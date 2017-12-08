Sağlık hizmeti devam edecek

İlçesinde yaşam standartlarını yükseltmek için çalıştıklarını söyleyen Başkan Atila, Bornova’da 2014 yılından bu güne kadar 78 bin 69 muhtaç vatandaşa sağlık hizmeti verildiğini açıkladı.

Sosyal belediyecilikte ülkemizde örnek bir yönetim sergileyen Bornova Belediyesi’nin sağlık alanındaki çalışmalarının önümüzdeki yıl da devam edeceği bildirildi. Evde bakım hizmetleri ve hasta nakil çalışmaları yanında kadınlara yönelik düzenlenen eğitimler ile vatandaşların bilinçlendirildiği, diş sağlığı ekibinin ve diyetisyenin ücretsiz hizmet verdiği Bornova Belediyesi’nde bu hizmetlerden yararlananların sayısının her geçen gün arttığı ifade edildi. Yunus Emre Mahallesi’nde hizmet veren Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi’nde görev yapan 6 hemşire, 6 ebe, 11 yaşlı bakım elemanı, berber, diyetisyen ve diş hekiminin Bornovalılara hizmet verdiklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila şu bilgileri verdi:

2 ambulans var

“Son 4 yılda yaşlı bakımında 31 bin 759 ev ziyareti yapıldı. Gebe bakımında 10 bin 105, lohusa 4 bin 84, bebek ve çocuk 11 bin 268, ağız ve diş sağlığında ise 2 bin 648 ziyaret gerçekleştirildi. Sağlık kuruluşlarına hasta nakil aracı ile sefer sayımız ise 8 bin 585’i buldu. Diyetisyenimiz bugüne kadar 18-65 yaş arası 2 bin 646 hastaya hizmet verdi. Sağlık hizmeti olarak 2014 yılından günümüze kadar toplamda 78 bin 69 vatandaşımıza ulaşıldı. Bornova sınırları içinde yaşayan ve evinden dışarı çıkamayan, hareket kabiliyeti az veya olmayan 60 yaş üzerindeki yatağa bağımlılar, yoksullar ile kimsesizler ekiplerimiz tarafından düzenli olarak ziyaret ediliyor. Yaş almış büyüklerin tansiyon, kan şekeri ve kolestrol ölçümleri de düzenli olarak sürüyor. Yaşlıların ayrıca saç ve sakal traşları da yapılıyor. Evde gebe ve lohusa bakım hizmetleri de aralıksız devam ediyor. Hasta nakili için 2 ambulans ile son 4 yılda yürüyemeyecek durumda olan hastalar için 8 bin 585 sefer yapıldı. İlçemizde yaşam standartlarını yükseltmek için gerek sağlıkta, gerekse sosyal alanda verdiğimiz hizmetler önümüzdeki yıl da aralıksız sürdürülecek.”

Bayraklı istiyor, biz yapıyoruz

Bayraklı Belediyesi ilçe halkından gelen altyapı şikayetlerini çözüme kavuşturduğunu açıkladı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nün Emek Mahallesi’nde yol düzenlemesi yaptığı, yağmur suyu akıntılarını engellemek ve oluşabilecek kirliliğin önüne geçmek amacıyla, 175 metrelik bir de istinat duvarının örüldüğü bildirildi. Yaklaşık 4 ay süren çalışmalar sonucu Şehit Asteğmen Mesut Uzlu Sokak’taki yolu baştan aşağı yenilediklerini söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

“Amacımız ilçemizin her noktasına eşit mesafede yaklaşarak tüm ihtiyaçları zaman içinde giderebilmek. Bu anlamda vatandaşlardan gelen tüm öneri ve talepleri alıyor, ilgili birimlerimiz aracılığıyla çözüme kavuşturuyoruz.

Biz onların memnuniyeti için buradayız. Mahallenin yollarının tamamı kilit parke taş ile kaplandı ve yeni bir görünüme kavuştu. Çalışmalarımız sonrası mahalle sakinleri bizi aradı ve teşekkür etti. Bu da bizi mutlu etti.”

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