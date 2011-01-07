SAKIZ ADASI’NA İMRENİYORLAR

Çağ atladık deniliyor, çok sinirleniyorum. Çünkü, Yarımada’da her rüzgar estiğinde elektrikler gidiyor. Sanmayın kar kış geldi de ondan yaşanıyor, her rüzgar estiğinde bu sıkıntı yaşanıyor. İşin en üzücü yanı ise elektrikli aletlerimiz bozuluyor. Özellikle buzdolaplarını çalışır vaziyette bırakıp da hafta sonları gelenler saçını başını yoluyor. Çünkü, hepsi bozuluyor ve evimiz dolabımız leş gibi kokuyor. Özellikle yazlıkçıları uyarıyorum; sakın ola buzdolabınızda yiyecek bırakmayın. Bahsettiğim bölge en doğuda değil en batıda Yunanistan’ın Sakız Adası’na 6 mil mesafede.





Her rüzgarda karanlıktayız

Bir de Ege Bölgesi’ne şu kadar yatırım yapıyoruz, oy verin diye yalvarmıyorlar mı. Bu kadar rüzgar esen bölgede yıllardır iktidarda olanların yapacağı tek bir şey var, elektrik hatlarını yerin altına almak. Bozulan elektrikli aletler milli servet olup, bu zararları kim ödeyecek? Bir günde 10- 15 defa elektrik gider mi? Gitti mi de 5- 10 saat gelmediği oluyor. Bu konuda Hükümet yetkililerinden Yarımada halkı acil yardım ve çalışma beklemektedir. Sakız Adası’na ve ışıl ışıl elektriklerine bakıp iç geçiriyoruz. Sakız’dakiler de bize ve elektriksiz halimize bakıp şükrediyorlardır.

‘ŞİKAYETİME HALEN CEVAP VERİLMEDİ’





Bu sözler Serkan Çamlıbel’e ait. Okurumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine gönderdiği mektuba cevap alamadığı için köşemizden iletilmesini istedi. Özetleyerek aktarıyorum:



‘Vapurumu geri istiyorum’

“Alsancak’ta uzun bir aradan sonra vapurla Karşıyaka’ya dönmek istedim. Ama sizler Alsancak İskelesi’ni gece kapattığınız için Pasaport İskelesi’ne yürümek zorunda kaldım. Pasaport’tan son sefer saati 22:45 olduğu için gitmiş.

SSK otobüs durağına kadar yürüdüm. Durağa önce eski mi eski dökülmüş bir Sanos geldi. Tabii içindeki 500 kişi ile birlikte. Binmeyip sonraki otobüsü bekledim ve 121 Volvo’ya bindim. Otobüs kalktıktan hemen sonra 9 Eylül rektörlük önü civarında bir taksi ile çarpışıp kaza yaptı. Otobüsün yola devam etmeyeceği anlaşıldı ve saat 23:45 olmuştu.

Bu kez vapurla Karşıyaka’ya gitmeye karar verdim. Konak İskele’ye kadar yürüyüp gelen vapura bindim. Koca 700 -800 kişilik vapurda benden başka bir kişi daha vardı. Toplam 2 kişiydik. Karşıyaka’ya boş bir vapurla ulaştım.



‘Otobüsler eziyet oldu’

İzmir sayenizde sıkıcı ve tek düze bir şehir görünümüne büründü. Otobüsler kalabalık ve eziyet dolu. Deniz ulaşım artık sizin sayenizde ölmüş halde. Bir zamanlar 24 saat deniz ulaşımının olduğu ve günün her saati cıvıl cıvıl olan şehri ne hale getirdiniz bir düşünün. Artık şehrin övünülecek bir tarafı kalmadı sayenizde. Otobüs almaya devam ediyorsunuz. İzmir vapurları yine havasını alacak anlaşılan. Amacınızın deniz ulaşımını öldürmek olduğu, İZDENİZ istatistiklerinden anlaşılıyor. Biz İzmirliler olarak sosyal-demokrat ve halkçı bir yönetimi belediyemizin başına yeni seferler, yeni iskeleler ve yeni vapurlar hayal ettiğimiz için getirdik. Ama siz hepsini elimizden aldınız.”

Yol bir yıl önce kazıldı ve bırakıldı

Bu konuyu daha önce de iletmiştim. Torbalı TOKİ’nin Bahçelievler tarafındaki yolu halk tarafından da en çok kullanılan tarafı. Ancak, bir sene önce bu yol su boruları için kazıldı ve borular yenilendi, üstü örtüldü ve öylece bırakıldı. Tam tamına bir yıl geçti ve bu yazı toz içinde geçirdik. Şu anda da çamur içindeyiz. Yol üzerindeki evlerde oturan bizler bu konuda oldukça rahatsızız. Muhtarımız da nedense hiç ilgilenmiyor. Bu yol asfaltla mı, yoksa parke taşla mı kaplanacak, ne yapılacaksa ve kim yapacaksa bir an önce kaplasın. Yeter artık! ASLI BESİME ZEYBEK

Rögarlar her yağışta tıkanıyor ve taşıyor

Narlıdere’den arayan okurlarımız, “Sahil Evleri’deki sokaklar yağışlı günlerde dere gibi oluyor. Deniz seviyesi altında kalan rögarlar tıkalı olduğu ve temizlenmediği için çekmiyor. Sokaklarımız leş gibi kokuyor. Sadece bizim sokaklar değil çevremizdeki sokakların tamamı aynı konuda dertli. İZSU’nun ilgili birim yetkililerinin sokaklarımıza çözüm getirmeleri istiyoruz” dediler.

Baz istasyonlarına izni kim veriyor?

Karabağlar Yunus Emre Mahallesi sakinleri de baz istasyonu konusunda dertliler. 4229 Sokak’tan arayan bir okurumuz, “Bu sorunumuzu başta muhtarımız olmak üzere belediyemize de ilettik ama kimse ilgilenmedi. Sıkıntı içindeyiz. Baz istasyonunun kaldırılmasını istiyoruz. Bunlara kim izin veriyor? Özellikle Belediye Başkanımız Sıtkı Kürüm’ün bu sorunumuza el atmasını bekliyoruz” diyor.

Yayalar çok güç durumda kalıyor

Hatay Kılıç Reis Mahallesi sakinleri İnönü ve Halilrıfat Paşa caddelerini birbirine bağlayan 319 Sokak’taki trafik düzensizliğinden dertliler. Okurlarımız, “Bu sokak iki caddeyi birbirine bağlayan birçok sürücünün kullandığı bir yol. Üstelik yokuş ve çok kötü bir durumda. Kaldırım olmadığı içinde konutlarla dolu olan bu sokakta yayalar güç durumda kalıyor. Konak Belediyesi’nin bu sokağı ele almasını istiyoruz” diyorlar.

Nöbetçi eczane sayısı artırılsın

Çiğli Egekent’ten Yalçın Küçük, nöbetçi eczane konusunda dertli. Okurumuz, “Çiğli Merkez, İZKENT, Egekent, Güzeltepe, Maltepe, Küçük Çiğli, Evka 2, Evka 5 ve İstasyonaltı semtleri için geceleri ve özellikle hafta sonları bir tane eczane nöbetçi oluyor. Eczanelerin çoğunluğu merkez de olduğu için acil durumlarda sıkıntı çekiyoruz” diyor.

Aydınlatmaları onarır mısınız?

Bayraklı Salhane Mahallesi sakinleri bazı cadde ve sokaklardaki aydınlatmaları arızalı olduğunu bildirdi. Özellikle İZBAN hattının geçtiği bölümde aydınlatmalar arızalı olduğu için istasyonda beklerken korktuklarını belirtiyor ve lambaların onarılmasını istiyor.