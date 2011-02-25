Unlu mamul üretenler niçin denetlenmiyor?

Geçen hafta sabahleyin işe giderken bir seyyar satıcıdan aldığı unlu mamülü (Boyoz) yiyen okurumuz Semih Altan, bakın neler anlattı: “Unlu mamüller adı altında merdiven altı üretim yapanlarla niçin mücadele edilmiyor? Geçen hafta sabahleyin camekanlı bir seyyar satıcıdan aldığım boyozları yedikten bir süre sonra sancılandım. Arkadaşlarım beni hemen hastaneye götürdüler ve midem yıkandı. Serum takıldı ve iki saat kadar hastanede tedavi altında kaldım. Ne olduğunu sorduğumda doktorlar, ‘Gıda zehirlenmesi’ dediler. Bir bardak çay ile iki adet boyoz beni ne hale getirdi. Bir haftadır sıkıntısını çekiyorum. Her zaman bilinen yerden aldığım boyoz ve gevreği bu kez sokakta satış yapan bir seyyar satıcıdan aldım ve bu olay başıma geldi.”





Üretim tarihi yok

Okurumuz geçenlerde yaşadığı benzer bir olayı da şöyle dile getirdi: “Geçen ay da bilinen bir yerden aldığımız kuru pastalardan ailece alerji olduk. Her tarafımız kabardı. Meğerse yediğimiz susamlı çubuklar bayatmış. Hemen bir sağlık kuruluşuna gittik ve kuru pasta yediğimizi söyleyince, ‘Bayat olabilir’ denildi. Tarım İl Müdürlüğü’nün ilgili birimi şu sıralar çoğalan unlu mamül üreticilerini ve özellikle merdiven altı üretim yapanları niçin denetlemiyorlar? Ayrıca ekmek fırınları da ekmek dışında mamüller yaparak satış yapıyorlar. Son aylarda o kadar çok unlu mamül üreten işyeri açıldı ki, bunların denetlendiğini hiç görmedik. Çoğu da kaçak üretim yapıyor. Ayrıca bu tür üretim yapanlar ve satıcıları tezgahlarına ve vitrinlerine koydukları unlu mamüllerin üstüne üretim ve son kullanım tarihlerini niçin yazmıyorlar? Yasal olarak mecbur değiller mi?”

Konuyu başta belediyeler olmak üzere, İzmir Tarım İl Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin dikkatine sunuyorum.

Kentin göbeğinde akıl almaz işgal





Burası İzmir’in merkezi, Hilton Oteli’nin arkası ve İzmir İl Sağlık Müdürülüğü’nün de hemen önü. Vızır vızır trafiğin işlediği, Karşıyaka ve Bornova yönüne giden tüm belediye otobüslerinin geçtiği bu caddenin en büyük sorunu, kaldırımlara yapılan araç parkları. Hani kaldırımlyar yayalara bırakılacaktı? Biliyoruz klişe oluyor ama, “Nerede bu işin sorumluları?” diye sormak istiyorum. Deyim yerindeyse artık kangrene dönüşmüş bu dert yüzünden, yayalar yollarda, araçlar kaldırımlarda tabii trafik her daim keşmekeş. Lütfen yetkililer sorumluluklarını yerine getirsin.

Altgeçit su altında kaldı ve kaza yaptık

Gaziemir Yeraltı Geçidi sular içinde kaldığı için trafik kazası geçiren bir okurumuz yetkililere şöyle seslendi: “23 Şubat günü sabah saatlerinde arka arkaya trafik kazası yaşandı. Servis aracımızın şoförü de 1 metre yüksekliğinde su birikintisini görünce ani fren yaptı ve aracımız kayarak ortadaki metal bariyerlerin üstünden karşı şeride geçti. Şansımız varmış ki karşı şeritten araç gelmiyordu. Kazayı hasarlı olarak atlattık. Yetkililerin, bu geçitte su birikmemesi için önlem almalarını, sağnak yağışlı günlerde kanalların sık sık temizlenmesini istiyoruz.”

Güzel Sanatlar’daki kafemizi istiyoruz





Karşıyakalı Gürdeniz Gönül, Bostanlı’daki Güzel Sanatlar Parkı’nda yapılan değişikliğe tepkisini dile getiriyor. Okurumuz, “Bostanlı’nın ortasında ‘Dünya Cenneti’ diyebileceğimiz bir ‘Güzel Sanatlar Parkı’mız ve ortasında da bir kafemiz vardı. Her mevsim havanın güzel olduğu günlerde semt sakinleri olarak bu parkta oturur, ‘Dünyada cennet varsa, herhalde burasıdır’ diye düşünerek kahvemizi içer ve sohbet ederdik. Geçen hafta havanın güzel olduğu bir gün arkadaşlarımızla buraya gittiğimizde gözlerimize inanamadık. Bizim cennet yeşili parkımız yerle bir edilmiş, yeşilliklerin yerine 2 TIR’ın geçebileceği koca koca yollar açılmış ve parke taşların döşendiği koca koca yolların ortasına 3 katlı fıskiyeli bir de havuz oturtulmuş. Tabii şok olduk” diyor ve bu parkta eskiden olduğu gibi yeşilliklerin hakim olmasını ve kafenin tekrar hizmete açılmasını istiyor.

322 hatlı otobüs niçin kaldırıldı?

Bu soruyu Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi’nde oturan Şemikler Lisesi öğrencileri soruyor ve şöyle diyor: Biz 322 hatlı otobüsle sabahları okulumuza tam vaktinde yetişiyorduk. Geçen hafta bu otobüsümüz seferden kaldırıldı. Şu anda sıkıntı içindeyiz. Okulumuza ya dolmuşla, ya da yürüyerek gidiyoruz. Dolmuşla gittiğimzde bize pahalıya mal oluyor. Yürüyerek gittiğimizde de ter içinde kalıyor ve hastalanıyoruz.

Hurda araçları kaldırır mısınız?

Halı saha çevresindeki hurda araçların bulunduğunu belirten Güneşli Mahallesi sakinleri bakın ne diyor: “Bu araçlar hem görüntü, hem de çevre kirliliğine neden oluyor. Rüzgarlı havalarda uçuşan çöpler bu araçların altında ve çevresinde birikerek çevre kirliliğine neden oluyor. Ayrıca alkol bağımlıları ile balici gençler de bu araçları barınak gibi kullanıyor ve bu araçların yakınından geçenleri taciz erdiyorlar.