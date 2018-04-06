Yeşildere yolu 141 gün sonra açıldı

16 Kasım 2017’de 6 ay süreyle trafiğe kapatılan çile yolu, su şebekesinin yenilenmesinden sonra hizmete başladı. Bu yolda yaşanan trafik çilesi bitti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tahtalı Barajı’ndan gelen içme suyunu kente taşıyan ve sık sık arızalanan Yeşildere ana iletim hattını yenilemek için bu hatın geçtiği Yeşildere Caddesi’nin bir bölümünü 16 Kasım 2017 tarihinde araç trafiğine kapatmıştı. O tarihten itibaren boru yenileme işlemini yürüten İZSU Genel Müdürlüğü 6 ay içinde bitireceğini açıkladığı su şebekesini 141 günde tamamlayınca Yeşildere Caddesi’nin araç trafiğine kapatılan bölümü dün itibariyle açıldı. Bu arada İZBETON ekiplerinin özverili çalışmasını da göz ardı etmeyelim. Çalışmalarını geceleri de sürdüren ekipler özellikle Gürçeşme bağlantısındaki son 100 metrelik bölümün ikinci tabaka asfaltını dökerek yolun tamamının trafiğe açılmasını çabuklaştırdılar. 4.5 aydır bu yolu kullanan sürücüler de böylece çile çekmekten kurtuldular.

Neler yapıldı?

Öncelikle belirteyim; yolun tamamının trafiğe açılmasıyla Buca’dan, Gaziemir’den (Akçay Caddesi), Karabağlar’dan (Yeşillik Caddesi) ve Halide Edip Adıvar Bulvarı’ndan Yenişehir, Bornova ve Karşıyaka güzergahlarına giden yoldaki trafik akışı rahatladı. Şimdi gelelim İZSU’nun konuyla ilgili açıklamasına: “1980’li yıllarda yapılan ve eskidiği için 2017 yılında 10 kez arızaya ve su kesintilerine neden olan 2.5 kilometrelik hattaki çalışmaların belirtilen 6 aydan önce bitirilmesi için ekiplerimiz 7/24 mesai yaptı. Hattın Yenişehir girişinden Gaziler Caddesi’ne kadar olan 900 metrelik bölümündeki boru döşeme işlemi de bitirildi. Hattı test edeceğiz ve ardından asfalt çalışmalarını yapacağız. Tüm çalışmalar tamamlandığında da eski iletim hattı devre dışı bırakılarak yeni hattan kente su vereceğiz. Bu çalışmalar sırasında su kesintisi uygulanmayacak. Bu projeyi Mayıs 2018 sonunda işi bitecek şekilde ihale etmiştik. Ancak, yoldaki trafik akışını eski haline getirmek için yoğun tempoda çalışan ekiplerimiz sayesinde yatırımı bir ay önce tamamlamayı planladık. Yaklaşık 13.2 milyon liraya mal olan yenileme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, hat üzerinde yaşanan arızalar tamamen son bulacak ve su kaçakları da önlenmiş olacak.”

Çok kritik bir hat

Yeşildere Ana İletim Hattı, Tahtalı Barajı’ndan gelen hatta arıza olması durumunda, kuzeydeki Sarıkız, Göksu, Menemen ve Halkapınar kuyularından gelen suyu kente iletmesi, kuzey kaynakları hattında arıza olması durumunda da, Tahtalı Barajı’ndan gelen suyu kuzey bölgesine ulaştırması nedeniyle kritik önem taşıyordu.

Ölümlü kaza olmadan önlem alınmalı

Karşıyakalı Oğuz Pelikli, fotoğraflarını da çekip gönderdiği bu sorunu şöyle dile getiriyor: “Ataşehir’den yürüyerek Mavişehir’e ve Koçtaş’a geçebilmek için bildiğiniz bütün duaları yapmanız lazım. Neden mi? Otoyolun üstünden geçen taşıt köprüsünde, yaya geçişi için hiçbir şey düşünülmemiş. Orta refüje taş döşenmiş ve yaya içinde çok rahat yürüme alanı oluşturulmuş.

Ancak, köprünün tam üstüne geldiğinizde orta rejüf bariyerlerle kesilmiş. Bariyerlerin içi de boşluk. Yürüyerek veya bisikletle giden insanlar köprünün üstünde en sol şerite inmek zorunda kalıyor. Bariyerle yol arasında yürümek için yer yok. Önerim; bariyerin orta refüje bakan bölümü kesilerek, köprünün boşluk kısımları da kalın saçları sabitleyerek bir yaya köprüsü yapılabilir.

Böylece hem yaya, hem de bisikletler için geçiş yolu sağlanabilir. Onun için ölümlü bir trafik kazası yaşanmadan acil önlem alınmalı.”

Sorununa sahip çık!

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