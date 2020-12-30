2021 yeni yıl, yeni umutlar

Nihayet 2020 senesi sona eriyor. 2021 senesinden insanlık olarak en büyük beklentimiz; Başta tabii ki sağlık olmak üzere huzur, sevgi, güzellik, başarı ve şanstır.

2021 kendimize bakmanın, birbirimizi sevmenin ve sevgili gezegenimize yardım etmenin senesidir.

2021'e girmeden geriye şöyle bir baktığımızda; Bazı günlerde, çok bilinmeyenli denklem misali zorlukları çözmeye çalıştık. Negatif ruh halimizi, pozitif duruma döndürme çabaları bir hayli zamanımızı aldı.

Önceleri ne yapacağımızı bilemeden evlere kapanıp haber izledik. Baktık ki süreç uzuyor, kendimiz ile ilgilenmeye başladık. Ve ne olursa olsun güzel görünmek, bakımlı olmak istedik. Doğal malzemeler ile saç maskeleri, yüz maskeleri yaptık. O da yetmedi, can sıkıntısından hamur ustaları kadar güzel ekmekler ve aşçılar gibi güzel yemekler yapmaya çalıştık.

Belli bir süre sonra; sağlığın, estetiğin ve güzelliğin, evlere kapansak da hayatımızın vazgeçilmez parçası olduğunu gördük.

2021 yılı, sağlıklı ve doğal yaşam trendinin, her geçen gün kıymetli olduğu bir yıl olacaktır. Kadın, erkek herkesin bu doğrultudaki hedefi, sağlıklı ve diri bir vücut. Genç, doğal ve fresh bir görünüme sahip olmaktır. Geçmiş senelere göre yeni trend, medikal uygulamaların bile sonuçlarının doğala çok yakın olmasıdır. Doğal sonuç veren uygulamalar veya cildin kendi doğallığına kavuşması her insanı mutlu eder.

Her yeni yıl, yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir derler. 2021 senesinin de her anını dolu dolu, sağlık ve güzellik dolu geçireceğimiz bir yıl olması dileğiyle...

Sağlık ve güzellikle kalın.

Estetik Koordinatörü Lale KAYA

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