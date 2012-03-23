“Yama istenen yolları asfaltla kaplayacağız”

Bu sözler ilçesinin her köşesini gezen ve halkın dertlerini bire bir dinleyen ve çözüm bulan Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır’a ait



Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır İzmir Dökümcüler Sitesi esnafı ile buluştu.Toplantının ardından dökümcü esnafının işyerlerini gezerek onları dinledi.



Hafta içinde 107 işyerinden oluşan Bornova Dökümcüler Sitesi’nde esnafla bir toplantıda buluşan Başkan Sındır, yıpranan yollarına yama isteyen 107 esnafa yollarının tamamının yeniden asfaltlanacağı müjdesini verdi. Dökümcüler Sitesi Başkanı Şahin Yavuz’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Bornova Belediyesi’nin müdürleri de katıldı. Başkan Sındır’ı hangi sorunları olursa yanlarında bulduklarını belirten Dökümcüler’in Başkanı Yavuz, önemli sorunlarından birinin delik-deşik ve çukurlar içinde olan yolları olduğunu söyleyerek, “Yollardaki çukurlar yüzünden hem esnafımız, hem de müşterilerimiz büyük sorunlar yaşıyor. Başkanımız, sorunlar Bornova Belediyesi’ne ait olmasa bile çözüm için hep yanımızda oldu. Şimdi de yolumuzu yeni asfalt kaplama yapacağı sözü verdi. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kötü imaj düzelecek

Başkan Sındır da, geçen yıl sorumluluk alanlarında olmamasına rağmen Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi yolunu asfaltladıklarını hatırlattıktan sonra şunları söyledi: “İlçemizde yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bornova Belediyesi olarak geçen yıl 10 mahallede 20 bin ton asfalt dökerek toplamda 60 kilometre uzunluğundaki yolları asfaltladık. 2012’de de asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdüreceğiz. Dökümcüler Sitesi esnafımızın da sorunlarını çözeceğiz. Gökdere Yolu’nu kullanan Dökümcüler Sitesi esnafımız bizden yollarına yama yapmamızı istedi ama biz onların istediğinden de ötesini yaparak yollarının tamamını asfaltlayacağız. Böylece esnafımızın ve müşterilerinin yaşadığı sıkıntı ile ortaya çıkan bu kötü imaj ortadan kalkacak.”

Foça Bağarası’nda kesinti yapılmayacak

16 Mart 2012 Cuma günkü köşemizde “Foça Bağarası sakinlerinin elektrik isyanı: Biz kesintileri daha ne kadar çekeceğiz?” başlıkları ile okurlarımızın yaşadığı sıkıntıları dile getirmiştik. Okurlarımız, “Biz yeni yıldan bu yana ‘Elektrik olmadan nasıl yaşanır?’ provasına tabi tutulmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Haftada en az bir, bazen iki kez saat 09.00’dan 17’00ye kadar elektriğe hasret kalıyoruz. Saat 17.00’ye kadar olması gereken kesinti çoğu zaman 18:00’e kadar uzatılıyor. En önemlisi de elektrik verildiğinde voltaj düşük oluyor” diyerek dert yanmışlardı.

GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilileri haberimiz üzerine konuyla ilgili olarak aşağıdaki cevap yazısını gönderdi. Aynen aktarıyorum: “Söz konusu bölgede hem bakım çalışması hem de tesis ilave çalışması yapıldığından planlı enerji kesintileri uygulanmıştır. Son olarak 22 Mart 2012 Perşembe günü yapılacak enerji kesintisinden sonra 23 Mart Cuma günü itibariyle elektrik kesintisi yapılmayacak ve sorun sona erdirilecektir. ” Foça Bağarası ve Yeni Bağarası sakinleri adına GEDİZ Elektrik Dağıtım A.Ş yetkililerine teşekkür ederiz.

Kent Ormanı 2 no’lu otopark niçin kapalı?

İzmir Üçkuyular sakinlerinden Gürsel Badakal, “18 Mart 2012 Pazar günü havanın ısınmasıyla birlikte bir yerlere gitmek istedik. Yakınımızdaki Kent Ormanı’na gittik. Fakat giremeden dönmek zorunda kaldık. Çünkü otopark tamamen, üstelik çizgilerin haricinde ilave sıralar oluşturularak ve otopark içi yol kenarlarına varıncaya kadar park edilmiş araçlarla doluydu. Merak ediyorum; yanyana iki büyük otopark varken diğeri yani yolladığım fotoğrafa göre 2 no’lu otopark niçin açılmamış? Yaz sıcakları başlayıncaya kadar sanırım halkın hafta sonları tercihi olacaktır bu orman. Lütfen bu sıkıntıya son verilsin” diye uyarıda bulundu.

Yelkililer, otobüs ve dolmuş istiyor

Güzelbahçe’nin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeler yasası sonrası mahalle olan Yelki sakinleri, ulaşım sorunlarının çözümünü istediler. İmza kampanyası başlatarak topladıkları dilekçelerini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na vereceklerini belirten Yelki Gençliği Çevre Koruma ve Kültür Derneği Başkanı Keramettin Yüksel şunları dile getirdi: “Öncelikle otobüs ve dolmuş son duraklarının Yelki’de olmasını istiyoruz. Yelki, 2009 yılında Güzelbahçe gibi büyük bir ilçenin mahallesi konumuna geldi. Fakat, Güzelbahçe ilçesinin ulaşım hizmetinden yararlandırılmadı. Yelki’ye yeni hat ve seferler eklendi. Ancak, daha önce Konak’a kadar olan seferler Üçkuyular’a çekildi. Ulaşım konusunda sıkıntı çekiyoruz. UKOME yetkililerinin semtimize gelip ulaşım sorunumuza çözüm getirmelerini istiyoruz.”

Trafik ışıklarını eski yerine alın

Okurumuz Ali Harman, “Amerikan Koleji civarında metro çalışmaları nedeniyle yeni düzenlemeler oldu. Ancak bu çalışma ile trafik ışıkları; Amerikan Koleji giriş kapısına alındı. Civarda yaşayan vatandaşların kullanımı göz ardı edilerek yalnız öğrencilere hitap edercesine düzenleme yapıldı. Çoğunluğu yaşlı olan bu semtteki insanların, otobüsten indikten sonra geriye bir hayli yürüyüp ışıktan geçmeye çalışmaları niçin göz ardı edildi? Trafik ışıklarının eski yerine alınmalı” diye uyarıda bulundu.

Karşıyaka’daki eski ev acilen yıkılmalı

Karşıyaka’dan arayan Melek Erdem, “Bahariye Mah. Şehit Ahmet Aksoy ve Zübeyde Hanım caddeleri ile 1874 Sokak arasındaki Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nın karşısında eski bir ev var. Bu ev buradaki dokuya ve Karşıyaka’ya yakışmıyor. Pislik içinde ki ev, semtimize mikrop saçıyor. Ev tadilatı yapanlar molozlarını, eski eşyalarını bu eve atıyorlar. Ayrıca fareler burada cirit atıyor. Korkuyoruz. Tinerciler de bu evdeler. Ev talan edilince bu hale geldi. Yetkililer bu eve acilen çözüm bulmalı” diye dert yandı.

Sokak aydınlatması 3 aydır onarılmadı

Bayraklı 244 Sokak sakinlerinden Barış Sevinç, “244 Sokak’taki 4 numaralı Barış Apartmanı’nın köşesindeki aydınlatma lambası üç aydır, telefon ve mail trafiğine rağmen onarılmadı. 32 daireli bir apartmanın TEDAŞ’a abone olduğuna göre sokak lambalarının onarılmamasını saygısızlık olarak düşünüyorum. Hırsızlık başta olmak üzere, birçok olumsuzluklar yaşanıyor. GEDİZ Elektrik yetkililerinin bir an önce arızalı aydınlatmaları onarması gerekiyor”

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