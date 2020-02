Venedik maskelerin kanatlarında

Her mevsim, her ay ve her gün gezilse keyfine doyulamayacak kentlerden Venedik, şubat ayındaki karnavalında bambaşka bir coşkuyla karşılar konuklarını





Venedik’te yine zaman, karnaval zamanı… Dünyanın en güzel şehirlerinden Venedik için yılın o özel ve gizemli günleri şubat ayında başlıyor.



Bu yıl 8-25 Şubat arasında kutlanacak olan Venedik Karnavalı, her ne kadar ortaya çıkış sebebi o olmasa da, Hıristiyan dünyası için en özel günlerin habercisi sayılır. Tüm Hıristiyan dünyası Paskalya Bayramı öncesi Büyük Oruç denen döneme girer. İşte tam da bu oruç günlerinden önce dünyanın en meşhur ve en büyük karnavalı yapılır Venedik’te.

Venedik geçen yılın son aylarında 53 yılın en büyük su baskını haberleriyle anıldı. Bu yıl etkinlik takvimi çok yoğun olan Venedik, umarım Venedik Karnavalı ile nefes alır ve başka bir su baskını daha yaşamaz.



Orta Çağ’dan günümüze kadar gelen ve 1970’li yıllardan beri de büyük bir coşkuyla kutlanan karnaval günlerinde Venedik’in her köşesi âdeta eşsiz bir tiyatro oyununa sahne olur. Tasarımcıların bütün bir yıl boyunca özel olarak tasarladıkları rengârenk maskelerle dolaşan insanlarla karşılaşırsınız. Fotoğraf çekmek isteyenler için eşi bulunmaz bir fırsat sunar bu karnaval.









Türk’ün Uçuşu



En önemli ve büyük etkinliklerden biri olan “Geçit Töreni”ni kaçırmayın. Siz de katılın aralarına. Şehrin her köşesinde eğlence, etkinlik ve konserler olur iki hafta boyunca. Karnavalın etkinlik takviminden neyin ne zaman nerede olacağını öğrenebilirsiniz ama bir önemli etkinlik daha var ki tüm dünyadan birçok insan sırf onun için bu şehre gelir. Her yıl San Marco Meydanı’nda yapılan “Meleğin Uçuşu” gösterisinin bu yıl 16 Şubat’ta yapılacağı açıklandı. Eskiden bir akrobasi gösterisi olan ve 16. yüzyılda bir Türk’ün başlatmasından ötürü “Türk’ün Uçuşu” diye adlandırılıp, bir kaza nedeniyle zaman içinde değişikliklere uğrayan, uzun kesintilerden sonra 2001 yılından beri “Meleğin Uçuşu” diye adlandırılan bu gösteriyi asla kaçırmayın. San Marco Meydanı’na da erkenden gidin, çok kalabalık oluyor.



Tabii tüm bu eğlenceli ve renkli günler boyunca dünyanın bu en güzel şehirlerinden biri olan Venedik’e gelmişken yapılacak epeyce şey de var. Şehrin olmazsa olmazı San Marco Meydanı 1204 yılında İstanbul’u yağmalayan Haçlıların, Hipodrom’dan getirdiği dört at heykelinin kopyalarını ve orijinallerini görebileceğiniz yerdir. Aziz Marco’nun kutsal emanetlerinin bulunduğu San Marco Bazilikası’nın önünde heykellerin kopyalarını, kilisenin müzesinde de orijinallerini görebilirsiniz.



San Marco’nun çan kulesine çıkın, etrafı seyredip fotoğraf çekin. Eski Venedik’in yönetim merkezi olan ve muhteşem bir koleksiyona sahip Dükler Sarayı, zaman ayırarak gezilmesi gereken bir başka yer. 118 ada, 170 kanal ve 400 köprülü Venedik’in eski bölgesinin tam ortasından geçen Büyük Kanal’da vaporetto ya da gondolla mutlaka gezin. Kanalın çevresindeki muhteşem evleri, sarayları ve dinî yapıları görün.









MUTLAKA YAPIN



Rialto Köprüsü, fotoğraf çekmek için en ideal yerlerden biri.



Belki sevdiğiniz kişiyle Venedik’te olursanız, aşkını ölümsüzleştirmek isteyenlerin günbatımında altından geçerken öpüştükleri köprü olan Ponte dei Sospiri de 14 Şubat Sevgililer Günü için mutlaka görülecekler listenizde olsun.



Santa Maria della Salute Bazilikası Accademia Galerisi, cam işçiliğinin merkezi Murano Adası da listenizde olsun. 1720 yılında açılmış olan İtalya’nın en eski kahvesi Cafe Florian’da bir yorgunluk kahvesi içmeyi de ihmal etmeyin.