Katilin kızı olmak...

Türk Ceza Kanunu’na göre Pınar’ın katilinin açık adını yazmak yasak.

Kurbanın adını yazıp da failin adını yazamamak saçma gelebilir ama işin bir başka mantığı daha var.

Pınar’ı öldüren alçak, sadece Pınar’ın değil kızının da geleceğini çaldı.

Türkiye’nin en nefret edilen adamının kızı olarak büyümek ve yaşamak zorunda kalacak o küçük kız.













O alçak kızını düşünmedi ama biz o küçük kızı düşünebilir, katilin adını paylaşmamayı tercih edebilirdik.

Bunun için geç kaldık ama yarın okullar açıldığında “Çocuğumuz o vahşi katilin çocuğuyla aynı sınıfta okusun istemiyoruz” diyenler çıkacağını da unutmayalım.

Hem Pınar’ın hem de kızının geleceğini yok etti o alçak, keşke iki suçtan da yargılansa...

Ve keşke Aile Bakanlığı “katilin kızı” olarak damgalanacak o yavruya şimdiden psikolojik destek verse...





Eğitimde tek çare hibrit model



Okul servislerinde sosyal mesafe uygulandığı an, İstanbul’da okulların servis aracı bulması zor hale gelecek. Servis aracı bulsanız velilere çıkacak fatura geçen seneden en az yüzde 50 daha fazla olacak.

Sağlık Bakanlığı’nın okullar için hazırladığı rehber çok doğru olsa da okulların öğrenci sayıları ve metrekare büyüklükleri bu rehbere uygun değil. Kaldı ki sabahçıların çıkışı ve öğlencilerin girişi bile başlı başına bir sorun.











Bu şartlar altında çare hibrit model. Mesela pazartesi, çarşamba, cuma ilkokul 1 ve 3. sınıflar, salı-perşembe-cumartesileri ilkokul 2. ve 4. sınıflar gibi dağılımlar yapmak en mantıklı yol olacak.

Bir de soruna çare ararken, ülke genelini bağlayan kararlar almak yerine koronavirüsün çok yoğun ve çok az görüldüğü iller ve ilçeler için ayrı ayrı uygulamalar yapılmalı.



Şifreni istiyorsa hemen terk et

Genç kızları şiddetten, daha doğrusu, ölümden kurtarmak için reçeteler yazılıyor sosyal medyada.

Kimi ilk tokadı attığı an terk et diyor.

Kimi ilk kötü sözde terk et diyor.

Bir başkası bir başka reçete öneriyor.

Bunlara hiç gerek yok aslında. Erkek ya da kız fark etmez, birisi size ait sosyal medya ya da mail hesaplarının şifresini istiyorsa, o kişiyi çıkarın hayatınızdan.

Elinize fırsat geçtiği an aldatacağınızı düşünen biri size güvenmiyordur, güvenmediği, saygı duymadığı kimseyi sevemez insan,

Şifre, şifreniz olsun genç arkadaşlar.

Kimseye şifrenizi ve hayatınızın kontrolünü vermeyin arkadaşlar...





