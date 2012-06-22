Seyir terasları İzmir’e yakışmıyor

Pasaport’ta çığırtkanlık yapıldığını belirten vatandaşlar, fiyat tarifelerine uyulmadığı, ilave masa ve taburelerle dokunun bozulduğundan yakınıyor

İzmir Kordon’unun Pasaport’taki seyir teraslarında çığırtkanlık yapılarak müşteri kapma yarışının çirkin boyutlara geldiğini ileten Selim Aktalay, Hasan Becerikli ve Yücel Karadağ yetkililerin yaşanan bu olumsuzluklara izin verilmemesini istediler ve şunları söylediler: “1. Kordon Pasaport’taki seyir teraslarının uzaktan görüntüsü çok güzel. Ancak buraya geldiğinize pişman oluyorsunuz. Çünkü, çığırtkanlık yapılarak müşteri kapılıyor. Bir yandan akan trafiğin gürültüsü, bir yanda da çığırtkanlık yapanların yarattığı karmaşa yüzünden konuşamıyor ve dinlenemiyoruz.

Herkesi taciz ediyorlar

Teraslar tıka basa masa ve taburelerle dolduruluyor. İnsanlar neredeyse kucak kucağa oturtuluyor. Kafeterya çalışanları kaldırımda yürüyüş yapan herkesi taciz ederek adeta hanutçuluk yapıyorlar. Kordon’da yürüyüşe çıkan insanlara bile potansiyel kafeterya müşterisi gözüyle bakılıyor. En önemlisi de fiyatlarda tarifeye uyulmuyor. Kahve fincanı büyüklüğünde bardaklarla çay servisi yapılıyor ve fahiş fiyatlar uygulanıyor. Belediye yetkilileri bunlara niçin göz yumuyor? Denetimler niçin artırılmıyor? Güzelim Kordon ve Pasaport panayıra çevriliyor.”

İki buçuk saat bekledik hiç bir otobüs gelmedi

Villakent sakinlerinden İzzettin Tandoğan bakın ne diyor: “Oturduğumuz yerin adı Villakent diye bizi zengin kişiler zannetmeyin. Ben öğretmenim. Tek ulaşım aracım da yarım saatte (!) bir gelmesi gereken ESHOT’un 750 hatlı otobüsü. Dolmuş, taksi yok ve bazen 2-3 saat otobüs beklediğimiz oluyor. Otobüsü kaçırdınız mı ya otostop yapacaksınız, ya da işinize geç kalacaksınız. Yürüyerek gideyim deseniz Villakent-Ulukent istasyonu arası 15 kilometre. Seferlerin düzensizliği ve 30 yıllık hurda otobüsler yüzünden sıkıntı çekiyoruz. Yetkililer, otobüslerin uydudan kontrol edildiğini, personelin uyarıldığını söylüyor ama biz yollarda kalıyor ve rezil oluyoruz. Bu şikayetleri ESHOT yetkililerine defalarca bildirmeme rağmen değişen bir şey olmadı. Yok mu çektiğimiz bu sıkıntıdan bizi kurtaracak bir yönetici?”

Başkan Şahin bizim semtle ilgilenmiyor

Bu şikayeti geçen yılda dile getirmiştik. 7221 Sokak sakinlerinden Necmettin Humar bir kez daha aradı: “4 yıldır Menemen Ulukent 30 Ağustos Mahallesi’ne üvey evlat muamelesi yapılıyor. Gördüğünüz bu yollar 3-4 yıldır böyle. Bu yolları mahallemizin arka tarafından harfiyat çeken kamyonlar bu hale getirdi. İyi de üç yıl geçti ve Tahir Başkan buraya elini bile sürmedi. Üstelik, 29 Mart 2009 seçimleri için mahallemize gelen Başkan Şahin bize yollarımızı en kısa zamanda yapacağına dair söz vermişti. Ancak sözünü tutmadı. Özellikle 7221 Sokak ve bağlantılı bütün sokaklarda yollar delik deşik. Başkanın yollarımızı bir an önce yapmasını bekliyoruz.”

Yaya geçidinden araçlar giriyor

Karşıyaka sakinlerinden Servet Aydın, “Karşıyaka Çarşısı akşam belli bir saatten sonra trafiğe açılıyor. Gün içinde bisiklet, motorsiklet ve resmi araçların terörü yetmiyormuş gibi, akşam saatlerinde de araç trafiği yüzünden çarşı çekilmez hale geliyor. Büyük eziyet çekiyor ve tehlikeler geçiriyor. Çarşıya alınan araçlar yayaların en az olduğu saatlerde girser olmaz mı? Karşıyaka sahilde de aynı sıkıntıyı çekiyoruz. Karşıyaka vapur iskelesi önünden de araçlar girerek park ediyor, taşlar ve metal direkler kırılıyor” diyor.

Voltaj düşüklüğü sıkıntısı bitiyor

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri geçenlerde “Voltaj düşük ve kesinti yaşıyoruz” diye ilettiğimiz şikayete şu cevabı gönderdi: “Karabağlar Bozyaka 3087 Sokak No: 15 sakinlerinden Ali Dağdelen, voltaj düşüklüğü ve sık sık elektrik kesildiğini bildirmişti. Bölgenin yeni hat ve trafo tesisinin ihale sürecinde olduğu, sürecin tamamlanmasıyla tesis çalışmalarına başlanacağı ve voltaj düşüklüğünün böylece engelleneceği tespit edildi. İyi günler.”

Ulukent’e üst geçit yapılsın

Menemen’den Refik Akaltun, “Ulukent Organize Sanayii Bölgesi’nde çalışan işçiler Ulukent tren istasyonundaki altgeçiti kullanamıyor. Ne UOSB yönetimi, ne Menemen Belediyesi, ne Büyükşehir Belediyesi, ne de TCDD yönetimi çözüm üretmedi. Karşıya geçmek için, ışıkları yanmayan ve yağmurda su dolan bir altgeçit yapıldı. Şu anda bu altgeçitin duvarları çatlak, neredeyse yıkılacak. Bir üst geçit yapılmasını istiyoruz” dedi.

Tavuk gübresi karasinek üretiyor

Urla Özbek köyü Akkum’da yaşayanlar karasinekten dert yandılar. Yıllardır bu sorunlarına çözüm üretilmediğini belirten vatandaşlar, “Urla’nın Özbek Köyü civarındaki tavuk kümesleri gübrelerini Torasan ve Burgaz mevkilerindeki boş arazilere döküyor. Tabii bu da aşırı derecede karasinek üremesine neden oluyor. Her yaz bu sıkıntıyı çekiyoruz. İlaçlama yapılmıyor. Kokusu da çok büyük bir sorun. Çözüm bulunsun” diyorlar.

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