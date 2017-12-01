Yasak levhaları niçin konulmadı?

İzmirliler, Sanayi Caddesi’nin devamı olarak açılan yeni yolun Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Polikliniği’nin yanındaki ve karşısındaki yol ile acil girişine araç park ettirilmemesini istiyor...

Bornova’da Karacaoğlan ve Rafet Paşa mahalleleri (Yeşilova) ile Bornova Forum ve İzmir Aydın Otoyolu’na uzanan çevre yoluna erişimi sağlayan Sanayi Caddesi’nin devamı olan yeni yola “Park Yapılmaz” levhaları konulmadığı için otopark olarak kullanıldığı ve yolda aşırı sürat yapıldığı bildirildi. Arayan okurlarımız, yeni yolun her iki yanına araç parkına göz yumulduğu takdirde Tepecik’teki Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Hastanesi’nin buraya taşınmasından sonra başlayacak olan trafik yoğunluğu ile yeniden hizmete girecek olan Acil Servis’in giriş ve çıkışlarında büyük sorun yaşanacağını yetkililere iletmemizi istediler.

Bornova Kazım Dirik Mahallesi’ndeki Sanayi Caddesi’nin devamı olan yeni yolun yılan hikayesine dönen serüveni bitmek bilmiyor. İki aydır bu üçünçü yazışımız. Okurlarımız bakın ne diyorlar:

“Yolun aceleye getirilerek yapılması nedeniyle tamamlanmadı. Mazgallar yukarı alındı kenarları asfaltlanmadı. Bornova Sanayi Caddesi gün içinde bölgenin en hareketli caddesidir.

‘Bomboş duruyor’

Yaşar Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bornova Polikliniği, Pastavilla Makarna Fabrikası ile bir çok kurum ve kuruluş burada. En önemlisi de bu bölge Bornova’nın modern binalarla çevrili yeni yerleşim yeri oldu. Bu yola öncelikle ‘Park Yapılmaz’ ve uyarı levhaları ile trafik ışıkları ve en az 2 veya 3 hız kesiciler konulmalı. Yol çizgileri de çizilmeli. Çünkü, trafik ışıkları ve uyarı levhalarının olmaması yüzünden aşırı sürat yapılıyor. Biz korkuyoruz, bu yolda her an ölümlü bir trafik kazası yaşanabilir. Ayrıca burada, Karayolları Vakfı’na ait 24 saat güvenliği olan ve kamera sistemli bir otopark var. Ancak yola park eden araçlar yüzünden bu otopark bomboş duruyor. Biz, ölümlü bir trafik kazası ile araç soygunları yaşanmaması için bu eksikliklerin acilen giderilmesini istiyoruz.”

Ben de konuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin dikkatine sunuyorum.

Dikkat! Sakın bu numarayı aramayın...

BU uyarı İzmirli bir okurumuzdan geldi. Okurumuz cep telefonu ile gelen bir çağrıyı aradığı için her ay sabit 70 TL olarak gelen faturasını bu ay 120 TL olarak ödediğini belirterek şunları söyledi: “120 TL fatura gelince GSM şirketini aradım ve niçin faturamın bu ay yüksek geldiğini sordum. Bana, aşağıda verdiğim numarayı aramam sonrası 49.89 TL ek ücret çıktığını söylediler. Ben hata yaptım ve bedelini ödedim. Lütfen okurlarınızı uyarın, onlar da benim düştüğüm tuzağa düşmesinler.”

3 dakika konuştum

Gelen mesaj aynen şöyle: “35.000 TL’ye kadar kefilsiz ve belgesiz krediniz için bizi hemen ücretsiz arayın 08505323669-Ret:www.ret.tc/552G’ İşte ben bu gelen mesajdaki numarayı aradım. Tabii kredi işi yalan. Beni oyaladılar ve üç dakika kadar konuştum ve bana 50 TL ek ücret geldi. Siz siz olun sakın bu tür çağrılara cevap vermeyin.”

Aydınlatmalar hep arızalı

KARŞIYAKA Bahariye Mahallesi sakinleri sokak aydınlatmalarının sürekli arızalı olduğunu bildirdiler. Zübeyde Hanım Caddesi’nde işyeri bulunan vatandaşlar şikayetlerini yetkililere iletmemizi istediler. Arayan esnaf okurumuz, “Bu caddeye çarşı girişinden yani vergi dairesinden itibaren Osman Paşa Camisi’ne kadan olan yol boyunca cadde aydınlatmalarımız sürekli arızalanıyor. Telefon ediyoruz, gelip yapıyorlar yarım saat sonra yine arızalanıyor. Hırsızlık olayları yaşamaya başladık. Korkuyoruz. GDZ Elektrik yetkililerinin bu soruna kalıcı çözüm getirmelerini istiyoruz” diye dert yandı.