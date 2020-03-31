Dikkatimi çekenler!

Koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. 10 gün önce İzmirliler tehlikenin tam farkında değildi! Havanın güzel olmasıyla kendilerini sahil kenarlarına, mesire alanlarına atmıştı. Bu görüntülerin ardından uyarılar peş peşe geldi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ilçe belediye başkanları başta olmak üzere, kentin tüm dinamikleri “Dışarı çıkmayın” çağrısında bulundu.

Bu çağrılar yerini buldu! Geçen hafta sonu, kentin her bir noktası bomboştu! Hatta Soyer bununla ilgili olarak, “Sokakların, meydanların boş olmasına bu kadar sevineceğimi hiç düşünmezdim” değerlendirmesinde bulundu! Sosyal izolasyona aynen devam edelim. Evimizden zorunlu olmadıkça çıkmayalım.

İzmir Büyükşehir ve 30 ilçe belediyesi, koronavirüse karşı topyekûn bir mücadele başlattı. Herkes bu konuda bir çalışma yürütüyor. Bu arada, dikkatimi çeken işler oldu. Sizinle paylaşmak istiyorum.

Başkan Tunç Soyer’in öncülüğünü yaptığı ‘dayanışma kampanyası’ gerçekten önemli. Herkesin maddi manevi buna destek olması gerekiyor. Soyer’in, eşi Neptün Soyer’le birlikte zor günler geçiren vatandaşlara erzak dağıtması anlamlıydı.

Başkanlardan ilkler

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün icraatları ilgimi çekiyor. Yenilikçi ve vatandaşa dokunan hamleler geliyor genç başkandan... Gümrükçü’nün eline fırçayı alıp sokakları temizlik işçileriyle birlikte foşur foşur yıkaması, dayanışma örneği göstermesi güzeldi.

Bornova Belediyesi bando takımı, evden çıkamayan vatandaşların kısa süre de olsa hoş bir şekilde vakit geçirmesi için sokak konserlerine başladı. Belediye Başkanı Mustafa İduğ’u, bu düşüncesinden dolayı tebrik ediyorum.

Buca’nın genç belediye başkanı Erhan Kılıç’ın da çalışanlara moral vermek ve yapılanları kontrol etmek için dezenfekte aracının üzerine çıkması bir ilkti.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, kendisinden randevu isteyenlere cep telefonu üzerinden görüntülü yanıt verdi. Engin, İzmir’de ‘online’ randevu veren ilk isim oldu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, koronavirüs vakasının ülkemizde görülmesinin ardından hemen hamle yapan isimlerin başında geldi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, ilçesinde kitap kampanyası başlattı. Çocuklara kitapları bizzat kendisi dağıttı. Çocuklar, kitaplarını Başkan Amcalarının elinden aldı.

Karşıyaka’nın doktor belediye başkanı Cemil Tugay, geçen günlerde mahalle turuna çıktı. Tugay, yolda gördüğü vatandaşlara dışarı çıkmamaları gerektiğini bizzat söyledi. Tugay’ın bu adımı, takdir edilecek bir hareket.

Dikkatimi çeken hizmetleri, hamleleri sizlerle paylaşmaya bir dahaki yazımda da devam edeceğim.

Belediyelerin yaşamımızdaki önemini bu kötü günlerde daha iyi anladığımızı düşünüyorum. Tüm belediyelerden hayatımızı kolaylaştıran hizmetler bekliyoruz!