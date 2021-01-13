Biliyorsunuz ki hastalıklarla başa çıkmanın yolu güçlü bir bağışıklık sisteminden geçiyor ve bu bağışıklık ise genetik etkenler dışında sağlıklı ve dengeli beslenme ile doğrudan ilişkilidir. Bu sebeple de özellikle salgın döneminde kendinize daha fazla özen göstererek bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça önemlidir.

Bunun için genel anlamda az şekerli gıda tüketmek, ev yemeklerine yönelmek, tuzu azaltmak ve en önemlisi lifli gıda tüketimini arttırmak bir de yeterli su içmek hastalıklara karşı alınabilecek önlemler arasındadır. Yine gün içerisinde tükettiğiniz gıdalardan yeterli ölçüde vitamin ve mineral alınması da enfeksiyon riskine karşı bedeni korumada etkilidir. Özellikle selenyum, çinko, flavonoidler ve karotenoidler sizi dış etkenlere karşı savunmaktadır.

Bütün bu etkenlerin dışında sağlığınıza sağlık katacak bir gıdadan bahsetmek istiyorum.

İşte Propolis Mucizesi…

Propolis, bakterilerin savunma kalkanlarını kırarak antibiyotiklerin hücre içine girmesine yardımcı olan en güçlü maddedir ve bağışıklık sistemini koruyan bir doğal antibiyotik etkisi göstermektedir. Doğada tüketebileceğiniz en kıymetli gıdalardandır ve tam bir mucize etkisi göstermektedir.

Aslında arıların kovanlarının hijyenini korumalı için ürettikleri bir maddedir. Haliyle diğer kovan ürünlerinde çok daha farklı bir maddedir. O kadar güçlüdür ki kanser tedavisi sırasında organlarda meydana gelebilecek olan hasarları bile en düşük seviyede tutmaya ya da engel olmaya yardımcı olur.

İçerisindeki doğal yolla oluşmuş olan etanol iltihap önleyici, antibakteriyel, antiviral, antifungal ve antioksidan etki göstermektedir. Cilt üzerinde de fayda göstermektedir. Özellikle yara ve yanık üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır.

Bal Arıları Propolisi Nasıl Üretiyor Derseniz;

Çevredeki reçinelerden, özellikle de ağaç reçinelerinden ve çiçek özlerinden ürettikleri propolisi arılar kovanlarına getirirler. Amaçları ise kovanlarını dış etkenlerden ve bakterilerden korumaktır. Bu mucize madde ile kovanlarını kaplarlar ve larvalardan, mantarlardan ve bakterilerden arınmış olurlar. Buradan da anlaşılacağı gibi propolis tam bir antibiyotik etkisi göstermektedir.

Nasıl Tüketmeliyiz?

Tüketeceğiniz propolisin kesinlikle doğal ve saf içerikte olduğundan emin olmalısınız.

Yine doğallığından emin olduğunuz 1 çorba kaşığı ham bala yarım çay kaşığı katkısız toz formdaki propolisi ekleyebilirsiniz. Hazırladığını karışımı cam kavanozda oda sıcaklığında saklayabilirsiniz.

Damla formunda da tüketebilirsiniz. Bu formu ise ağız içi yaralarda ve boğaz enfeksiyonlarında oldukça etkilidir.

Sabahları aç karnına düzenli şekilde tükettiğiniz takdirde siz de vücudunuzda göstereceği mucizevi etkiye şaşıracaksınız...

Dikkat Edilmesi Gerekenler İse;

Bala alerjisi olanların tüketmemesi gerekmektedir.

Hamilelerin ise doktor kontrolünde tüketmesi gerekmektedir.

Alkol ile birlikte tüketilmemelidir.

Uzun süreli kullanımı ise vücutta alerjik etki gösterebilir. Bu sebeple doktor kontrolünde olmanızda fayda var…

Yüksek Gıda Mühendisi

Merve Karataşlı