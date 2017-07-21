Pamucak sahili onlara emanet

İZMİR’İN Selçuk ilçesi Pamucak sahilinin her hafta belediye fen işleri ve temizlik müdürlüklerinin müşterek çalıştıkları sahil şeridinde, kumların elendiği ve kadınlardan oluşan dokuz kişilik ekip tarafından temizlendiği belirtildi.







Dikkatli olalım!



Selçuk Belediye Başkanı Dahi Zeynel Bakıcı, Pamucak’ın Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: “Sahilin temizliği konusunda gösterdiğimiz bu hassasiyeti ziyaretçilerimizden de bekliyoruz. Gerek Pamucak sahili, gerekse Selçuk kent merkezinde çevre temizliği için kadın personelimize titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

Eski kaldırım ve yollar yenileniyor



Konak Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü yol, merdiven ve kaldırım yapım çalışmalarını, Alsancak bölgesine taşıdı. İlk olarak beş sokak ele alındı.

Yenileme çalışmaları öncesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne çıkan ve yapımına başlanacak sokaklarda Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle inceleme yapan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak Alsancak sokaklarının hem alt, hem de üstyapısını yenileyeceklerini söyledi. Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) planlamasıyla çalışmaların koordineli olarak ilk etapta Alsancak’taki en hareketli İrfan Boyer, 1435, 1445, 1446 ve 1447 sokaklarda gerçekleştirildiğini ifade eden Konak Belediye Başkanı Pekdaş, şu bilgileri verdi:

Devam edecek

“Alsancak sadece Konak’ın değil, İzmir’in en gözde merkezlerinden biri. Eğlence ve iş dünyasının kalbinin attığı bölgeye, uygun düzenlemeler yapacağız. Bu çalışmalar çok daha kapsamlı olacak. Geçtiğimiz yıllarda yaya güvenliğini sağlamak ve araç girişini önlemek adına, Kıbrıs Şehitleri’nin girişine bağlanan Haşmet Uslu Sokak’ta yenileme çalışması yapmıştık. Düzenleme sonunda sokak, semte yakışır hale getirilmiş ve esnaf astığı pankartla teşekkür etmişti. Çalışmalar sırasında kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne çıkan beş sokağı kapsayan bu çalışmalarımız, esnafın görüş ve önerileri alınarak gerçekleştiriliyor. İzmirGaz, TEDAŞ, Türk Telekom ve İZSU altyapı çalışmasını bitirdiği gün, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz üstyapı çalışmasını yapacak. Granit ile kaplanacak olan bu beş sokak, kısa sürede yepyeni bir görünüme kavuşacak. Bu sokaklardan sonra Alsancak’ın diğer sokaklarında da yenileme devam edecek.”

Başkan, bizi tozlu yola mahkûm etti

BU şikayet, Foça’dan geldi. Okurlarımız, “Biz Yenifoça Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Maliyeciler Caddesi sakinleriyiz. 4 yıldır Foça ve İzmir Büyükşehir belediyelerine müracaat etmemize rağmen, kış aylarında çamura, yaz aylarında ise toza mahkûm edildik” dediler ve sözlerini şöyle sürdürdüler:



Bir de curuf döktüler!



“Kasım 2016’da, ‘En geç 2017 Nisan veya Mayıs’ta sorununuzu gidereceğiz’ denildi. Fakat hiçbir yapılmadı. Şu anda tozdan dışarı çıkamıyoruz. Toz sağlığımızı tehdit etmeye başladı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Bunlar yetmezmiş gibi, bir de curuf döktüler. Kansorejen bir madde olan curuf bizi zehirliyor. Bir haftadır başkanımızı arıyoruz, bize dönüş yapmıyor.”

Çeşme’de arızalı lambalar değişti

19 Temmuz 2017’de Çeşme Ilıca Mahallesi sakinleri, 5087 Sokak’taki aydınlatma arızalarını dile getirmişti. Sorun aynı gün çözüme kavuşturuldu. GDZ Elektrik Genel Müdürü Metin Demirdağ konu ile ilgili şu bilgileri verdi: “Sorun şikayetin olduğu gün içinde çözüme kavuşturuldu. Ekibimiz 5087 Sokak’taki aydınlatmaları taradı ve arızalı aydınlatmalar onarıldı. Ayrıca çevre sokaklardaki aydınlatmalar da kontrol edildi. Hizmet bölgemizde yer alan tüketicilerimizin memnuniyeti, bizim için değerlidir.”

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