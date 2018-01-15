Yaptırdığımız bu örtü kaldırılmasın

Hisarönü’ndeki 904, 906 ve 907 sokaklardaki işyeri sahipleri, para toplayıp geçen ay yaptırdıkları üst örtünün niçin kaldırılmaya çalışıldığını öğrenmek istiyor

7 bin yıllık geçmişiyle ticari faaliyetini sürdüren, İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın 230’u aşkın farklı işkolunda, 8 binden fazla değişik ürün çeşidiyle dünyanın en gözde alışveriş merkezlerinden biri olduğunu hatırlattıktan sonra onlarca esnafın bir derdini sizlere aktaracağım. Hatta tarihi çarşının ülkemizde en çok esnafı bünyesinde barındırdığını ve 75-80 bin civarında da istihdama katkıda bulunduğunu, ayrıca İzmir’de açılan onlarca AVM’ye rağmen, her gün 750 bin ile 1 milyon civarında vatandaşın çarşıyı ziyaret ettiğini ve alışveriş yaptığını da belirteyim. Şimdi sıra geldi, son günlerde çarşıda esnafın yaşadığı sıkıntıya...

Islanıyor

Sayfamızdaki fotoğrafı okurlarımız gönderdi. Burası; Kemeraltı Hisarönü 904, 906 ve 907 sokaklar. Bu sokaklar, fincanda Türk kahvesi ile aklınıza gelebilecek her çeşit kahvenin pişirilerek müşterilere sunulduğu ve keyifle içildiği bir köşe. Tarihi mekânları gezenlerin de uğrak yeri. Sözü fotoğraftaki işyeri sahiplerine bırakıyorum, bakın ne diyorlar: “Bu mekânlar, İzmir’in yorgunluk giderilen, ağız tadıyla kahvelerin içildiği bir yer. Her gün bu sokaklara binlerce müşteri geliyor. Ancak buraya gelenler dertli. Neden mi? Sokaklarımızdaki bu mekânlar kış aylarında yağmurdan ıslanıyor ve sırılsıklam oluyor. Yaz aylarında ise sıcaktan kavruluyor ve toz içinde kalıyor. Bu olumsuzlukları tentelerimizle engelliyorduk. Ancak herkes farklı tente yapınca mekânların güzelliği kayboldu. Biz de birleşip üst kısmı atermitlerle kapattık ve müşterilerimizi bu olumsuzluklardan kurtardık. Çok da güzel oldu. Ancak, Konak Belediyesi’nden gelen bir ekip, bu örtünün kesilerek kaldırılacağını bildirdi. Şaşırdık ve çok üzüldük. Yasalara saygımız sonsuz. Ama nedeni bize açıklanmadı. Biz, Belediye Başkanımız Sema Pekdaş’tan yaptırdığımız bu örtünün kaldırılmasını is-te-mi-yo-ruz.”

Tarımsal sulama müşterilerine uyarı,

Bu uyarı, İzmir ve Manisa il ve ilçelerinin bağlı bulunduğu Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’den geldi. Şirket yetkilileri, elektrik faturalarının takibini kolaylaştırmak ve fatura bildirimleriyle ilgili hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için tarımsal sulama müşterilerinin bilgilerini güncellemelerini istedi. Konuyla ilgili açıklama aynen şöyle: “Elektrik faturalarının takibini kolaylaştırmak, tarımsal sulama müşterilerinin özel kampanyalardan faydalanması ve duyurulardan haberdar olmaları için, en yakın Gediz Müşteri İlişkileri Merkezi’ne başvurarak cep telefonu ve e-posta bilgilerini güncellemelerini öneriyoruz. Bu uygulamamızın nedeni; tüketim noktalarına bırakılan ödeme bildirimlerinin kaybolma riski ile fatura ve borç bilgilerinin kısa mesaj ve e-posta yoluyla ücretsiz olarak çiftçilerimize iletilmesi için.”