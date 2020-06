Yeraltı(!) kablosu her an kopabilir

Urla Çeşmealtı sakinleri geçen hafta köşemizi arayarak, sahil yolundaki aydınlatmalara ait yeraltı (!) kablolarının ölüm tehlikesi yarattığını bildirdiler. Sahil bandında yürümeye, denize girmeye ve teknelerine binmeye korktuklarını belirten okurlarımız şunları dile getirdiler: “3 yıl önce Urla-Çeşmealtı, Mustafa Kemal ve Yalı caddelerindeki sahil bandında belediyemiz tarafından yeni aydınlatmalar yapıldı. Kabloları da yeraltına alındı. Bu arada kara tarafındaki kabloların da yeraltına alınmasını istedik, ama olmadı.



Çocuklar yakıyordu

Sahil aydınlatmalarına ait yeraltı kabloları şu anda açığa çıkmış durumda ve birçok yerinde de çatlaklar oluştu. Hatta bağlantı yerleri de aşınmış vaziyette. Çok korkuyoruz. İstenmeyen olaylar yaşanabilir. Hele hele denizin dalgalı olduğu günlerde açığa çıkan kablolar kayalara vuruyor ve iyice aşınıyor. Kabloların her hangi bir üzücü olay yaşanmadan boru içine alınarak yeraltına gömülmesini istiyoruz.”

Çeşmealtı Yalı Caddesi’ndeki bir işyerinde çalışan Cüneyt Yaşar, “Zaman zaman semtimizin çocuklarının bu kablolarla oynadığını görüyor ve hemen uyarıyoruz. Kıyı şeridi çocukların oyun alanı haline geldi. Geçen gün birkaç çocuk ellerinde çakmak, kabloları yakmaya çalıştılar. Son anda gördük ve müdahale ettik. Denize girmek ve kayığa binmek isteyenler kabloları çiğniyor. Denizin dalgalı olduğu günlerde de kablolar kayalara çarpıyor ve yıpranıyor. Özellikle geceleri kısa devre yapacak diye korkuyoruz. Çünkü kablonun birçok yerinde çatlaklar oluştu. Bağlantı yerleri de gevşemiş durumda. Urla Belediyesi’ne ilettik ama ilgilenen olmadı. Sahilde gezen ve özellikle spor yapan vatandaşlar Mustafa Kemal ve Yalı caddeleri boyunca sahil bandının düzenlenip, açıktaki kabloların yeraltına alınmasını istiyorlar” diye uyardı.



‘İndirimli seyahat etmek istiyoruz’



5216 sayılı Büyükşehir kanunu kapsamındaki 19 ilçe belediyesinden emekli olan işçiler, “Ücretsiz olmayacak galiba, indirimli seyahat etmek istiyoruz” diye başlayan bir mektubu köşemize ilettiler. Yüz civarında işçinin imzası bulunan mektupta Bornova Belediyesi’nden 2002 yılında işçi olarak emekli olan Hüseyin Öztürk isteklerini şöyle ifade ediyor: “Ben ve benim gibi binlerce işçi emeklisi toplu ulaşım imkanlarından yararlanamıyoruz. Emekli işçiler olarak, ‘Ücretsiz seyahat edelim’ demiyoruz. Bizler, indirimli seyahat imkanından yararlanmak istiyoruz. ”







Semtimizin otobüsü aktarmalı olmasın



Buca-Şirinyer Yiğitler Mahallesi sakinlerinden Hasan Kaçar 71, 274 ve 275 hatlı otobüslerin gün ortasında güzergahlarının değiştirilmesini istemiyor. Okurumuz, “Sabah ve akşam normal seferler yapılıyor, saat 10:00 ile 17:00 arasında aktarma ile seferler sürdürülüyor. Bundan şikayetçiyiz. Dilekçe vermemize rağmen çözümünü sağlayamadık. Özellikle Gümrük’ten İşçievleri’ne gelmek için önce Şirinyer’e geliyor, bekliyor, aktarma ile evlerimize ulaşabiliyoruz. Bu da zaman açısından bizi mahvediyor ve sağlığımız bozuluyor.”





Her taraf asfaltlandı sokağımız unutuldu



Okurumuzun ihbar ettiği yer İzmir’in önemli bir köşesi; Akdeniz Mahallesi 1372 Sokak. Hilton Oteli’nin yanı. Bu sokak aylar önce fiber kablo döşenmek için kazılmış, iş bitince kapatılmış. Daha sonra İzmirgaz çalışma yaparak doğalgaz borularını koymuş. Çalışma tamamlanmış ve kazılan yerler toprakla doldurulmuş. Ancak aradan aylar geçmesine çevredeki her yer asfaltlanmış, bu sokak unutulmuş. Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nin arkasındaki sokakta işyeri bulunan okurumuz bakın ne diyor: “Çevremizdeki bütün sokaklar asfaltlandı, nedense 1372 Sokak asfaltlanmadı. İZBETON’un bu sokağı da asfaltlamasını bekliyoruz.”





İZBAN?geldi hırsızlıklar arttı



Foçalı okurlarımız son aylarda yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle korku içinde olduklarını bildirdiler. Foçalılar, “İZBAN’dan sonra Foça’da hırsızlık olayları arttı. Eskiden Foça’ya gelmek bu kadar kolay değildi. O zaman kapı ve pencerelerimiz açık kalır, kimse rahatsız etmezdi. Şimdi kapı ve pencereleri kapattığımız gibi dışarıda da eşya ve çamaşır bırakmıyoruz. Son zamanlarda ilçemizde tatilci kılıklı hırsızlar türedi. Özellikle hafta sonları emniyet yetkililerinin İZBAN Hatundere-Foça bağlantılı hatları denetim altında tutmasını istiyoruz” diye uyarıda bulundular.





Çöplerimiz her gün toplansın



Bu istek Urla Kalabak Mahallesi sakinlerinden geldi. Çöplerin üç günde bir alındığını belirten okurlarımız, “Özellikle 3289 ve bağlantılı sokaklarde çöpler nedense 3 günde bir kez alınıyor. Çöpler birikiyor ve çevremiz leş gibi kokuyor. Ayrıca karasinek ve sivrisinek ürüyor. Tabii sokaklarımız çöplüğe dönüyor. Ayrıca sinekle de mücadele edilmiyor. Belediyemizin semtimizle ilgilenmesini bekliyoruz” diyorlar.





Bebeğimin vücudu yara ile doldu



Balçova Korutürk Mahallesi Meltem Sokak sakinlerinden Reşat Yıldız, “Yakarca ve sivrisinek yüzünden yaşamımız karardı. 15 günlük bebeğimin her tarafı sivrisinek ve yakarcaların saldırısı yüzünden kabardı. Bizim ise her tarafımız yara oldu. Kapı ve pencere açamıyor ter içinde kalıyoruz. Açtığımızda ise sineklerin saldırısına uğruyoruz. Balçova içinde ve özellikle Balçova ve Narlıdere Bahçeler arasında sivrisinekle mücadele edilmesini istiyoruz” diye konuştu.