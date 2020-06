Türkiye, EXPO, İzmir ve Kentsel Dönüşüm

Ege-Koop, Genel Başkan Hüseyin Aslan önderliğinde Türkiye’nin ve İzmir’in sosyal ve kültürel sorunlarına düzenlediği panel ve kitaplarla çözüm üretiyor

İzmirliler gerçekten şanslı. Neden derseniz; başlıktaki dört önemli konu, şu anda İzmirlilerin en çok tartıştığı ve her ortamda konuştuğu konular. Özellikle sokağa çıktığımızda, işadamından esnafına, çalışanından emeklisine, öğretmeninden akademisyenine, sanatçısından basın mensubuna, her köşede bu konular konuşuluyor ve tartışılıyor. İşte bu konular 2012 Ocak ayından itibaren Ege-Koop’un bünyesinde, konularında en üst seviyede bulunan uzmanların, konuşmacı olarak katılacağı panellerde İzmir’in gündemine getirilip çözüm aranaca.

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan ve Ege-Koop Danışma Kurulu Başkanı Gazeteci-Yazar Öcal Uluç, 20 Aralık 2011 Salı günü düzenlenen basın toplantısında, Ege-Koop bünyesindeki Danışma Kurulu’dan oluşturulan dört komisyonun başkanı ile üyelerini tanıttılar.

Doğru odaklanmak için

Türkiye Komisyonu Başkanı Türk Parlamenterler Birliği İzmir Şube Başkanı Av. Metin Öney, EXPO Komisyonu Başkanı Gazeteci-Yazar Nedim Atilla, İzmir Komisyonu Başkanı İzmir Ticaret Odası eski Meclis Başkanı ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Necip Kalkan ile Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ümit Erdem, 2012 yılı içinde düzenlenecek panel ve sempozyumlarda ele alınacak konuları ana başlıkları ile aktardılar.

Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan yaptığı konuşmada, “İzmir’i ve ülkemizi bu kadar çok seven uzman kadromuz, gönüllülük esasıyla hizmet veriyor. Ege-Koop olarak hiçbir beklentimiz yok. Sadece güçlü bir sivil insiyatif olarak, İzmir’in ve İzmirlilerin beklentilerine cevap verebilmek, kentimizin sorunlarına doğru biçimde odaklanmak için katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

Türkiye konusunda; ülkemizin her yerinde ve kesiminde tartışılan “Anayasa” konusu ele alınacak. Yeni Anayasa’nın gerekliliği, değiştirilemez denilen maddeleri ile arkasında yatan gerçeklerin neler olduğu düzenlenecek panelde masaya yatırılacak.

EXPO konusunda; 2015 EXPO’sunu niçin kaçırdığımız konusu gündemdeki yerini alacak. Oluşturulan kurullar ile özellikle sivil insiyatifin 2020 EXPO’su için önemi anlatılacak. Bu konuda deneyimli akademisyenlerin öneri ve tespitleri ile 2020 EXPO’sunun alınması için ne yapılması gerektiği tespit edilerek, bir dosya halinde heyet başkanına sunulacak.

İzmir konusunda; son yıllarda her yıl 100 bin civarında göç aldığı belirtilen İzmir’e göçün etkileri ve İzmir’in kimliği konusu ilk düzenlenecek panelin başlığı olacak. İzmir’in kanaat önderleri ile sivil toplum örgütlerinden toplanan İzmir’in sorunları önem sırasına göre düzenlenecek olan ilk panelde sunulacak.

Kentsel dönüşüm konusunda; Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin hazırladığı rapor, ilk panelde sunulacak. Ayrıca İzmir’de sivil toplum örgütleri ve belediyelerin kentsel dönüşüm ile ilgili ne düşündükleri tartışılacak. Kentsel dönüşümün rantsal ve sosyal boyutları da konuşulacak.

Konular ve kısaca ayrıntıları böyle. İşte bu nedenle Ege-Koop’un 2012 yılı ekinlikleri kaçmaz diye çağrıda bulundum.

Çarpık imarın önüne geçtik

Kısaca Ege-Koop, İzmir’de modern konutlar inşa etmenin ve çağdaş kentler yaratmanın yanında sosyal sorumluluk kapsamında da kentine inanılmaz katkıda bulunan bir kurum. Bu kurum 27 yıl içinde, son günlerde ilgili ve ilgisiz birçok kişinin tartıştığı “Kentsel dönüşüm” ve “Kentsel yenileme” projesini gerçekleştirdi. İzmir’e 25 bin civarında modern konut ve bu konutlardan oluşan çağdaş kentler kazandırdı. Sosyal sorumluluk kapsamında İzmir ve İzmirlilerin genel kültürüne katkıda bulunacak etkinlere imza attı. 42 panel ve sempozyum, 24 eğitim semineri ile halk buluşmaları düzenledi ve bunların tamamını kitaplaştırarak dağıttı. Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan süreci “Kooperatifçilik ve inşaat sektöründe belediyelerin de desteği ile insana ve doğaya saygılı çağdaş kentler oluşturduk. İzmir’in değişik köşelerinde ürettiğimiz bu kentlerle kaçak ve çarpık yapılaşmanın önüne geçtik. Kentsel dönüşümü İzmir’de ilk biz uyguladık” dedi.

Okul aile birliği 38 bin TL istiyor

Hafta başından bu yana gazetemize arayan Buca Toki Turgut Özal İlköğretim Okulu öğrenci velileri, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu’nun evlere gönderdiği para isteme belgesinden rahatsız olduklarını ilettiler. Öğrenci velileri şunları dile getirdiler: “Biz Buca TOKİ evlerinde oturuyoruz. Çocuklarımızı da Toki Turgut Özal İlköğretim Okulu’na gönderiyoruz. Geçen hafta öğretmenler okul aile birliğinin ‘Sayın Veli: 2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılı yapılan Eylül-Ekim-Kasım aylarına mahsuben üç aylık gelir gider dökümü aşağıdaki gibidir. Gerekli desteğin ve öğrenci başına düşen payın 20 Aralık 2011 tarihine kadar okul aile birliğine teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederiz’ diye başlayan bir gelir gider döküm cetvelini çocuklarımıza vermişler. Bende size gönderdim. Toplam 37 bin 973.17 TL gider göstererek bu parayı paylaşmamız isteniyor. Birçok öğrenci velisi asgari ücretle çalışıyor. Ayrıca TOKİ evleri nedeniyle kredi taksiti ödüyoruz. Okul yönetimi ve öğretmenler öğrencilerin paraları getirmelerini istiyor. Biz bu paraları nasıl ödeyeceğiz?”

Çöplük içindeki ev ve park temizlensin

Karabağlar Bahçelievler sakinleri olarak 490 Sokak girişindeki evden şikayetçiyiz. Bu evin bahçesi ilçemizin temizlik görevlileri tarafından niçin ele alınmıyor? Ayrıca bu evin yanındaki park da bakımsız ve çöp içinde. Çocuklarımızı parka göndermeye korkuyoruz. Ayrıca park ve bu evin bulunduğu alan sahipsiz kedi ve köpekler tarafından da mesken haline getirildi. Bu evin bahçesi ile parkımızın temizlenmesini istiyoruz.

490 SOKAK SAKİNLERİ

Meclis üyesinin yaptığı doğru mu?

Selçuk Dündar, gezmek için gittiği Forum Bornova’da yaşadığı olayı görüntüleyerek köşemize iletmiş. Aynen aktarıyorum: “Ekteki resimleri 11 aralık 2011 Pazar günü saat 14.00 sıralarında çektim. Otoparkın tamamen dolu olduğu saatlerde arabasını saygısızca park eden kişiye hayret ettim. Arabaya yaklaşınca araçta Meclis Üyesi logosunu görünce daha çok şaşırdım ve üzüldüm.” Yorumu size bırakıyorum.

1753 Sokak’ta yaşlı ağaçlar da budansın

Karşıyaka 1735 Sokak Girne Bulvarı’na kadar uzanıyor. Burada bulunan tesbih ağaçları yaşlı olmaları nedeniyle rüzgarda dalları kırılıyor ve araçların üstüne düşüyor. Karşıyaka’da geniş bir ağaç budama işlemi yapıldı. Ancak, 1735 Sokak’taki ağaçlar budanmadı. Sokağımızdaki ağaçların da budanmasını, ayrıca 10 adet hurda araçların da kaldırılmasını da istiyoruz. n ÖZDEN ÇAKIR

