Üç hatta aktarmalı hizmet veriyoruz

10 Temmuz 2017 Cuma günkü köşemizde “Bucalı vatandaşlar ESHOT Genel Müdürlüğü’nün kararına tepkili: İptal edilen 3 hattı istiyoruz” başlığı ile 290, 390 ve 690 no’lu hatlardaki otobüslerin seferden kaldırılmasına isyan eden vatandaşların, “Okullar kapandı, otobüs seferleri kaldırıldı.

Hatlarımız mevcut

Bizim suçumuz ne?” diye gösterdikleri tepkiyi dile getirmiştik. Konuyla ilgili ESHOT’un cevap yazısı şöyle:

“290 Bostanlı İskele-Tınaztepe, 390 Tınaztepe-Bornova Metro ve 690 Tınaztepe-Fahrettin Altay hatlarının Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe yerleşkesinde eğitim gören öğrencilerin kullandığı üç hattımızla sabah ve akşam ulaşım hizmeti veriyorduk. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın sona ermesiyle ‘kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanabilmek amacıyla’ yaz döneminde sefer öngörülmemektedir. Ancak, Bornova güzergahına 415 numaralı (Tınaztepe-Bornova Metro), Fahrettin Altay güzergahına 671 numaralı (Tınaztepe-Fahrettin Altay) ve Şirinyer güzergahına 878 numaralı (Tınaztepe aktarma hatlarımızla ulaşım hizmeti veriyoruz. Bu hatlarımızın çalışma programı sabah işe gidenler dikkate alınarak düzenlenmiş olup, 08.00-09.30 saatleri arasında Tınaztepe yerleşkesini dolaşmaktadır.” Şikayetçi okurlarımızın dikkatine sunuyorum.

Baraj ve gölet plaj değildir

Havaların ısınmasıyla birlikte çocukların yasak olmasına rağmen baraj

gölet ve sulama kanallarına girdikleri belirtildi. Yetkililer, bu tür

yerlerde yaşayan anne ve babaların çocuklarını takip etmelerini istedi

“Baraj, plaj’ değildir” diyerek çok önemli bir uyarıda bulunan DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, baraj, gölet ve sulama kanalları çevresinde yaşayan aileleri çocuklarına sahip çıkmaları konusunda uyardı. Yaz aylarında çocukların tehlikeli bir oyun oynadığına dikkat çeken DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker şunları söyledi:

Hastalık riski de var

“Ne kadar yüzme bilinirse bilinsin; tatlı ve durgun suyla deniz suyunun özellikleri farklıdır. Bunu gözardı eden onlarca çocuğumuz, ben yüzme biliyorum, diye 3-5 metrelik sulara korkusuzca giriyor. Ancak bu sular çok tehlikelidir. DSİ olarak pek çok sulama kanalı ve gölet çevresini korkuluklarla kapattık. Bazı noktalara ise uyarı levhaları astık. Bakanlık olarakda kamu spotları ile vatandaşımızı uyarıyoruz. Biz de tesislerin çevresinde önlem alıyoruz. Ancak vatandaşımız yaşanan acı olaylardan ders almamış olacak ki, çocuklarına sahip çıkmıyorlar. Aileleri uyarıyorum. Lütfen çocuklarımıza sahip çıkalım. Baraj, gölet ve sulama kanallarında ölüm oyunu oynamalarına izin vermeyelim. Ayrıca dezenfekte edilmemiş durgun suyun yüksek oranda hastalık riski de taşıdığını da unutmayalım. Birkaç saatlik eğlence hayatınız boyunca çocuklarınızı ve sizi hastane koridorlarına mahkum etmesin.”

Tuvaletleri neden kilitliyorsunuz?

26 Haziran tarihli köşemizde “Foça tatilcilerine müjde! İzmir-Foça vapur seferleri başlıyor” başlıklı haberimizde İzmir-Foça 2017 yılı deniz seferlerini başlatılcağını duyurmuştuk.

Doluymuş!..

Yazımızda, hafta sonu tatiliniFoça’da geçirmek isteyen İzmirliler için yaz ayları boyunca cumartesi ve pazar günleri Konak’tan saat 08.20’de, Karşıyaka’dan ise saat 08.40’da deniz seferleri düzenleneceğini aktarmıştık. Dönüş saatinin ise saat 18.30’da gerçekleştirileceğini iletmiştik. 9 Temmuz Pazar günü saat 18.30’da Foça’dan dönüş yapan vatandaşlar genel tuvaletlerin kapalı olduğunu belirterek, “İlgili kişileri bulduk ve ‘Niçin kapalı?’ diye sornduğumuzda tankların dolu olduğu ve tankların 3 gün önce boşaltıldığını söyledi. Bu nasıl hizmet ve nasıl bir anlayış. Bu davranış İzmir’e hiç yakışmadı.”