CHP İzmir’den PM’ye kimler girecek?

CHP’de hafta sonu seçim mesaisi var! Cumartesi günü genel başkan, pazar günü ise Parti Meclisi (PM) seçimi yapılacak. PM’nin önemini bilmeyenler için şöyle ifade edeyim. Partinin milletvekili ve belediye başkan adayları, 60 kişilik bu kurulda belirleniyor. Örneğin, yerel seçimlerde MYK’da Bayraklı için, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak’ın ismi belirlendi. Ancak Durak, PM’de veto yedi! Bu açıdan bakıldığında, PM üyeliği gerçekten önemli, ayrıca partiye emek vermiş isimler için önemli bir sıfat!

Gelelim son kulislere... CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe ve belediye başkanları, tabir yerindeyse Ankara’da kamp kuracak. Partililer kulis yapacak, genel merkezde son bilgileri koklayacak!

Yönetim tarzı olarak ser verip sır vermeyen İl Başkanı Yücel’in, PM’ye girmesi için bastırdığı isim CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan! Gençlik kollarından itibaren partisi için çalışan Arslan’ın şansını yüksek görüyorum. Daha önce de burada ifade ettim. Başkan Soyer’in olmazsa olmazı, eski İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu. Ben, Arslan ve Nalbantoğlu isminde bir sıkıntı görmüyorum. Büyük bir sürpriz olmazsa ikisi de CHP liderinin anahtar listesinde yer alacaktır.

Yücel’in Arslan isminin dışında kimlerin ismini telaffuz edeceği ise tam bir muamma!

Kurultay delegelerinden Umut Tekin, Mehmet Ali Çalkaya, Perihan Yardımcı, Devrim Barış Çelik, Şakir Başak ve Zeynep Altıok’un ismi, adaylık için geçiyor. Tekin ve Başak, aylardır önemli bir çalışmanın içinde.

Son kurultayda Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde olmamasına karşın listeyi delerek giren, ardından CHP lideri tarafından MYK’ya alınan Tuncay Özkan’ın bu kurultayda bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Özkan, geçen süreçte Kılıçdaroğlu’yla iyi bir ilişki kurdu. Listede olmaması büyük sürpriz olacaktır!

Genel seçimlerden sonra Kılıçdaroğlu’na karşı ilk bayrağı açan CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke’yle ilgili farklı iddialar var kulislerde... Böke’nin anahtar listede olması beni şaşırtır! Yine Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultayı toplaması için çağrıda bulunan isimlerden, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin durumunun ne olacağı merak konusu. Meclis’teki performansıyla dikkat çeken Çelebi, anahtar listede olmaması durumunda adaylık için başvurabilir. Partililer nezdinde kredisi yüksek olan Çelebi, listeyi delebilir!

Milletvekilleri Murat Bakan, Mahir Polat, Tacettin Bayır, Bedri Serter ve Atila Sertel de PM için genel başkanlarından görev bekliyor. Bu isimlerin tamamı “Hazırız” mesajını genel merkeze iletti.

İl kongresi öncesi ve sonrası büyük bir ayrışma yaşayan Yücel ile Soyer’in kurultayda benzer bir ayrışma yaşamayacak gibi. Ancak hafta sonuna kadar CHP’de her şey olabilir!

Özel Kalem’e Meriç

Başkan Tunç Soyer, Özel Kalem Müdürlüğü’ne Tarım Danışmanı Şevket Meriç’i atadı. Mevcut Özel Kalem Müdürü Lütfi Ünal ise ESHOT’ta Daire Başkanı oldu.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, geçen hafta parti örgütüyle bir araya geldi. Verdiği mesajlar dikkatimi çekti: “Bize düşen iş yapmak, size düşen ise yaptığımız işleri sokakta halka anlatmak. Bundan sonraki süreçte bu toplantılarımızı sıklaştıracağız ve detaylı bilgilendirmeler yapacağız. Her zaman koşulsuz olarak örgütümüze destek vereceğiz. Size iletilen eleştirileri süzgecinizden geçirip bize iletin. Belediyemizde de eşitliği sağlayacağız. Çalışan her arkadaşımızın başımızın üzerinde yeri var. Ancak temel olarak, eşit işe eşit ücret vereceğiz. Hiçbir arkadaşımız hakkında kafamızın arkasında farklı bir planımız yok. Kimseyle alıp veremediğimiz yok. Geçmiş geçmişte kaldı, artık geleceğe dair güzel şeyler söylemek lazım. Herkese inat, uyum içinde olacağız. Birbirimizi pozitif eleştireceğiz, samimi olacağız. İyi niyetli olacağız.”

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, uzun bir aradan sonra İzmir’deydi. Yoğun programına rağmen parti teşkilatıyla bir araya gelmeyi ihmal etmeyen Yıldırım, gençlere önem verilmesi gerektiğini belirtti. Z kuşağı artık herkesin gözdesi!