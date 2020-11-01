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R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

1 Kasım 2020

Dolunayın etkisi özellikle parasal konulara, maddi durumumuza, güvenlik koşullarımıza ani değerlendirmeler ve beklenmedik sonuçlar getiriyor. Yine de bu hafta 3 Kasım’dan itibaren Merkür’ün düzgün hareketine dönmesi karşılıklı görüşmelere, ilişkilerimize daha fazla diyalog ve ilerleme imkânı sağlayabilir. Engelleri aşmak durumundayız. Bir süredir tıkanan iletişim kanalları yeniden açılabilir. Kendimizi anlatma ve uyum yaratma konusunda daha başarılı olabiliriz. Venüs de Terazi’de ilerlerken, aşkta ve beraberliklerde, iş görüşmelerinde uyumlu, objektif ve ortak konuları harekete geçirebileceğimiz imkânlar sunuyor.

AY TAKVİMİ

1 Kasım Pazar Dolunayın etkisi ilişkilerimize yeni uyanışlar ve güçlü farkındalıklar getiriyor.
2 Kasım Pazartesi Sabah yavaşlık ve beklemeler var. Öğleden sonra hareket ve esneklik artıyor.
3 Kasım Salı Kolay iletişim kurabileceğimiz ve başkalarından çok şey öğrenebileceğimiz bir gündeyiz.
4 Kasım Çarşamba Sabah görüşmelerimizi hızlandırabiliriz. Akşam ailevi konulara odaklanabiliriz.
5 kasım Perşembe Işıkların uyumu duygusal alanda olumlu paylaşımlar getiriyor. Objektif olalım.
6 Kasım Cuma Sabah sabır gösterelim. İş hayatında aşırı savunmacı olmak yanlış anlamalara yol açabilir.
7 Kasım Cumartesi Öğle sonrasında pozitif, kararlı ve dışa dönük olabileceğimiz fırsatlar bulabiliriz.

Bu hafta size ne getirecek

Bu hafta size ne getirecekBu hafta size ne getirecek



R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

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