gece yarılarına kadar motosiklet sürücüleri yüzünden uyku bile uyuyamadıklarını söyleyen okurlarımız, yaşadıkları sıkıntıları şöyle dile getirdi:

“Özkanlar Haşim İşcan Caddesi, sıra sıra blok apartmanlar arasında bir cadde. Bu cadde, gürültü kirliliği açısından da Bornova’nın en gürültülü caddesi. Korna sesleri ile başlayan uğultu ve motosiklet sürücülerinin gürültülü geçişleri yüzünden evde oturamıyoruz. Geceleri bu cadde yarış pisti olarak kullanılıyor ve asla uyuyamıyoruz. 155 Alo Polis’i arıyor ve bildiriyoruz ama hiçbir şey yapılmıyor. Büyükşehir ve Bornova belediyeleri ile trafik il ve ilçe müdürlüklerinin bu konuda yaptırım uygulamasını istiyoruz. Tekrar söylüyoruz; geceleri bu cadde yarış pisti olarak kullanılıyor, bu yüzden kapı pencere açamıyor ve uyuyamıyoruz. Bir komşumuz ‘Av tüfeğin varsa fişeğin içine kaya tuzu doldurup sıkabilirsin’ dedi. Galiba yapacağız. Dayanılacak gibi değil. Şu sıralar kulak tıkacı ile gürültü kirliliğinden kurtulmaya çalışıyoruz. Yetkililerin bu soruna kalıcı bir çözüm getirmesini bekliyoruz.”

Başkan Sesli’den herkese davet var

Önceki gün Bayındır’da başlayan Uluslararası Çiçek Festivali’ne Belediye Başkanı Ufuk Sesli, çağrıda bulundu ve şu bilgileri verdi: “3 Mayıs’ta Uluslararası Çiçek Festivali’mizi başlattık. 7 Mayıs 2017 Pazar günü geç saatlere kadar festivalimiz sürecek.

Çiçekler yarışacak

İtalya, Ukrayna, Makedonya, Kosova ve Gürcistan’ın halk oyunları ekipleri gösterilerini sunacak. Ayrıca ‘En güzel Stant’, ‘En Güzel Balkon’, ‘En Lezzetli Çiçek Reçeli’ ve bu yıl ilk defa, ‘En Güzel Çiçek Heykeli’ yarışmaları yapılacak. Ayrıca yöresel yemeklerimizin sunulduğu festivalemizde tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.”

Armutlu’ya 4 milyonluk yatırım geliyor

İZSU Genel Müdürlüğü, Kemalpaşa’ya bağlı Armutlu Mahallesi’nin 40 yıllık asbestli ve eski içme suyu şebekesini baştan sona yenileyeceğini bildirdi. 4 milyon 7 yüz bin liraya mal olacağı belirtilen yatırımın, 10 ayda tamamlanacağı belirtildi. İZSU, eskiyen ve kaçaklara neden olan içme suyu şebekesini yenilemek için ihaleye çıktı. Çalışmanın önümüzdeki günlerde başlayacağı, 41 kilometre uzunluğunda sağlıklı ve basınca dayalı içme suyu borusu ile 3 kilometrelik iletim hattı döşeneceği açıklandı.

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