Yıpranmış cadde ve sokaklar onarılıyor

Ekipler, havaların ısınmasıyla iyice bozulan yolları asfaltlıyor. Taşları kalkmış pek çok kaldırımda da tadilata gidildi, çok sayıda sokak da elden geçirildi

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen şikayet ve istekler doğrultusunda, yol yapım ve yenileme çalışmalarını başlattı. Konak Belediyesi’nden gelen açıklamada, bozuk ve yıpranmış kaldırımların tamamının elden geçirileceği belirtildi. Geçen ay başlatılan ve sıcak havaya rağmen yol yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade eden Konak Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Yunak çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

Hepsi yıkanıyor

“Konak’ta çeşitli nedenlerle yıpranmış ve bozulmuş yolların tamamını onarıyoruz. Ulubatlı Mahallesi’nde yürütülen çalışmalarla yıpranmış ve yıllardır girilmemiş bütün sokaklar asfaltlandı. Burada 100 ton civarında asfalt kullanıldı. Bu arada Alsancak’ta taşları kalkmış olan sokaklarda da çalışma başlattık. Bozulmuş yerleri düzenliyoruz. Güzelyalı bölgesi Göztepe Mahallesi’ndeki 98 ve 144 sokaklar elden geçirildi. Araç ve yaya trafiği büyük ölçüde rahatladı. 98 Sokak’taki çalışmaları bir ayda tamamladık; 100 metreküp asfalt kullandık, yayaların kullandığı yola 67 metrekare beton döktük. Buna ek olarak 120 metrekare kilit parke ve 200 metre de yaya bordörü döşedik. 144 Sokak’taki çalışmaları 25 günde bitirdik. Bu bölgedeki asfalt ve beton dökümünün yanı sıra 800 metrekare de kaldırım yenilemesi yaptık. Ekipler burada görme engelliler için engelli şeritleri de yaptı. Yenilenen bütün yollar ve kaldırımlar daha sonra yıkanarak tertemiz bir görünüme kavuşturuluyor. Önümüzdeki günlerde de İnönü Caddesi’ne çıkan merdivenlerin ve 98 Sokağı 100/1 Sokağa bağlayan yoldaki kaldırımları yenileyeceğiz.”

Manisa’da kanallar sivrisinek üretiyor

Manisa’daki sulama kanalı çevresinde oturan vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren sivrisineklerden dertli. Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde özellikle Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalının geçtiği mahallelerde ortaya çıkan sivrisinekler vatandaşı canından bezdirmiş. Kapı pencere açamadıklarını ve dışarı çıkamadıklarını dile getiren vatandaşlar, geceleri de uyumakta zorlandıklarını bildirdiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilaçlama çalışması yapmasına rağmen devam eden sivrisineklere farklı bir çözüm beklediklerini anlatan Yunusemre Atatürk Mahallesi sakinleri, mahalle meydanında toplanarak yetkililere çağrıda bulundu. Mahalle sakinlerinden Necmettin Demirağ, sorunun çözülmesi için öncelikle sulama kanallarının temizlenmesi gerektiğini söyledi.

Tuvalet ticareti

İzmirli bir okuyucumuz, bazı işletmelerin “tuvalet ticari” yaptığını öne sürdü. İsminin açıklanmasını istemeyen vatandaşımız, yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Atatürk Eğitim Hastanesi’nde sağlık kontrolümü yaptırdıktan sonra Hatay Metro İstasyonu’na indim, köşedeki bir kafede bir şeyler içip soluklanayım dedim. Kan ter içinde kalmıştım. Lavabonun yerini sordum, gösterdiler. Bu arada uyardılar; müşterimiz değilseniz, tuvalet 2 lira diye... Zaten tuvaletlerin kapılarına “Müşterimiz değilseniz, lavabo 2 liradır” diye yazı asmışlar. Elimi yüzümü yıkadım, masaya oturdum, bir çay bir de su istedim. Hesap geldi; 6.5 lira. Çay 3.5 lira, küçük şişe bir su 3 lira. Garsona, ‘Lavabo ücreti de dahil mi?’ diye takılmadan edemedim. Bir bardak çayı, bir şişe suyu fahiş fiyatla satan bu işletme, bir de tuvalet ticareti yapıyor. İşletmeciye sormak isterim: Kişi başı kazanacağınız 2 lira, sizi zengin mi edecek? Yoksa bu yaptığınız, rezil mi edecek, müşterinizin gözünden mi düşürecek? Bunu hiç düşündünüz mü?

Karaçulha halkı asfalt talep etti

Fethiye’nin Karaçulha Köyü’nde yaşayan vatandaşlar dertli. Evlerine ulaşmak için kullandıkları yolun 3 yıldır asfaltlanmadığını belirten vatandaşlar, ilçe belediyesine tepki gösterdiler. Karaçulha Mahallesi Çalıca Mevkii’ndeki Şehit Sezgin Burak Cantürk Sitesi önünde toplanan mahalle sakinleri, yollarının asfaltlanmasını talep ediyor. Mağduriyet yaşayan vatandaşlar, hayatı zorlaştıran o berbat yolun bir an önce düzgün hale getirilmesini istiyor.