Amatörün yüzünü soyer güldürdü

Ülkemizde özel spor salonları belli kurallar ile açıldı. Halı sahalar ve futbol sahaları kapalı. Deplasmanlı liglerde salon müsabakaları yapılıyor. Futbol sahaları yasaklı.

Sizce bu hastalık nerede daha çok bulaşıyor? Açık alanlarda mı? Kapalı ortamlarda mı?

Amatör liglerin başlatılması için düğmeye basılmıştı. Başvurular alınıyor ve mart ayının ortasında liglerin başlatılması hesaplanıyordu.

Peki; amatör takımlar toplandı mı? Antrenmanlara başlayabildi mi?

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Halı sahalarımızdan mahrum kaldığımız 6. ayı geride bırakmak üzereyiz! Başta amatör futbol kulüpleri olmak üzere, tüm halı saha işletmelerinde binlerce emekçide, sporcularda, buradan para kazananlarda topyekün bir çaresizlik söz konusu.

Ülkemizde Mart 2020’den bu yana tabanda yani altyapılarda, amatörlerin hiçbir kategorilerinde futbol oynanmıyor.

Futsal, voleybol, basketbol ve hentbol gibi oyunların yapıldığı spor salonları açık, futbol sahaları kapalı…

Bu virüs nasıl bir virüs ki spor salonlarında bulaşmıyor?

Altyapı ve amatör futbola yazık oluyor.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir bir açıklama yapıyor, “Türkiye’de amatörleri oynatırsak senede 100 bin civarında maç oynatmamız gerekecek. Çalışıyoruz ama bunların testleri, seyahatleri var. İnanılmaz bir mali tablo karşımıza çıkıyor” diyor.

Ancak statlarımızı, “Sporu Tabana Yayıyoruz” pankartlarıyla süslüyoruz. Bu ülkede sadece profesyonel kulüpler yok. Ve amatörlük yoksa profesyonellik de yoktur.

Sporda siyaset olmaz. Spor; birlik ve beraberliği getirir. Spor; kardeşliği pekiştirir. Spor; sağlıklı bir nesil yetiştirir. Spor; başarı getirir. Spor; ahlaklı bir nesil yetişmesini sağlar. Futbol, bu işin tutkunu olan insanların yaptığı bir spor. Bence ligler düştükçe bu işe olan sevda da ters orantıyla yükselmekte.

Amatör liglerde futbolla yatıp kalkan pek çok sporcu mevcut. Bu camiaların başkanları, yöneticileri çok ciddi bir harcama yaparak sezonu şampiyon olarak tamamlamak ister. Ama çoğu kulüp, belki hiçbirisi, mali açıdan artıya geçmeden tamamlarlar sezonları.

Onlar olmasa, futbolumuz temelden büyük bir deprem yaşar. Çünkü sokağın, mahallenin, semtin kalbidir amatör.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu evrede amatör spor kulüplerin bünyesindeki 211 antrenöre kişi başı 1.500 lira olmak üzere toplam 316.500 lira nakdi destek sağlayacağını müjdeledi.

Ayrıca 2021 yılı içerisinde amatör spor kulüplerine yapılacak ayni ve nakdi yardımlar da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından artırılarak devam ettirilecek.

Kulağa çok hoş geliyor, değil mi?

Başta Sayın Başkan Tunç Soyer olmak üzere, Spor Daire Başkanı Hakan Orhunbilge’ye, Sosyal Daire Başkanı Ulaş Aydın’a ve emeği geçen herkese şahsım adına çok teşekkür ediyorum.

Bir teşekkür de İzmir Futbol Antrenörleri Dayanışma Derneği’ne (IFADD). Bu güzel çalışmanın tam da merkezinde yer alıyorlar.

Gece gündüz demeden, İzmir’i karış karış araştırarak antrenörlere ulaşmayı başardılar. Büyükşehir’in tüm yurda örnek olmasını diliyorum. Bu zor zamanlarda destek olmak, birbirimize arka çıkmak her şeyden değerli. Bu girişim gerçekten umut ışığını yakarak tünelin sonunu görmek için yeniden hayallerimizin yeşermesine vesile oldu.

Demek ki hala insanı, insan olduğu için düşünen birileri varmış!