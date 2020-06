Pis koku ve sinekle ne kadar yaşayacağız?

Bornova Karacaoğlan ve Yeşilova Mahallesi sakinleri pislik, sinek ve koku içinde yaşamaktan bıkmışlar. Bu sorunu köşemize ileten okurumuz Şener Avcı bakın ne diyor: “Biz Yeşilova’da Manda Çayı kenarında oturuyoruz. İZSU Meles Çayı ve Arap Deresi’ni haftalarca uğraşıp temizledi. Yapacağı çalışmalarla İzmir Körfezi’ni pislikten kurtaracağını söylüyor. İyi de Manda Çayı’na gece yarıları ve sabaha karşı bu civardaki bazı kurum ve kuruluşlarca pis sular deşarj ediliyor.



Şikayetlerle ilgilenen olmadı

Özellikle sabah saat 05.00 ile 07.00 arasında Ege Üniversitesi ile bazı fabrikaların bulunduğu Pınarbaşı’ndan aşırı derece pis atık su dökülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZSU’ya bu konuda defalarca şikayette bulunduk. Ancak ilgilenen olmadı. Sadece Manda Çayı’nın temizliği konusunda ihale yapılmadığı belirtildi. Peki biz bu koku ve pisliği daha ne kadar çekeceğiz?”







Belediye Çankaya’daki işgalleri de bitirmeli



Çankaya’dan arayan bir grup okurumuz, Konak Belediyesi’nin Eşrefpaşa, Mezarlıkbaşı ve Fevzipaşa Bulvarı’nda kaldırım ve yol işgallerine karşı yapılan operasyonları takdirle karşıladıklarını, ancak operasyonların diğer semtlere de yayılmasını istediler. Kaldırımlarda yürüyemediklerini belirten okurlarımız şunları dile getirdiler: “Özellikle Vali Kazım Dirik, Halit Ziya, Şehit Fethi Bey Caddeleri ile bağlantılı sokaklar ve Necati Bey Bulvarı’nda birçok restoran ve kafe sahipleri bırakın kaldırımları, yollara masa ve sandalyeler koyuyor. Bu işletmelerin çoğu ‘Belediye işgaliye parası aldığı için koyuyoruz’ diyor. Masa sandalye dışında birçok işyeri sahipleri 3 ile 5 metre genişliğinde şemsiyeler koyarak araç park edilmesi için ayrılan cepleri de işgal ediyor, çirkin görüntülere neden oluyorlar. Konak Belediyesi’nin bu bölgelerde de operasyonlar yapmasını istiyoruz.”







Bu bulvarda can güvenliğimiz yok



Bu şikayet geçen hafta geldi. Arayan okurlarımız bakın ne diyorlar: Gaziemir Atatürk Bulvarı’nda gece yürüyüş yapanların can güvenliği yok. Ki bu caddenin üzerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 260 öğrencinin kaldığı bir de öğrenci yurdu var. Ailelerle birlikte bu öğrenciler de her an ölümle burun buruna. Bulvarda azami hız sınırı 30 kilometre ama kendilerini çılgın gençler olarak niteleyen bir grup maganda, hız sınırı tanımıyor ve 120 ile 140 kilometre arasında hız yapıyorlar. Atatürk Bulvarı ile A. Hamit Yavuz Caddesi’nin kesiştiği bu kavşakta lastiklerine motor yağı süren gençler araçlarıyla spin atıyor, sayısız dönüş ve akrobatik hareketler yapıyorlar. Burada bırakın yürümeyi bulvar üzerindeki restoran ve kafelerde oturulamıyor. Halk korku ve endişe içinde. Burası maganda gençlerin mekanı haline geldi. Çoğunlukla Altay Tesisleri yakınlarında konuşlanan bu gençlerle kentimizi yönetenlerin mücadele etmesini ve semtimizin güvenli hale getirilmesini istiyoruz.”







Çok daireli apartmana tek su sayacı olur mu?





Okurumuz Faruk Tayfun Efeler, “İZSU’nun abonelik saçmalığı” diye başladığı şikayetini şöyle ifade ediyor: “Büyükşehir Belediyesi su aboneliği için çıkardığı bir yönetmelikle abonelik işlemlerinde 4 kattan yüksek apartmanlara tek sayaç takıyor. Dağılımı apartman yönetimine bırakıyor. İZSU’nun taşeron sayaç okuyucuları sayaç basına ücret aldıkları için böyle bir uygulamaya geçilmiş. Bunun iptali için dava açılmış ama dava abone lehine sonuçlanırsa işlemler tekrar yenilenecekmiş. Böyle bir karar 21. yüzyılda ve demokrat (!) bir ülkede nasıl alınabilir? Hele hele İzmir gibi bir kentte. Ayrıca böyle bir karar, halkın lehine değil, aleyhine. Biz bu kararın iptalini istiyoruz.”









Karşıyaka sahili seyyar işgali altında





Okurumuz Ali Aydın Karşıyaka İskele ile Karşıyaka Nikah Dairesi arasındaki kıyı şeridinin gece yarılarına kadar çevreyi ve denizi kirleten seyyar satıcılar tarafından işgal edildiğini bildirdi. Ali Aydın, “Zabıtanın operasyonlarına rağmen midyeciler, kaynamış mısır satanlar, ayçiçeği, pamuk helva, çerez, satanlar gece yarılarına kadar sahilden ayrılmıyorlar. İki minik yavrumuzun ölüm tehlikesi geçirmesine neden olan balonlara silahla atış yaptıranlar da yerli yerinde. Belediyemiz bunlarla mücadele ediyor etmesine ama zabıtalar sahilden ayrıldığı andan itibaren hepsi tekrar yerlerini alıyorlar. Bunlarla kalıcı mücadele edilmesini istiyoruz” diye uyardı.







Kadifekale acilen ziyarete açılmalı





Okurumuz Haldun Ertürk, “Ben 1987’den bu yana Karşıyaka’ya yerleşmiş bir İstanbulluyum. Rehberlik yaptığım yıllarda iki haftada bir, ülkemizi gezdirdiğim gruplarla Kadifekale’de semaver keyfi yapar ve sonra Bergama’ya devam ederdik. Geçenlerde merak ettim ve Kadifekale’ye çıktım. İçim sızladı. Bırakın çay içecek yeri, ayakta duracak bile yer yoktu. Kaleiçi ise tam bir rezalet içindeydi. Benim kentimizi yönetenlere önerim, şu anda burada ne yaparsanız yapın, ancak öncelikle kaleiçini ve yakın çevresi turist gruplarının ziyaretine uygun hale getirilmeli” diye bir öneride bulundu.