Varyant’ı bu çirkin görüntüden kurtarın

İzmir’in önemli güzelliklerinden Varyant’ın korkuluklarının, asfaltının şehrimize yakışmayan bir görünüşte olmasından yakınan okurumuz, yetkilileri göreve çağırıyor



Bu istek çevre gönüllüsü bir okurumuzdan geldi. Okurumuz, “Yıllardır ele alınmayan bu konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul Günay’a iletir misiniz?” diye başladığı isteğini şöyle açıkladı: “İzmir’in önemli görselliklerinden biri olan ve 1949 yılında, o zamanın ünlü müteahhitlerinden Niyazi Ersoy tarafından inşa edilen Varyant, aradan geçen 62 yılda zamana yenik düştü. Öyle ki uzun yıllar zarfında burada meydana gelen kazalar korkulukların parçalanmasına sebep oldu. Bu arada tüm Varyant’a 1980 yılında beton dökülüp, daha sonra da üstüne asfalt atılması sonucu korkulukların yüksekliği bazı yerlerde 15-20 santimetreye kadar düştü. Bundan birbuçuk yıl önce Eşrefpaşa’dan inişteki ilk dönemeçte bir hanımın arabasıyla aşağı düşmesi sonucu parçalanan korkuluklar yerine de iki adet sevimsiz beton blok konuldu. Parçalanmış ve çirkin korkulukların yanına bu blokların gelmesi Varyant’ı daha da çirkin bir hale soktu ve yamalı bohçaya çevirdi.”



Büyükşehir hazır

“Ben de İzmirli ve çevre dostu olarak Büyükşehir’e konuyu aktardım, Varyant’ın bu çirkinliklerden arındırılmasını istedim. Varyant’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı’nca ihaleye hazır duruma getirildiğini, yenilenmek için Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararını beklediklerini öğrendim. Neredeyse bir yıl geçti ve kurul bir türlü onay vermedi. İzmirliler olarak kurul kararının bir an önce işlev kazanmasını arzulamaktayız. İşte bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanı Sn. Ertuğrul Günay’ın koruma kurulunun işlevini çabuklaştırmak amacıyla İzmirlilere destek olmasını bekliyoruz. Bu hizmet gerçekleştirildiği takdirde hem İzmir’in bir çirkinliği ortadan kalkacak, hem de kültürümüze önemli bir katkı sağlanmış olacaktır.”







En son 2001’de düzenlendi

Varyant’ı İzmir Büyükşehir Belediyesi 2001 yılında ele aldı ve yola doğal taşlar döşendi. Kaldırımlara ise yine Kordon’da olduğu gibi andezit taşlar yerleştirildi. Çalışmalar kapsamında Varyant’a toplam 5 bin 600 metrekare doğal taş döşenmiş oldu. Vatandaşlar, “Döşenen bu taşlar nedeniyle zıplaya zırlaya gidiyoruz ve araçlarımızın alt takımlarına zarar veriyor” diye şikayetçi olmuşlardı.



KONAK, KARATAŞ SEMTİ SAKİNLERİ ULAŞIMDAN YANA DERTLİ



Otobüslerin çoğu bu durakta durmuyor

Bu şikayet İzmir’in en eski semtlerinden Karataş’taki Barbaros Mahallesi sakinlerinden geldi: “Karataş’ta ikamet ediyor, otobüse de Karataş Lisesi karşısındaki duraktan biniyoruz. 6, 8, 554, 169, 12 ve 311 hatlı otobüslerle Çankaya, Alsancak ve Halkapınar’daki işlerimize gidiyoruz, çoğu bu duraklarda durmuyor. Biz de işimize geç kalıyoruz. Otobüslerin önlerinde yolcu yığılı, ancak arkaları boş oluyor. Halbuki her biri 3-5 yolcu alsa, durakta yolcu birikmez. Zaman zaman yarım saat, hatta 40 dakika otobüse binemiyoruz ve durak yolcu ile doluyor. Otobüsler iki durak sonra ?AKM karşısında yolcularını indiriyor ve boşalıyor. Biz de çaresiz AKM karşısındaki durağa yürüyoruz. Bu hattaki otobüs şoförlerinin uyarılmalarını istiyoruz.”





İzmirgaz bize niçin doğalgaz getirmiyor

Konak Çankaya Mahallesi 137 Sokak sakinlerinden Belgin Ünlü, “İzmirgaz bize niçin doğalgaz vermiyor?” diye sordu ve tepkisini şöyle dile getirdi: “Civarımızdaki birçok sokakta doğalgaz olmasına rağmen bizim sokağımızda yok. Neden? İzmirgaz’a gönderdiğim maile gelen cevapta sorunun Büyükşehir Belediyesi’nden kaynaklandığı iletildi. Biz de belediyeye gittik ve araştırdık. Büyükşehir, bu konuda olumsuz bir kararları olmadığını, sorunun İzmirgaz’dan kaynaklandığını söylediler. İzmirgaz daha sonra sokağımıza doğalgaz bağlanmama nedeninin metro çalışması olduğunu bildirdi. Sokağımız ve civarındaki bütün çalışmalar iki ay önce bitti. Ancak, İzmirgaz halen çalışma başlatmadı. Bizler Eylül ayında bağlantı olabileceği söylentisiyle evimize iç tesisatımızı yaptırdık, bekliyoruz. Ama neyi bekliyoruz? Doğalgazda tekel hakkını elinde bulunduran bir firmanın keyfi davranıp insanlara gerekçe ve bağlanma süresini bildirmeden, çevremizde bağlantı yaptığı halde bizi mağdur bırakması hangi hakka sığar? İzmirgaz yetkililerine soruyoruz; bize doğalgaz verilecek mi?”



Korsan otoparkçılar vatandaşı soyuyor

Hafta sonu Bayraklı İzmir Arena’daki ZAZ Konseri’ne giden İzmirliler korsan otoparkçılardan dert yandı: “Arena’nın otoparkında yer kalmayınca, yandaki boş araziye park edelim, dedik. Tepemize dikilen iki kişi, park ücreti olarak 10.00 TL istedi. Biz de ‘Makbuz verecek misiniz?’ diye sorduk. Cevapları; ‘Henüz belgelerimiz tamamlanmadı’ oldu. Biz de park parası veremeyeceğimizi söyledik. Bunlara böyle bir yetkiyi kim verdi? Korsan otoparkçıları kimse görmedi mi?”



Kentsel yenilemede yeşil alan bol olsun

Bu sözler İzmirli Soner Çaylak’a ait: “Kent yöneticileri ‘Kentsel Dönüşüm’ ve ‘Kentsel Yenileme’ ile ilgili düşüncelerini söylüyorlar. İyi de İzmir’in sorunu yapılaşma konusunda. İnşaatlar yeşil alanları geniş tutularak yapılmalı. İzmir’i rant peşinde koşan bazı müteahhitler çirkinleştiriyor. İzmir sıcak bir memleket. İzmir’e yeşil örtünün hakim olduğu gölgelikli bulvarlar ve sokaklar lazım. İzmir bu yüzden hava alamıyor.”



Makam araçları özel işlerde kullanılıyor

Okurumuz Ferhat Doruk, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki başta daire başkanları olmak üzere, bazı bürokratlar ve personel hizmet için sunulmuş makam araçlarını babalarının malı sanıyorlar. Nasıl mı? Bir çoğu mesai saatinde bazen de mesai saati dışında bu araçları özel işleri için kullanıyorlar. Başkan Aziz Kocaoğlu’nun dürüstlük kavramına uymayan bu olumsuzluğun acilen ele alınmasını öneriyorum” diyor.



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