Ay tutulmasına dikkat!

5 Haziran’da oldukça gergin bir Ay tutulması gerçekleşecek

Dolunaylar, heyecanın ve duygusallığın zirve yapmasının yanı sıra birikmiş bir gerginliğin boşaldığı, enerjilerin tehlikeli bir şekilde çarpıştığı zamanlar olabilir. İşte 5 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunayın hem bir Ay tutulması hem de Mars’la partil (aynı derecede) kare açı yapması bu astrolojik fenomeni çok daha dikkat çekici ve riskli kılıyor.

Kendi astrolojik haritanızda Yay burcunun olduğu evde önemli sonuçlar ve değerlendirmeler yaşanırken, Balık burcunun olduğu eve ait konularda aşırı risk almak ya da bir şeyleri zorlamak sizi huzursuz edebilir. Yükselen burcunuz Koç ise bu dönemde uzaklarla, yabancılarla ya da medya, eğitim gibi konularda önemli muhasebeler içinde olabilirsiniz. Ancak düşünmeden hareket etmek, aniden bir şeylere kapılmak zarar verebilir. Boğa ise mali bir konuda, eşinizin parasal konularında ya da sizi ilgilendiren bir miras ya da borç alacak konusunda belirli sonuçlar gündeme gelebilir. İkizler ise bu Ay tutulması eşinize ya da ilişkilerinize yönelik bir konuda aydınlatıcı ve uyarıcı olabilir. Aldanma ve hile içeren konulara özellikle dikkat edilmeli. Yengeç ise bu dönemde beraber çalıştığınız kişilerle ilgili konular, hizmet ya da sağlıkla ilgili konulara daha bilinçli yaklaşmalısınız. Size hizmet eden kişiler, düzen ve uğraşı içeren bir konuda daha bilinçli olmaya bakın. İnançlarınıza körü körüne takılmamalısınız. Aslan ise bu dönemde çocuklarla ilgili işler, size harcama getiren spekülatif durumlar ya da aşk hayatınızı ilgilendiren bir konuda zorluklar ve masraflar gündeme gelebilir. Maddi konularda daha uyanık olmalısınız. Başak ise bu dönemde aile hayatınız, eviniz ya da toprakla ilgili bir alanda değerlendirmeler içinde olabilirsiniz. Evlilikte akılcı davranmak büyük önem taşımakta.

Eğer yükselen burcunuz Terazi ise bir görüşme, anlaşma ya da diyalog içeren bir konuda daha dengeli ve sakin düşünmek gerekiyor. Kimi zaman çalışma hayatından kaynaklanan sorunları es geçmemek gerekiyor. Daha pratik olmaya gayret etmelisiniz. Akrep ise bu dönemde gelirleriniz, birikimlerinizle ilgili, maddi bir konuda önemli sonuçlar ya da zararlar gündeme gelebilir. Gereksiz ya da akılsız harcamalara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Aşkla ilgili ya da sevdiklerinizle ilgili konularda daha gözü açık davranmak yerinde olacak. Yay ise bugünlerde vereceğiniz şahsi kararlar ve değerlendirmeler çok kritik olabilir ve eşinizi de ilgilendirebilir. Evinizi, yuvanızı ilgilendiren konularda daha mantıklı ve kontrollü davranmaya dikkat etmelisiniz. Oğlak ise bazı kontrol dışı olaylar, kimi zaman yanlış değerlendirmelerinizden kaynaklanan konular sıkıntı kaynağı olabilir. Sözlerinize ve görüşmelerinize dikkat edin. Kardeşlerle ilgili uğraşlar da stres kaynağı olabilir. Saka ise arkadaşlıklar içinde ya da gelecekle ilgili bir proje üzerinde yeniden düşünmek ve farklılıklara gitmek gerekebilir. Özellikle parasal boyutu olan şeyleri daha dikkatli takip etmek gündeme gelebilir. Balık ise çok önemli sonuçlar ve değerlendirmeler içindesiniz. İş alanında, itibarınızı ilgilendiren konularda, başarılı olmak isteği içinde çok dengesiz koşullar var. Bu nedenle öfkenizi kontrol etmek ve soğukkanlı olabilmek çok önem taşıyor olacak.