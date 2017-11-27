Yeşildere’ye 40 yıllık neşter!

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SU KAÇAKLARINA ÇÖZÜM ÜRETİYORİZSU’nun Yeşildere Caddesi üzerindeki 2

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SU KAÇAKLARINA ÇÖZÜM ÜRETİYOR

İZSU’nun Yeşildere Caddesi üzerindeki 2.5 kilometrelik hat yenileme çalışmaları, borularla birlikte 13 milyon 153 bin liraya mal olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, eskiyen ve ekonomik ömrünü dolduran şebeke ve isale hatlarında yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Sıra Göksu-Sarıkız, Menemen ve Halkapınar kuyuları ile Tahtalı Barajı’ndan gelen içme suyunu kente taşıyan Yeşildere ana iletim hattının yenilenmesine geldi. İZSU Genel Müdürlüğü, 1980’li yıllarda yapılan ve eskidiği için sadece 2017 yılında 10 kez arızaya ve su kesintisine neden olan 2.5 kilometrelik Yeşildere hattında zorunlu yenileme çalışmasına başladı.

Eskimiş hatlar yenilenecek

18 Kasım 2017 Cumartesi günü start verilen çalışmalar sırasında Yeşildere Caddesi’ndeki trafik düzeninde de geçici değişikliğe gidildi. Yeşildere Caddesi’nden Gaziler Caddesi kesişimine kadar olan hat üzerindeki 1600 milimetre çapındaki eski borular, basınca dayanıklı, uzun ömürlü düktil font borularla değiştirilecek. Çalışmalar süresince Yeşildere Caddesi üzerinde, Karabağlar’dan Bayraklı ve Bornova yönüne doğru gidiş istikametindeki 3 şeritli yolun 2 şeridinde çalışma yapılırken, trafiğin bir bölümü de yeniden düzenlenen 5402 Sokak ile devamındaki 1038 Sokak üzerinden verilerek araçların yeniden Yeşildere Caddesi’ne çıkması sağlanacak. Çalışmalar gece ‘palplanj’ (derin kazılarda yol gövdesine plaka çakılması) şeklinde devam edecek. Trafik güvenliği için Bornova, Bayraklı gidiş yönünde gündüz açık bırakılan tek şerit de geceleri kapatılacak; Bayraklı tarafına gidişler 5402 Sokak üzerinden yapılacak. İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri şu bilgileri de verdi: “Yenileme çalışmalarımız tamamlandığında, yeni hattan şebekeye su vereceğiz. Eskimiş hatta sıkça yaşadığımız arızalar böylece son bulacak, su kaçakları önlemiş olacak.”

Karabağlar’da çam kese tırtılı kalmayacak

Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, ilçedeki çam ağacı bulunan yerlerde çam kese tırtılının yumurtlama dönemine girdiğini, ilaçlama yaparak ağaçlara zarar vermesinin önüne geçileceğini açıkladı. İlk etapta okullardaki daha sonra park ve sokaklardaki çam ağaçlarının ilaçlanacağını, ilacın tamamen biyolojik olduğu ve hedef dışındaki hiçbir canlıya zararının bulunmadığı bildirildi. Karabağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Mücadele başladı

“Belediyemiz tarafından ilaçlaması yapılan çam kese tırtılları, gelişimlerini bitkilerde geçirirler. Müdahale edilmediği takdirde, yaprakların tamamını yok ederek ağacı çıplak hale getirir. Ağaçlardan düşen tırtıllar, insanlarla temas ettiğinde deri üzerinde alerjik reaksiyonlar yaratır. Biz yumurtlama dönemindeki bu zararlılarla mücadele başlattık.”

Hava soğudu, KOAH’a dikkat!

HAVALARIN soğumasıyla birlikte İzmir’in kenar semtlerinde yakılan kalitesiz kömürlerin artması, İzmir’in şantiye halinde toz toprak içinde olması ve araç sayısının bir milyonu aşması sonucu özellikle kış aylarında yaşanan hava kirliliğinin, sinsi tehlike KOAH’a neden olduğu açıklandı.

Tütün çok tehlikeli

Bu açıklama İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Sertoğulları’ndan geldi.

Sertoğulları, (KOAH) artışına şöyle dikkat çekti:

“Bu hastalık özellikle kış aylarında öksürük, balgam çıkarma ve nefes darlığıyla kendini gösterir. KOAH’a tütün, toz, duman ve zararlı gazlara maruz kalmak neden olur. Özellikle tütün dumanı, fabrika bacalarından çıkan atık gazlar, trafikteki arabaların egzozlarından çıkan gazlar, kömür, odun gibi fosil yakıtların bilinçsiz kullanımı havamızı kirletmeye devam ettikçe KOAH sinsi ilerleyişini sürdürür. Öncelikle sigara içilmemeli, düzenli egzersiz yapılmalı, doğru beslenmeli ve sık sık nefes egzersizleri yapılmalı. Gelecek nesillerimiz için, güneş enerjisi, jeotermal ve rüzgâr gibi alternatif enerji kaynaklar kullanılarak hava kirliliği önlenmeli.”

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