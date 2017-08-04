Siz de enfeksiyon kapabilirsiniz!

Süs havuzlarının çocuklar için tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, otellere, sitelere ve belediyelere ait yüzme havuzlarının da hastalıklara yol açabileceğini ifade etti.

28 Temmuz 2017 tarihli köşemizde, “İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa’da uzmanlar anne ve babaları uyardı: Çocuklarınızı süs havuzuna sokmayın!” başlığı ile süs havuzlarına giren çocukları bekleyen tehlikeleri dile getirmiştik. Uzmanlar bugün de belediyelerin, üniversitelerin, otellerin ve sitelerin yüzme havuzlarında çeşitli enfeksiyonların kapılabileceğini söylediler. Uyarılarda bulunan uzmanlardan Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Doktoru Opr. Dr. Kemal Yayla şu bilgileri verdi:

‘Havuz gözlüğü takın’

“Yaz aylarında serinlemek ve tatil için gidilen yerlerde girilen yüzme havuzlarında hijyen kurallarına dikkat edilmediği takdirde çok ciddi enfeksiyonlarla karşılaşabiliriz. Özellikle viral göz enfeksiyonlarının en önemli bulaşma yolu yüzme havuzlarıdır. Nedeni ise iyi klorlanmayan ve temizlenmeyen havuzlardaki mikroorganizmalardır. Bunlar gözlerde hastalık yapıcı mikroorganizmanın barınağı haline gelir ve bu mikropların özelliği de, çok bulaşıcı olmalarıdır. Bu da gözlerde kızarıklık, çapaklanma, batma, sulanma, bulanık görme, ışığa hassasiyet gibi ortaya çıkar. Çocuklar bu durumdan daha çok etkilenir. Bu enfeksiyonlardan korunmak için muhakkak havuz gözlüğü kullanılmalıdır. Doğru oranda klorlanan, mikrobik analizleri düzenli yapılan, berrrak görünümlü, hijyen kurallarına uyulan havuzların tercih edilmesi bu enfeksiyonlardan korunmanın da bir diğer yoludur. Göz kliniklerine başvuran hastaların tedavisinde; öncelikle klorun göz yüzeyinden yıkanması, sonrasında da suni gözyaşı gibi damlalarla göz yüzeyindeki hasarın azaltılması yoluna gidilmektedir.”

‘Lensler çıkarılmalı’

“Bu havuzlara lensle de girilmemeli ve muhakkak çıkarılmalıdır. Bazı kişilerde deniz suyu da, klora bağlı göz irritasyonuna benzer belirtilere neden olabilir. Deniz suyundaki tuz miktarının fazlalığı da hassas gözlerde kızarıklık, çapaklanma, sulanma ve yanma şikayetlerine yol açabilir. Önlem olarak, deniz gözlüğü kullanmak ve uzun süre denizde kalmamak gerekir.”

Cepler açılmalı

31 Temmuz 2017 tarihli köşemizde “Vatandaşlar İzmir-Aydın Otoyolundan dertli: Bir trafik kazası yüzünden otoyol iki saat kapatılamaz” başlığı ile bir şikayeti dile getirmiştik. Benzer bir şikayette Sami Öztürk isimli okurumdan geldi ve bakın ne dedi:

‘İlgilenen yoktu’

“İzmir-Aydın Otoyolu’nda yaşanan trafik sıkışıklığı 26 Temmuz günü bizim de başımıza geldi ve saat 16.45’te Bornova çıkışından Işıkkent gişelere tam 72 dakikada geldik. Trafik kazası olmuş ve ilgilenen de yoktu. İnsanlar araçların içinde 45-50 derece sıcakta eziyet çekti. Böyle durumlar için cepler açmalı ve kaza geçiren araçlar bu ceplere alınarak trafik açılmalı.”

"Çevreye ve yeşile sahip çıkalım"

Bayraklı Belediyesi, 8 yıl boyunca hayata geçirdiği projeleriyle ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdıklarını ve geri dönüşüme kazandırılan atık miktarının ise 50 bin tonu geçtiğini bildirdi. Gelecek kuşaklara daha yeşil ve daha temiz bir Bayraklı bırakmaya çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Hasan Karabağ, “Çevremize, yeşile sahip çıkmamızı geleceğimiz olan çocuklarımız için yapmalıyız. Biz 8 yılda Bayraklı’ya önemli miktarda yeşil alan kazandırdık” dedi ve şu bilgileri verdi:

450 kilo pil topladık

“İlçede kişi başına düşen yeşil alanı 5 metrekareye çıkardık. Atıkları da geri dönüşüme verdik. İşyeri, fabrika, okul, kamu kuruluşları, özel ve kamu hastaneleri, sağlık birimleri, muhtarlıklar , siteler ile apartmanlara ambalaj konteyner ve iç mekan kutuları yerleştirdik. Gazete, dergi, defter ve karton atıklarını yetki verdiğimiz firma ile geri dönüşüme kazandırdık. Ayrıca cam atıkları için 80 adet kumbara yerleştirdik. Bu yılın ilk üç ayında 1271 ton cam, 1695 ton ambalaj atığı, 875 litre atık yağ, 450 kilogram da pili geri dönüşüme kazandırdık.”

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