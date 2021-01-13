Sağlıklı bebek istiyorsanız mutlaka bu yazıyı okumalısınız

Sevgili anne ve baba adayları… Bebeğinizi kucağınıza aldığınızda ya da onun için hayaller kurduğunuzda eminiz ilk dileğiniz sağlıklı olmasıdır. Bebeğiniz hastalığında onun için her türlü fedakarlığı yapan siz anne ve babaların gebelik öncesi ve gebelik döneminde de onun sağlığı için yapabileceğiniz bir çok şey olduğunu biliyor muydunuz? Gelin şimdi beraber bebeğinizin sağlıklı olabilmesi için neler yapabileceğinizi inceleyelim.

GEBELİĞE HAZIRLIK DÖNEMİ

-Gebelik öncesinde vücudunuzun gebeliğe hazır olması, gebelik döneminin sağlıklı geçmesi, dolayısıyla bebeğinizin sağlıklı olması açısından oldukça önemlidir. Vücudunuzda eksik olan vitamin ve minerallerin gebelik öncesi yerine konması, alınması gereken takviye gıdalarınız varsa bunların belirlenmesi oldukça önemlidir. Özellikle gebelik öncesi 3 aylık dönemde folik asit kullanımı bebeğin sağlıklı bir şekilde rahime yerleşmesi ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etmesi için oldukça önemlidir. İlaçların kullanım dozu ve sıklığı kişiden kişiye değişebileceği için mutlaka muayene sonrası doktor kontrolü ile kullanılması gereklidir.

-Gebelik döneminde olduğu gibi gebelik öncesi de beslenme oldukça önemlidir. Gebelik döneminden önce düzenli ve dengeli beslenme alışkanlığı edinilirse gebelik döneminde de bu durum yarar sağlayacaktır.

-Kronik bir hastalığı olan anne adaylarının gebelik öncesinde ilaçlarının düzenlenmesi ve kullanım miktarlarının gebeliği etkilemeyecek şekilde ayarlanması da gebelik öncesi dikkat edilmesi gerekenlerdendir.

-Sigara ve alkol tüketen bireylerin bu alışkanlıklarını gebelik öncesi bırakması zorunludur. Gebelikten en az 3 ay önce bu alışkanlıklarınızı bırakırsanız bebeğinize daha sağlıklı bir yaşam alanı hazırlamış olursunuz. Unutmayalım anne karnı bebeğinizin 9 ay gibi uzun bir süre geçireceği bir yaşam alanıdır ve burada onun mutlu ve sağlıklı olması için siz annelere çok görev düşmektedir.

-Anne adayının gebelik öncesinde ideal kilosuna gelmesi sağlıklı bir gebelik geçirmesi için oldukça önemlidir.

-Gebeliğe hazırlık döneminde göz önünde bulundurulması gereken önemli konulardan biri de aile öyküsü ve genetik faktörlerdir. Anne baba adaylarının kalıtımsal hastalıkları, alışkanlıkları gebelik öncesi belirlenmeli ve bunlarla ilgili önlemler alınmalıdır. Özellikle tekrarlayan düşük durumu var ise anne ve baba adaylarının genetik faktörleri incelenmeli ve gerekli tedbirler gebelik öncesinde alınmalıdır.

GEBELİK DÖNEMİ

-Adet dönemi geciken bir kadında idrar ya da kan testinde pozitif sonuç görmeniz gebe olduğunuzu gösterir ancak sağlıklı bir gebelik başlangıcı olduğunu anlayabilmeniz için ilk adım mutlaka hekim kontrolüdür. Gebelik kesesinin rahim içinde ve düzenli yerleşimi ultrason ile belirlenir ve hekiminizle birlikte takip sürecini başlatmış olursunuz.

-Gebeliğinizin başlangıcından itibaren kendinizi ve bebeğinizi emanet edeceğiniz güvenebileceğiniz bir hekim seçmeniz oldukça önemlidir. Hekiminizle sağlıklı iletişimde olabilirseniz gebeliğinizi daha huzurlu ve keyifli geçirebilirsiniz.

-Gebeliğinizin başlangıcından itibaren kullanmanız gereken vitamin ve mineraller bulunmaktadır. Bunları hekiminiz bırakmanızı söylemedikçe düzenli olarak kullanmanız gereklidir.

-Gebeliğin hazırlık döneminde olduğu gibi gebelik döneminde de sizin ve bebeğinizin sağlığı için yapılması gereken testler bulunmaktadır. Bu testlerden bazıları tanı amaçlı bazıları tarama amaçlıdır. Sonuçlara göre gebelik sırasında ya da bebek doğduktan sonra uygulanacak tedaviler ya da işlemler söz konusu olabilir.

-Gebelik döneminde bebeğinizin sağlığı için önemli olan noktalardan biri de beslenmedir. Gebelikte düzenli ve dengeli beslenilmesi gereklidir. Az az ve sık sık beslenmeniz gereklidir. Ayrıca ani şeker ve tansiyon düşmeleri yaşanmamanız için uzun süre aç kalmamanız önemlidir. Gebelikte özellikle meyve ve sebze tüketimi önemlidir. Vitamin ihtiyacınızı öncelikle beslenmeyle tamamlamalı daha sonra doktorunuz eksik olduğunu düşünürse takviye gıdalar ve vitamin ilaçları almalısınız.

-Gebelikte dikkat edilmesi gereken önemli konulardan biri de kan uyuşmazlığıdır. Anne adayının negatif (-), baba adayının pozitif (+) olduğu durumlarda görülen kan uyuşmazlığı için öncelikle indirekt coombs testi yapıldıktan sonra gebeliğin 28. Haftasında kan uyuşmazlığı iğnesi yapılması gerekmektedir. Doğumdan sonra bebeğin kan grubuna göre gerekirse tekrar iğne yapılır.

-Gebeliğe hazırlık döneminde sigara ve alkol gibi alışkanlıklarınızı bırakmamışsanız gebeliğin erken dönemlerinde mutlaka bırakmanız gereklidir.

-Gebelik döneminde stresten uzak durmak sizin ve bebeğinizin sağlığı için oldukça önemlidir.

-Gebeliğinizin 5. Ayından itibaren bebeğinizin dış sesleri duyabildiği özellikle siz ebeveynlerin söylediklerinden etkilendiğini kesinlikle unutmamalısınız. Bebeğinizle sürekli konuşmalı ve onunla iletişim kurmalısınız. Bebeğinizin sizin sesinize ve kendisine söyleyeceğiniz güzel sözlere her zaman ihtiyacı vardır.

-Gebelik döneminde hareket halinde olmanız önemlidir. Günlük 30 dk süren yürüyüşler hem sizi hem bebeğinizi mutlu edecektir. Hekiminiz aksini söylemediği sürece hafif egzersiz kas ve eklemler için faydalı olacaktır.

-Gebelik döneminde uyku da oldukça önemlidir. Kalite bir uyku için odanızın sıcaklığı ve havalandırması oldukça önemlidir. Özellikle akşam 11 de uyumuş olmanız melatonin salınımızı kolaylaştırır ve bebeğinizin hem gelişimine hem de ruh durumuna olumlu katkı sağlar. Gece uykusunda mümkün olduğunca karanlık bir odada uyumanız da uyku kalitesini artırır.

-Gebeliğin 34. Haftası itibariyle aralıklı fetal monitörizasyon yapılarak bebeğinizin kalp atımı ve sizin rahim kasılmalarınız takip edilmelidir. Bu sebeple gebeliğinizin başlangıcından itibaren hekiminizin belirlediği sürelerde gebelik muayenelerinize gelmeniz oldukça önemlidir. Tüm test ve tetkiklerin zamanında yapılması olası müdahale gerektiren durumları önceden tespit etmeye olanak sağlayacaktır.

-Normal doğum dediğimiz vajinal doğum elbette ki her anne adayının en doğal hakkıdır ve aksi bir durum yoksa biz kadın doğum hekimlerinin de öncelikli tercihidir. Başlangıçtan itibaren kontrollerinizi yapan hekiminiz sizin ve bebeğinizin sağlığı için en uygun doğum şeklini belirleyecektir. Hekiminiz vajinal doğum (normal doğum)un sizin ve bebeğinizin sağlığı için uygun olmadığına karar veriyorsa, kendisinin tecrübelerine güvenerek onun kararına uyum sağlamalısınız. Unutmayalım tüm hekimler hastası için en doğru ve sağlıklı olanı ister. Özellikle gebelik döneminde kendi isteklerimizde ısrar ettiğimizde istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz.

Bebeğiniz doğduktan sonra ilk muayeneleri, ilk aşıları ve ilk testlerini ihmal etmeden yaptırmanız hem sizin bebeğiniz için, hem de toplum sağlığı açısından son derece önem arz eder.

Tüm ebeveynlere ve bebek bekleyen ailelere evlatlarıyla birlikte sağlıklı bir ömür diliyoruz.

Op. Dr. Meral Sönmezer

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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